Усик о планах на будущее: "Ниже президента никуда не собираюсь уходить"

Боксер Александр Усик заявил, что в будущем не рассматривает для себя должности ниже поста президента Украины.

Об этом он сказал в интервью Андрею Беднякову, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Комментируя планы на будущее, Усик сказал, что планирует еще несколько лет выступать на профессиональном ринге, а после - работать на государство.

Ведущий иронично спросил его о возможной должности мэра Конотопа, на что боксер ответил:

Смотри, я ниже президента никуда не собираюсь уходить

Читайте: Зеленский: "Иногда думаю об участии в следующих выборах президента"

Что предшествовало?

Напомним, ранее было обнародовано социологическое исследование, в котором украинцев спрашивали об уровне доверия к публичным лицам.

Лидером стал экс-глава и посол Валерий Залужный, а на втором месте - Александр Усик.

Читайте также: Зеленский встретился с Усиком: Говорили об усилении наших позиций в США. Мир не должен забывать о преступлениях РФ. ФОТО