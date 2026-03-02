Усик о планах на будущее: "Ниже президента никуда не собираюсь уходить"
Боксер Александр Усик заявил, что в будущем не рассматривает для себя должности ниже поста президента Украины.
Об этом он сказал в интервью Андрею Беднякову, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Комментируя планы на будущее, Усик сказал, что планирует еще несколько лет выступать на профессиональном ринге, а после - работать на государство.
Ведущий иронично спросил его о возможной должности мэра Конотопа, на что боксер ответил:
Смотри, я ниже президента никуда не собираюсь уходить
Что предшествовало?
- Напомним, ранее было обнародовано социологическое исследование, в котором украинцев спрашивали об уровне доверия к публичным лицам.
- Лидером стал экс-глава и посол Валерий Залужный, а на втором месте - Александр Усик.
Топ комментарии
+74 lammer ya
показать весь комментарий02.03.2026 17:06 Ответить Ссылка
+24 Перехватчик
показать весь комментарий02.03.2026 17:10 Ответить Ссылка
+17 q4ma
показать весь комментарий02.03.2026 17:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він візме в свою ОПу московських попів, створить партію з свідЄтелей гундяєвскАго сатанату, нарід дасть йому 100 днів і він навчиться. Можливо.
Чомусь захотілось, щоб наступний суперник відправив цього екс-рпцешника в глибокий нокаут.
******** під"..бав так під"..бав
окропомбензином.
Після зелі нам уже нема що втрачати.
Хоч поржемо 5-ть років🤪» (с)
***** розмаже взагалі як окурка