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Уряд призначив оновлений склад наглядової ради "Нафтогазу", - Свириденко

нафтогаз отримав нову наглядову раду

Уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури - з урахуванням професійних заслуг кандидатів.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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За її словами, наглядова рада складається з шести членів.

Незалежні міжнародні члени:

  • Роберт Шлешинський (Польща) - експерт із корпоративного управління та енергетики.
  • Ерік Расмуссен (Данія) - експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК "Нафтогаз України".
  • Данкан Найтінгейл (Канада) - фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", зокрема впроваджував практики ОЕСР.
  • Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) - обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.

Також читайте: Нова наглядова рада "Енергоатома" провела перше засідання й обрала керівництво (оновлено)

Представники держави в наглядовій раді:

  • Анна Артеменко - заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
  • Костянтин Мар’євич - державний секретар Кабінету Міністрів України (переобраний член ради).

"Паралельно завершуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі - "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Оператор ГТС України" та інших", - додала Свириденко.

Також читайте: У лютому буде сформовано всі наглядові ради в енергокомпаніях, - Соболев

Автор: 

наглядова рада (692) Нафтогаз (4456) Свириденко Юлія (925)
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Топ коментарі
+3
І щось про НАЕК "Енергоатом" забули. А там самі смачні тендери..
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02.03.2026 14:19 Відповісти
+1
будуть наглядати як і в попередній раз)
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02.03.2026 14:16 Відповісти
+1
Зняттям кобалєва ви зламали корпоративне управління
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02.03.2026 14:27 Відповісти
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І щось про НАЕК "Енергоатом" забули. А там самі смачні тендери..
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02.03.2026 14:19 Відповісти
будуть наглядати як і в попередній раз)
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02.03.2026 14:16 Відповісти
Зняттям кобалєва ви зламали корпоративне управління
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02.03.2026 14:27 Відповісти
зе влада здатна лише- красти....
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02.03.2026 14:40 Відповісти
давня лєдь з попереднього борделя відчайдушно намагається знайти серед працівників професіоналів економістів, фінансістів,тощо, міняє ліжка місцями з надією сформувати уряд
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02.03.2026 14:42 Відповісти
Все зі запакувались, правнукам ще вистачить, давайте наступних...
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02.03.2026 14:48 Відповісти
А хде беня?
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02.03.2026 15:41 Відповісти
А коли візьмуться за Укрпошту, за Смілянського, та за Мілованова як голову наглядової ради Енергоатому?
https://t.me/oleksiihoncharenko/53194 Олексій Гончаренко повідомляє:
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем Милованова та Смілянського. Так відреагувала Нацполіція після мого депутатського звернення.
Йдеться про те, що Укрпошта з кожної посилки відправляла кошти в Фонд Милованова.
Зараз має бути розслідування. Дуже чекаєм результатів. Як, скільки і куди було відправлено коштів українською державною компанією до приватного благодійного фонду Милованова.
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02.03.2026 15:45 Відповісти
"Уряд доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості. Особлива увага до прозорості закупівель та фінансового контролю" - Свириденко , 13 листопада 2025 р.

І шо ?

Є державна таємниця , що охороняється краще ніж креслення ракети "Грім".
Це собівартість видобутку природного газу державною компанією "Укргазвидобування" (входить до складу НАК Нафтогаз України).
21.09.2021 . "Собівартість видобутку природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нібито 1 грн/куб. м, про яку заявив член правління, головний виконавчий директор із трансформації НАК Отто Ватерландер в інтерв'ю "Економічній правді", не відповідає дійсності, заявив "Нафтогаз".
"Цифри, названі паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - йдеться в повідомленні компанії у вівторок у відповідь на інтерв'ю члена правління виданню "Економічна правда".
"Нафтогаз" зазначив, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, підготовку якої компанія завершує і яку мають перевірити аудитори."
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02.03.2026 15:49 Відповісти
Каськів З ЛИЖАМИ ПОВЕРТАЄТЬСЯ
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02.03.2026 15:57 Відповісти
Перестановка ліжок замість заміни ****** в борделі триває...
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02.03.2026 16:15 Відповісти
 
 