Усик про плани на майбутнє: "Нижче президента не збираюся нікуди йти"

Боксер Олександр Усик заявив, що в майбутньому не розглядає для себе посади, нижчої за пост президента України.

Про це він сказав в інтерв'ю Андрію Бєднякову, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Коментуючи плани на майбутнє Усик сказав, що планує ще кілька років виступати на професійному рингу, а після - працювати на державу.

Ведучий іронічно запитав його про можливу посаду мера Конотопа, на що боксер відповів:

Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше було оприлюднено соціологічне дослідження, в якому українців питали про рівень довіри до публічних осіб.

Лідером став ексголовком та посол Валерій Залужний, а на другому місці - Олександр Усик.

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