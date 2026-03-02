РУС
Усик о планах на будущее: "Ниже президента никуда не собираюсь уходить"

Усик сделал заявление о возможном президентстве

Боксер Александр Усик заявил, что в будущем не рассматривает для себя должности ниже поста президента Украины.

Об этом он сказал в интервью Андрею Беднякову, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Комментируя планы на будущее, Усик сказал, что планирует еще несколько лет выступать на профессиональном ринге, а после - работать на государство.

Ведущий иронично спросил его о возможной должности мэра Конотопа, на что боксер ответил:

Смотри, я ниже президента никуда не собираюсь уходить

Читайте: Зеленский: "Иногда думаю об участии в следующих выборах президента"

Что предшествовало?

Читайте также: Зеленский встретился с Усиком: Говорили об усилении наших позиций в США. Мир не должен забывать о преступлениях РФ. ФОТО

Топ комментарии
+74
Головна наша проблема: ті, хто мали би йти на х**, йдуть у президенти. Так і живемо.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:06 Ответить
+24
Рівень розвитку дозволяє конкурувати з Шашличним, але може програти псу Патрону.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:10 Ответить
+17
Хотів щось написати, побачив цей комент та зрозумів, що краще не скажеш.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:20 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2026 17:05 Ответить
******* в препізденти.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:24 Ответить
Чому ні?
Він візме в свою ОПу московських попів, створить партію з свідЄтелей гундяєвскАго сатанату, нарід дасть йому 100 днів і він навчиться. Можливо.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:38 Ответить
Буде в нас Руско-Церковна Держава.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:13 Ответить
ще одного 🤢🤡клоуна Україна не переживе
показать весь комментарий
02.03.2026 18:00 Ответить
Головна наша проблема: ті, хто мали би йти на х**, йдуть у президенти. Так і живемо.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:06 Ответить
Найкращий комент👍🙂
показать весь комментарий
02.03.2026 17:19 Ответить
Хотів щось написати, побачив цей комент та зрозумів, що краще не скажеш.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:20 Ответить
Амбітні ідіоти, які лізуть керувати. Проблема в тому, що їх концентрація у суспільстві невпинно збільшується і підминають усе під себе вони досить успішно..
Чомусь захотілось, щоб наступний суперник відправив цього екс-рпцешника в глибокий нокаут.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:22 Ответить
Причому, це стосується всіх країн.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:26 Ответить
Головна проблема - боксери "пропускають" удари по голові...!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:27 Ответить
Мудрый 73% нарит!! Не упусти свой шанс!!!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:41 Ответить
Що за іронія! В нас же не було ще боксерів президентами! Подивимось ще на спортсмена! Наступними будуть прибиральниця, сантехнік або санітар з моргу! З кожним Президентом ми рухаємося семимильними шагами до світлого майбутнього!
показать весь комментарий
02.03.2026 18:06 Ответить
Чого ж - місце міжгалактичного правителя не зайняте
показать весь комментарий
02.03.2026 17:06 Ответить
Не звертайте уваги.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:07 Ответить
Та мені після виборів Зелі вже страшно від любого казла з нульовим рейтингом.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:14 Ответить
Гринкевич з санками проти Усика в рукавичках 😸. Рефері ( прем'єр-міністр) Притула. Мда... А кажу Трамп смішний 😒
показать весь комментарий
02.03.2026 17:07 Ответить
Усік проти Кличка: протистояння київської та центральної влади вийде на новий рівень - у ринзі!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:20 Ответить
Ну давайте ще стрибунів у президенти, енергетиків. Хто там останній у президенти? Що за маячня відбувається?
показать весь комментарий
