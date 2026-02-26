Гераскевич выступил в Раде: Призываю лишить Бубку звания Героя Украины и ввести санкции. ВИДЕО
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Раде призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины и ввести против него санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Достаточно важная история - это очищение Украины. У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК. Сейчас я говорю о господине Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. На самом деле мне стыдно, что он носит это звание, он не должен его носить.
Человек системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, он допускает российские флаги в организациях, которые возглавляет. Человек действительно подыгрывает России. Когда он носит звание Героя Украины, которое сейчас чаще всего дают посмертно, это недопустимо. С этим мы также должны бороться, поэтому призываю также посодействовать тому, чтобы Бубку лишили этой награды путем введения против него санкций", - сказал Гераскевич.
История с дисквалификацией на Играх-2026
- Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
- Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
- Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.
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организовать подобную спецоперацию.
Но то, что искреннее желание спортсмена почтить память погибших
коллег по спорту доступным ему способом использовали, к бабке не ходи.
И еще не раз используют.
Згідно із розслідуванням журналіста УП Михайла Ткача, олімпійський чемпіон Сергій Бубка разом із дружиною Лілею володіють елітним будинком у містечку Ез, яке знаходиться за 5 хвилин від князівства Монако. Підтвердженням цього може бути припаркований біля маєтку автомобіль Porsche без номерних знаків.
Але парламенту лишати Бубку героя України вкрай не допустимо. Добре що він тут, а не в рашці. А на рахунок героїв України ще буде багато болючих питань. Є люди на яких наразі моляться, а потім зрозуміють, що вони зрадники і нашкодили незрівнянно сильніше ніж Бубка. Тому на цьому Бубку треба залишити в спокої.
В Україні систему треба міняти і з корупцією боротись, а не з багаторазовим чемпіоном і гордістю України. Бо він українець.
Але ж скотитись у чорт зна що напевно було частиною загальної ідеї.
Якщо скайлетоніст буде йти в депутати, то я точно за нього голосувати не буду.
Катерина Усик заступилась в Instagram за колишнього легкоатлета й наголосила на "легендарності" Бубки. Також вона розповіла, як той допомагав їй із речами для поранених військових.
"Сергій Назарович Бубка особисто передавав мені речі два роки поспіль, щоб хлопці, які лежать у шпиталях, які я ремонтувала, а не влада (бо не на часі), не голі повертались додому. У мене все. Отямтесь, люди", - написала Катерина.
Своєю чергою Олександр Усик опублікував спільне фото з колишнім очільником НОК України та згадав його спортивні заслуги."На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною. Його список досягнень просто неймовірний.(…) Понад десять років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно", - написав Усик.