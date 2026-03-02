УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 464 2

НОК України назвав найкращих спортсменів лютого

Кращі спортсмени лютого

2 березня відбулося засідання Експертної комісії Національний олімпійський комітет України, під час якого визначили лауреатів конкурсу "Найкращий спортсмен місяця".

Про це повідомляє "Главком", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Найкращий спортсмен лютого

Комісія оцінила результати українських спортсменів на міжнародних змаганнях і назвала переможців за підсумками лютого.

Найкращим спортсменом місяця став Назар Чепурний. Він здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, який відбувся у німецькому місті Котбус.

У жовтні 2025 року гімнаст виборов бронзову медаль чемпіонату світу та також отримував це звання.

Найкращим тренером лютого визнано Геннадія Сартинського — особистого наставника спортсмена.

"Ми відзначаємо атлетів, які демонструють високий рівень підготовки та гідно представляють Україну на міжнародній арені", — зазначили в НОК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хорватія долучиться до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026, - міністр туризму і спорту Главіна

Найкращий юний спортсмен лютого

Серед юних атлетів перемогу здобув біатлоніст Тарас Тарасюк. Він став срібним призером чемпіонату світу з біатлону серед юнаків в індивідуальній гонці, що проходить у німецькому місті Арбер.

Для спортсмена це перша особиста нагорода на рівні світової першості. Раніше цього року він переміг у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи.

Найкращим тренером юного спортсмена обрано Василя Тарасюка — його особистого наставника та батька.

Окремо в НОК нагадали, що збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх 2026 року без здобутих медалей. Водночас українські спортсмени вісім разів фінішували в десятці найсильніших у різних дисциплінах, що підтверджує їхню конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Читайте також: Мережа магазинів Reebok припиняє роботу в Україні

Автор: 

НОК (88) спорт (1732)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а гераскевич де?
показати весь коментар
02.03.2026 21:20 Відповісти
бубка?
показати весь коментар
03.03.2026 08:28 Відповісти
 
 