02.03.2026 17:07 Ответить
вибор Зе президентом показав до чого це призводить..
показать весь комментарий
02.03.2026 17:07 Ответить
Усік гуморист, ще той.
******** під"..бав так під"..бав
показать весь комментарий
02.03.2026 17:07 Ответить
А, може, погодишся на патріарха московської церкви, яку так ревно захищав уже після 2014 року? Як раз для твого «розуму»!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:08 Ответить
пізно!! тепер тільки після олімпійського чємпіона гераскевича!!!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:09 Ответить
Гераскевич ще пару разів щось накине, таке що лоскоче патріотичні рецептори, і в наступному опитуванні вже буде десь в першій десятці.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:16 Ответить
Не низький президент чого? Тест на сатанат не пройшов. Тест на бубку провалив.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:10 Ответить
Рівень розвитку дозволяє конкурувати з Шашличним, але може програти псу Патрону.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:10 Ответить
Ну не принижуйте так розумові здібності Патрона, які перевищують здібності зеленського та усика разом узятих!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:14 Ответить
Так,у нас шут гороховий вже став президентом.Тепер можна попробувати акторку з Онліфанс,інстасамку з силіконовими штучками,боксера,слюсара з ЖЕКу,кислотного тіпулю з Троєщини......Якщо когось забув, добавте до списку кого обійшов увагою.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:11 Ответить
Водія автобуса забув!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:19 Ответить
То в Венесуелі Мадуро воділою автобуса працював...
показать весь комментарий
02.03.2026 17:21 Ответить
Тому і пропоную. І тепер "мадурний вєнєсуельский нарід" пісяє від нього окропом бензином.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:31 Ответить
А вот как раз насчёт слесаря с ЖЭКа-на фоне остальной публики-Я бы ещё подумал. Как правило, солидный, рукастый мужик. Слегка подбухивающий. Зато кокс не нюхает
показать весь комментарий
02.03.2026 17:43 Ответить
Вірю.Вірю що усик не бреше і вірю що українці оберуть його президентом.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:11 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2026 17:12 Ответить
Ще одне самозакохане чмо, ціни собі не складе.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:13 Ответить
Президентом має бути Гераскевич. Він патріотичний, правильно розуміється на важливих питаннях, має досвід виступів у Верховній Раді. А Усик неправильний.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:15 Ответить
Почав за пам'ять про загиблих спортсменів, а закінчив оцим. Треш.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:27 Ответить
Видно не пам'ять була кінцевою метою, інакше на ній би й зупинився. А тут просто спринт - кампанія проти Бубки, подаровані гроші від Ахметова (тут, як не дивно, питань в нього не виникає) виступ в Раді, заяви про ТЦК, створення благодійного фонду. Ото добре дав.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:35 Ответить
Контору Шарія збери... Гвоздіка і Ломаку Васю.... Православний АААлександр .. Ти ніде не покаявся за свої коменти в гостях у Венки Бондаренко.. З вас чотирьох боксерів Лондонської Олімпіади, один Берінчик не зкурвився
показать весь комментарий
02.03.2026 17:15 Ответить
Вірно підмічено
показать весь комментарий
02.03.2026 17:17 Ответить
Широко известная в узких кругах Ю. Мендель, предвидела такое своим шедевром "Каждый из нас - Президент".
показать весь комментарий
02.03.2026 17:18 Ответить
А чем он хуже Кличка или Зеленского. Все из шоу-бизнеса.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:19 Ответить
Це якесь нашествіє на країну,хуже сарани,і будуть же голосувати за
показать весь комментарий
02.03.2026 17:22 Ответить
Притули, зеленські, залужні, буданови, арістовічі, бойки, усікі... це п...здєц повний.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:23 Ответить
І всі як один репетують про війну до кордонів 91року, і про парад перемоги на червоній площі
показать весь комментарий
