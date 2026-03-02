РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10256 посетителей онлайн
Новости Перезагрузка наблюдательных советов
525 7

Правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета "Нафтогаза", - Свириденко

Нафтогаз получил новый наблюдательный совет

Правительство назначило обновленный состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на основании представления номинационного комитета. Отбор прошел с соблюдением полной, открытой, конкурентной процедуры - с учетом профессиональных заслуг кандидатов.

Об этом сообщилапремьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, наблюдательный совет состоит из шести членов.

Независимые международные члены:

  • Роберт Шлешинский (Польша) - эксперт по корпоративному управлению и энергетике.
  • Эрик Расмуссен (Дания) - эксперт в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в ЕБРР. Работал над реформой корпоративного управления государственных предприятий Украины, в частности в НАК "Нафтогаз Украины".
  • Данкан Найтингел (Канада) - специалист, специализирующийся на операционном управлении добычей и развитием энергетических активов. Возглавлял наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", в частности внедрял практики ОЭСР.
  • Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) - занимал руководящие должности в норвежском энергетическом гиганте Equinor. Как действующий член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", эксперт обеспечивает непрерывность управления и внедрение европейских стандартов.

Читайте также: Новый наблюдательный совет "Энергоатома" провел первое заседание и избрал руководство (обновлено)

Представители государства в наблюдательном совете:

  • Анна Артеменко - заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
  • Константин Марьевич - государственный секретарь Кабинета Министров Украины (переизбранный член совета).

"Параллельно завершаем обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли - "Центрэнерго", "Украинские распределительные сети", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператор ГТС Украины" и других", - добавилаСвириденко.

Читайте также: В феврале будут сформированы все наблюдательные советы в энергокомпаниях, - Соболев

Автор: 

наблюдательный совет (14) Нафтогаз (142) Свириденко Юлия (310)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потім змінять закон що нівелює будь-які права наглядової ради якщо вона адекватна

типове кидалово від ZеГнид
показать весь комментарий
02.03.2026 14:16 Ответить
І щось про НАЕК "Енергоатом" забули. А там самі смачні тендери..
показать весь комментарий
02.03.2026 14:19 Ответить
будуть наглядати як і в попередній раз)
показать весь комментарий
02.03.2026 14:16 Ответить
Зняттям кобалєва ви зламали корпоративне управління
показать весь комментарий
02.03.2026 14:27 Ответить
зе влада здатна лише- красти....
показать весь комментарий
02.03.2026 14:40 Ответить
давня лєдь з попереднього борделя відчайдушно намагається знайти серед працівників професіоналів економістів, фінансістів,тощо, міняє ліжка місцями з надією сформувати уряд
показать весь комментарий
02.03.2026 14:42 Ответить
Все зі запакувались, правнукам ще вистачить, давайте наступних...
показать весь комментарий
02.03.2026 14:48 Ответить
 
 