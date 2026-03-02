Протягом зими РФ здійснила 14 масованих атак по Україні, - Повітряні сили

Протягом зими російські війська здійснили 14 масованих комбінованих атак по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За грудень-січень ворог здійснив 7 масованих ударів із застосуванням ракет та дронів різних типів. Протягом лютого інтенсивність атак зросла удвічі – Україна витримала ще сім масштабних обстрілів", - зазначили там.

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Грудень 2025

6 грудня, у День Збройних Сил України, противник завдав одного з наймасштабніших ударів за весь період повномасштабної війни – 704 повітряні цілі, серед яких 51 ракета. Подальші атаки 13, 23 та 27 грудня утримували надвисокий рівень навантаження – від майже 500 до понад 670 повітряних цілей.

Січень 2026

Період інтенсивного застосування балістики. 9 січня основний удар був зосереджений на Київщині (278 цілей). Зафіксовано застосування балістичної ракети середньої дальності по Львівщині та використання "Цирконів" 20 та 24 січня.

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Лютий 2026

Місяць пікових навантажень. 3 лютого ворог випустив найбільшу кількість ракет в одному ударі за всю зиму – 71 одиницю. А вже 26 лютого ворог здійснив масований дроновий удар – 420 БпЛА в одній атаці.

У Повітряних силах зазначили, що окупанти нарощують застосування як штатної балістики ("Іскандер-М"), так і ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Кинджал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400. Загалом за три місяці агресор випустив понад 700 ракет різних типів.

"Попри ці виклики, українське небо встояло. Енергетична система збережена завдяки професіоналізму зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп, радіотехнічних військ та авіації. Кожна перехоплена ракета – це доказ того, що ми стали сильнішими, технологічнішими та досвідченішими", - наголосили там.

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