02.03.2026 17:32 Ответить
після вторгнення він все переосмислив
показать весь комментарий
02.03.2026 17:30 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2026 17:44 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2026 17:23 Ответить
Це він пожартував, надіюся?
показать весь комментарий
02.03.2026 17:24 Ответить
краще чим піаніст
показать весь комментарий
02.03.2026 17:31 Ответить
Звідки ти знаєш, що краще? Чим Усик керував, що ти вважаєш, що він може це робити краще за когось? Це знову буде такий самий кіт у мішку, але ще гірший, бо Зеля хоч кількома компаніями керував, хоч якимось колективом, а Усик - нічим і ніким. І людей, відповідно, у Усика взагалі немає, окрім його промоутера - чергового Єрмака. А міністрами буде хто - масажист Усика, його кум і його тренер + аферисти, які набежуть так само, як набігли у СН?
показать весь комментарий
02.03.2026 17:46 Ответить
"Хуже не будет"(с)
показать весь комментарий
02.03.2026 17:54 Ответить
ох же ж...😭
показать весь комментарий
02.03.2026 17:25 Ответить
а хто б суинівався ,шо цей промосковській Усік , хоче бути. президентом України ...нам ше цього козачка мп не вистачало ...Усік нах з пляжу ...
показать весь комментарий
02.03.2026 17:30 Ответить
Дайошь Вусика! Зробимо себе разом ще раз! Аби не Порошенко!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:31 Ответить
Шо этот баран про себя нафантазировал?
показать весь комментарий
02.03.2026 17:31 Ответить
Інтерв'ю, яке для лохторату "хкже_не_будет" зійде за програмне, за яким вони попистують голосувати.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:31 Ответить
мізки зовсмі відбили
показать весь комментарий
02.03.2026 17:32 Ответить
«Народ, а давайте заради прикола виберемо усика президентом?
Після зелі нам уже нема що втрачати.
Хоч поржемо 5-ть років🤪» (с)
показать весь комментарий
02.03.2026 17:35 Ответить
Трамп при зустрічі ржать не буде
показать весь комментарий
02.03.2026 17:37 Ответить
Кацапське лайно. Поки кацапи в ліжко не насрали то в десни з ними цілувався. За руським кораблем.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:36 Ответить
за які гріхи Україну Бог наказує? крім оцих зелені, притул, зусіков ще й 73% зеідіоти. трясця його матері.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:36 Ответить
Я сьогодні поступився бабусі місцем у трамваї. Тепер роздумую про президентство.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:37 Ответить
А що ви хочете? Абсолютного чемпіона без амбіцій? Так не буває. Кличко на Майдані також мав амбіції президента, якщо хто забув...
показать весь комментарий
02.03.2026 17:39 Ответить
Вусик! Ти докторську захисти спочатку. Можна у галузі міжнародного права. А потім будеш думати про президентське крісло.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:39 Ответить
Усик іди ти нах.й
показать весь комментарий
02.03.2026 17:40 Ответить
виховати ще одного державника з довбойоба Україна не витримає.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:41 Ответить
Весняне загострення офіційно стартувало.!)
показать весь комментарий
02.03.2026 17:45 Ответить
Блдь,кто только не лезет,от бездарного кривляки рож до дворового хулигана.ВО ЧТО ВЫ ПРЕВРАТИЛИ САМУЮ БОГАТУЮ СТРАНУ ,УБЛЮДКИ
показать весь комментарий
02.03.2026 17:49 Ответить
чьмо.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:54 Ответить
Поганий приклад, як кажуть, став заразним.) Краще б "потужний" очолив наглядову раду " Укрцирку ", чим керівництво країною.
показать весь комментарий
02.03.2026 17:55 Ответить
Це вже був би контрольний в голову України!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:56 Ответить
Ну принаймні вирубить будь якого президента світу!
***** розмаже взагалі як окурка
показать весь комментарий
02.03.2026 17:56 Ответить
Господи! Спаси и Сохрани! Україна двох поспіль не витримає
показать весь комментарий
02.03.2026 17:57 Ответить
І знайдуться же мильйони довбо*обів, хто проголосує.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:01 Ответить
Головне, що не Зеленьскій. Хоч в......бьом.
показать весь комментарий
02.03.2026 18:03 Ответить
 
 