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Новини Вибори президента в Україні
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Усик про плани на майбутнє: "Нижче президента не збираюся нікуди йти"

Усик зробив заяву про можливе президентство

Боксер Олександр Усик заявив, що в майбутньому не розглядає для себе посади, нижчої за пост президента України.

Про це він сказав в інтерв'ю Андрію Бєднякову, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Коментуючи плани на майбутнє Усик сказав, що планує ще кілька років виступати на професійному рингу, а після - працювати на державу.

Ведучий іронічно запитав його про можливу посаду мера Конотопа, на що боксер відповів:

Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти

Читайте: Зеленський: "Іноді думаю про участь у наступних виборах президента"

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше було оприлюднено соціологічне дослідження, в якому українців питали про рівень довіри до публічних осіб.
  • Лідером став ексголовком та посол Валерій Залужний, а на другому місці - Олександр Усик.

Також читайте: Зеленський зустрівся із Усиком: Говорили про посилення наших позицій у США. Світ не має забувати про злочини РФ. ФОТО

Автор: 

Президент (749) Усик Олександр (89)
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Топ коментарі
+113
Головна наша проблема: ті, хто мали би йти на х**, йдуть у президенти. Так і живемо.
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02.03.2026 17:06 Відповісти
+36
******* в препізденти.
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02.03.2026 17:24 Відповісти
+35
Хотів щось написати, побачив цей комент та зрозумів, що краще не скажеш.
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02.03.2026 17:20 Відповісти
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Головне, що не Зеленьскій. Хоч в......бьом.
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02.03.2026 18:03 Відповісти
Ще один, це капець...не вистачало нам клоуна так ще й боксер
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02.03.2026 18:20 Відповісти
Україна ще одного ДЛБЙБа не витримає...
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02.03.2026 18:23 Відповісти
Де ти "людину" побачив? Це "шлунок з кулаками"... У нього голова існує тільки для двох речей - "тримать удар", і щоб "в неї їсти"...
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02.03.2026 20:07 Відповісти
А назвавши мене "хабадником", ти так "пожартував"? І не вважаєш це образою?
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02.03.2026 21:10 Відповісти
Ти "перегрівся"? Що ти мелеш?
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03.03.2026 04:17 Відповісти
їблан з відбитими мізками
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02.03.2026 18:53 Відповісти
Ще один клоун, і теж проросійскій.
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02.03.2026 18:54 Відповісти
Клоунів Україні уже досить
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02.03.2026 18:56 Відповісти
Так це ж було вже (с)
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02.03.2026 19:03 Відповісти
Усик это проект кремля. Залужный проект Европы. Думайте украинцы за кого голосовать!
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02.03.2026 19:11 Відповісти
Мало нам цирку так тепер ще один лізе зробити з влади ринг. Що їм всім потрібно у владі? Слава? Гроші? Що вони лізуть туди як кобелі на сучку. Хто їм вбив у мізки, що вони - коміки, масажисти, боксери, аферисти, пройдисвіти можуть управляти Україною? А це ми - українці довіряємо свої життя, долю Держави будь кому, хто краще збреше нам до виборів.
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02.03.2026 19:15 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/63087 Борислав Береза:
Заява Усика... Він великий боксер.
І все. Рівень його знань, поглядів, компетенцій та досвіду явно не достатній для керування країною, попри його бажання. Він може і Папою Римським бажати стати, але не стане. С президентством України так само. Поки за нього українці не проголосують на виборах - він президентом не стане. А я маю сподівання, що у українців вистачить здорового глузду не обрати президентом країни боксера після шоумена. Якщо оберуть, то треба буде гарантовано валити з країни. Тому, що не варто жити поряд з ідіотами, які готові так проголосувати та приректи країну на зникнення. Сподіваюся, що мої співвітчизники розумніші. Час покаже. Маю надію, що щеплення Зеленським і слугами підуть українцям на користь і висновки будуть зроблені.
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02.03.2026 19:15 Відповісти
Помиляється Береза. В країні дурнів, боксеру з відбитими мізками, цілком реально замінити шута горохового в ролі презЕдента..Усик, як і теперішній... ні сном ні духом не знає що таке державне управління, до повномасштабного нападу, не зважаючи на окупацію свинособаками його Батьківщини ще в 14му, як і нинішній йолоп до обрання його на роль презЕдента з свинособаками мало не цілувався вважаючи тварин одним з ним народом . Достойний для зеленого стада кандидат.
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02.03.2026 22:20 Відповісти
Прохфесор 2
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02.03.2026 19:24 Відповісти
Краще будемо знати Усика, як прекрасного боксера і цього достатньо для нас всіх.
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02.03.2026 19:29 Відповісти
При всій повазі як боксеру а чи не пішов він нижче пояса! Політикою повинні займатись політики в не будь хто, досить вже!
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02.03.2026 19:37 Відповісти
Довбень.
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02.03.2026 19:37 Відповісти
А що вже вибори!!? Навіщо товкти воду в ступі і гнати хвилю.
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02.03.2026 19:43 Відповісти
А сходити нижче спини, нє? Саме те.
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02.03.2026 20:35 Відповісти
Бокс доволі травматичний вид єдиноборства.
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02.03.2026 20:53 Відповісти
і в основному по голові....
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02.03.2026 21:47 Відповісти
Вже маємо одного довбойоба, якого годі позбутись, а тут намалювався ще один.
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02.03.2026 21:45 Відповісти
ГОСПОДЯ! "Остановите Землю! Я сойду... " ......Це якась епідемія, чи що?
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02.03.2026 22:00 Відповісти
Важкі удари по голові за десятки років дають про себе знати. Було б в Усика хоч якесь вкраплення інтелекту навряд він захотів би зганьбити себе як зганьбив себе шут гороховий який завдяки тупій біомасі потрапив з грязі в князі. Захотів проковтнути гарбуза та від натуги обісрався.
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02.03.2026 22:36 Відповісти
Бабченко-Да иди сразу богом, чо
мелочиться-то..
Московского патриархата
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02.03.2026 22:41 Відповісти
Потролив чоловік українців, а тут вже почалося…
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03.03.2026 01:07 Відповісти
З Кличком на стадіоні дебати будуть????
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03.03.2026 08:37 Відповісти
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