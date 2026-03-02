НОК України назвав найкращих спортсменів лютого
2 березня відбулося засідання Експертної комісії Національний олімпійський комітет України, під час якого визначили лауреатів конкурсу "Найкращий спортсмен місяця".
Про це повідомляє "Главком", інформує Цензор.НЕТ.
Найкращий спортсмен лютого
Комісія оцінила результати українських спортсменів на міжнародних змаганнях і назвала переможців за підсумками лютого.
Найкращим спортсменом місяця став Назар Чепурний. Він здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, який відбувся у німецькому місті Котбус.
У жовтні 2025 року гімнаст виборов бронзову медаль чемпіонату світу та також отримував це звання.
Найкращим тренером лютого визнано Геннадія Сартинського — особистого наставника спортсмена.
"Ми відзначаємо атлетів, які демонструють високий рівень підготовки та гідно представляють Україну на міжнародній арені", — зазначили в НОК України.
Найкращий юний спортсмен лютого
Серед юних атлетів перемогу здобув біатлоніст Тарас Тарасюк. Він став срібним призером чемпіонату світу з біатлону серед юнаків в індивідуальній гонці, що проходить у німецькому місті Арбер.
Для спортсмена це перша особиста нагорода на рівні світової першості. Раніше цього року він переміг у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи.
Найкращим тренером юного спортсмена обрано Василя Тарасюка — його особистого наставника та батька.
Окремо в НОК нагадали, що збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року без здобутих медалей. Водночас українські спортсмени вісім разів фінішували в десятці найсильніших у різних дисциплінах, що підтверджує їхню конкурентоспроможність на міжнародному рівні.
- Раніше скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що після його дискваліфікації на Олімпіаді-2026 через "шолом пам’яті" весь світ побачив, що система Міжнародного олімпійського комітету підіграє Росії.
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