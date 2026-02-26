Гераскевич выступил в Раде: Призываю лишить Бубку звания Героя Украины и ввести санкции. ВИДЕО

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич во время выступления в Раде призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины и ввести против него санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Достаточно важная история - это очищение Украины. У нас есть несколько представителей от Украины, которые находятся в МОК. Сейчас я говорю о господине Бубке, который до сих пор носит звание Героя Украины. На самом деле мне стыдно, что он носит это звание, он не должен его носить.

Человек системно уничтожает Украину, он торгует с оккупантами, он допускает российские флаги в организациях, которые возглавляет. Человек действительно подыгрывает России. Когда он носит звание Героя Украины, которое сейчас чаще всего дают посмертно, это недопустимо. С этим мы также должны бороться, поэтому призываю также посодействовать тому, чтобы Бубку лишили этой награды путем введения против него санкций", - сказал Гераскевич.

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История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

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