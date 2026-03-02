НОК України назвав найкращих спортсменів лютого

2 березня відбулося засідання Експертної комісії Національний олімпійський комітет України, під час якого визначили лауреатів конкурсу "Найкращий спортсмен місяця".

Про це повідомляє "Главком", інформує Цензор.НЕТ.

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Найкращий спортсмен лютого

Комісія оцінила результати українських спортсменів на міжнародних змаганнях і назвала переможців за підсумками лютого.

Найкращим спортсменом місяця став Назар Чепурний. Він здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, який відбувся у німецькому місті Котбус.

У жовтні 2025 року гімнаст виборов бронзову медаль чемпіонату світу та також отримував це звання.

Найкращим тренером лютого визнано Геннадія Сартинського — особистого наставника спортсмена.

"Ми відзначаємо атлетів, які демонструють високий рівень підготовки та гідно представляють Україну на міжнародній арені", — зазначили в НОК України.

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Найкращий юний спортсмен лютого

Серед юних атлетів перемогу здобув біатлоніст Тарас Тарасюк. Він став срібним призером чемпіонату світу з біатлону серед юнаків в індивідуальній гонці, що проходить у німецькому місті Арбер.

Для спортсмена це перша особиста нагорода на рівні світової першості. Раніше цього року він переміг у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи.

Найкращим тренером юного спортсмена обрано Василя Тарасюка — його особистого наставника та батька.

Окремо в НОК нагадали, що збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року без здобутих медалей. Водночас українські спортсмени вісім разів фінішували в десятці найсильніших у різних дисциплінах, що підтверджує їхню конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Раніше скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що після його дискваліфікації на Олімпіаді-2026 через "шолом пам’яті" весь світ побачив, що система Міжнародного олімпійського комітету підіграє Росії.

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