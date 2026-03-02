НОК Украины назвал лучших спортсменов февраля

2 марта состоялось заседание Экспертной комиссии Национального олимпийского комитета Украины, в ходе которого определили лауреатов конкурса "Лучший спортсмен месяца".

Лучший спортсмен февраля

Комиссия оценила результаты украинских спортсменов на международных соревнованиях и назвала победителей по итогам февраля.

Лучшим спортсменом месяца стал Назар Чепурный. Он одержал победу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке, который состоялся в немецком городе Котбус.

В октябре 2025 года гимнаст завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и также получил это звание.

Лучшим тренером февраля признан Геннадий Сартинский — личный наставник спортсмена.

"Мы отмечаем атлетов, которые демонстрируют высокий уровень подготовки и достойно представляют Украину на международной арене", — отметили в НОК Украины.

Лучший юный спортсмен февраля

Среди юных атлетов победу одержал биатлонист Тарас Тарасюк. Он стал серебряным призером чемпионата мира по биатлону среди юношей в индивидуальной гонке, проходящей в немецком городе Арбер.

Для спортсмена это первая личная награда на уровне мирового первенства. Ранее в этом году он победил в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы.

Лучшим тренером юного спортсмена был избран Василий Тарасюк - его личный наставник и отец.

Отдельно в НОК напомнили, что сборная Украины завершила выступления на зимних Олимпийских играх 2026 года без завоеванных медалей. В то же время украинские спортсмены восемь раз финишировали в десятке сильнейших в различных дисциплинах, что подтверждает их конкурентоспособность на международном уровне.

