Усик про плани на майбутнє: "Нижче президента не збираюся нікуди йти"
Боксер Олександр Усик заявив, що в майбутньому не розглядає для себе посади, нижчої за пост президента України.
Про це він сказав в інтерв'ю Андрію Бєднякову, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Коментуючи плани на майбутнє Усик сказав, що планує ще кілька років виступати на професійному рингу, а після - працювати на державу.
Ведучий іронічно запитав його про можливу посаду мера Конотопа, на що боксер відповів:
Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше було оприлюднено соціологічне дослідження, в якому українців питали про рівень довіри до публічних осіб.
- Лідером став ексголовком та посол Валерій Залужний, а на другому місці - Олександр Усик.
Топ коментарі
+113 lammer ya
показати весь коментар02.03.2026 17:06 Відповісти Посилання
+36 Старый зольдат
показати весь коментар02.03.2026 17:24 Відповісти Посилання
+35 q4ma
показати весь коментар02.03.2026 17:20 Відповісти Посилання
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Заява Усика... Він великий боксер.
І все. Рівень його знань, поглядів, компетенцій та досвіду явно не достатній для керування країною, попри його бажання. Він може і Папою Римським бажати стати, але не стане. С президентством України так само. Поки за нього українці не проголосують на виборах - він президентом не стане. А я маю сподівання, що у українців вистачить здорового глузду не обрати президентом країни боксера після шоумена. Якщо оберуть, то треба буде гарантовано валити з країни. Тому, що не варто жити поряд з ідіотами, які готові так проголосувати та приректи країну на зникнення. Сподіваюся, що мої співвітчизники розумніші. Час покаже. Маю надію, що щеплення Зеленським і слугами підуть українцям на користь і висновки будуть зроблені.
мелочиться-то..
Московского патриархата