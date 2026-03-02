Уряд призначив оновлений склад наглядової ради "Нафтогазу", - Свириденко
Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури - з урахуванням професійних заслуг кандидатів.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, наглядова рада складається з шести членів.
Незалежні міжнародні члени:
- Роберт Шлешинський (Польща) - експерт із корпоративного управління та енергетики.
- Ерік Расмуссен (Данія) - експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК "Нафтогаз України".
- Данкан Найтінгейл (Канада) - фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", зокрема впроваджував практики ОЕСР.
- Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) - обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.
Представники держави в наглядовій раді:
- Анна Артеменко - заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
- Костянтин Мар’євич - державний секретар Кабінету Міністрів України (переобраний член ради).
"Паралельно завершуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі - "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Оператор ГТС України" та інших", - додала Свириденко.
Топ коментарі
+3 Марина Нєчаєва #615993
показати весь коментар02.03.2026 14:19 Відповісти Посилання
+1 Dima30
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+1 Bogdan #603107
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https://t.me/oleksiihoncharenko/53194 Олексій Гончаренко повідомляє:
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем Милованова та Смілянського. Так відреагувала Нацполіція після мого депутатського звернення.
Йдеться про те, що Укрпошта з кожної посилки відправляла кошти в Фонд Милованова.
Зараз має бути розслідування. Дуже чекаєм результатів. Як, скільки і куди було відправлено коштів українською державною компанією до приватного благодійного фонду Милованова.
І шо ?
Є державна таємниця , що охороняється краще ніж креслення ракети "Грім".
Це собівартість видобутку природного газу державною компанією "Укргазвидобування" (входить до складу НАК Нафтогаз України).
21.09.2021 . "Собівартість видобутку природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нібито 1 грн/куб. м, про яку заявив член правління, головний виконавчий директор із трансформації НАК Отто Ватерландер в інтерв'ю "Економічній правді", не відповідає дійсності, заявив "Нафтогаз".
"Цифри, названі паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - йдеться в повідомленні компанії у вівторок у відповідь на інтерв'ю члена правління виданню "Економічна правда".
"Нафтогаз" зазначив, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, підготовку якої компанія завершує і яку мають перевірити аудитори."