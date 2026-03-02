Правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета "Нафтогаза", - Свириденко
Правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор прошел с соблюдением полной, открытой, конкурентной процедуры - с учетом профессиональных заслуг кандидатов.
Об этом сообщилапремьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, наблюдательный совет состоит из шести членов.
Независимые международные члены:
- Роберт Шлешинский (Польша) - эксперт по корпоративному управлению и энергетике.
- Эрик Расмуссен (Дания) - эксперт в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в ЕБРР. Работал над реформой корпоративного управления государственных предприятий Украины, в частности в НАК "Нафтогаз Украины".
- Данкан Найтингел (Канада) - специалист, специализирующийся на операционном управлении добычей и развитием энергетических активов. Возглавлял наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", в частности внедрял практики ОЭСР.
- Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) - занимал руководящие должности в норвежском энергетическом гиганте Equinor. Как действующий член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", эксперт обеспечивает непрерывность управления и внедрение европейских стандартов.
Представители государства в наблюдательном совете:
- Анна Артеменко - заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
- Константин Марьевич - государственный секретарь Кабинета Министров Украины (переизбранный член совета).
"Параллельно завершаем обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли - "Центрэнерго", "Украинские распределительные сети", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператор ГТС Украины" и других", - добавилаСвириденко.
