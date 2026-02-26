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Новини Відео Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
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Гераскевич виступив у Раді: Закликаю позбавити Бубку звання Героя України та запровадити санкції. ВIДЕО

Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Раді закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Досить важлива історія - це очищення України. У нас є декілька представників від України, які знаходяться в МОК. Зараз я кажу про пана Бубку, який досі носить звання Героя України. Насправді мені соромно, що він носить це звання, він не має його носити.

Людина системно знищує Україну, він торгує з окупантами, він допускає російські прапори в організаціях, які очолює. Людина і справді підігрує Росії. Коли він носить звання Героя України, яке зараз частіш за все дають посмертно, це неприпустимо. Із цим ми також маємо боротися, тому закликаю також посприяти тому, щоб Бубку позбавили цієї нагороди шляхом запровадження проти нього санкцій", - сказав Гераскевич.

Читайте: Гераскевич заявив, що не отримував запиту від Єрмака про юридичну допомогу у справі з МОК

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

  • Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
  • Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
  • Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

Читайте також: Дискваліфікація на Олімпіаді-2026 показала проросійську гру МОК, - Гераскевич

Автор: 

Бубка Сергій (34) НОК (88) Гераскевич Владислав (42)
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Топ коментарі
+36
Це ОЧЕВИДНІ дії, які мали виконати посадовці ще після 2014 року, які так прудко поділили посадові місця в Урядовому кварталі!!
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26.02.2026 11:14 Відповісти
+28
Бубка: це лугандонський підОрок. Він ще за часів яника з ригами шашні крутив, потім перефарбувався. Але кацапізм з нього не вийшов.
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26.02.2026 11:55 Відповісти
+20
Тобто ви вже рашиста Бубку захищаєте?
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26.02.2026 11:20 Відповісти
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Думаю, вы преувиличиваете интеллект опэшных прихлебателей и их способность
организовать подобную спецоперацию.
Но то, что искреннее желание спортсмена почтить память погибших
коллег по спорту доступным ему способом использовали, к бабке не ходи.
И еще не раз используют.
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26.02.2026 14:40 Відповісти
Если бубка лижет зад сцарю, то украинцам он не нужен.
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26.02.2026 11:44 Відповісти
Бубка став героєм матеріалу "Батальйон Монако"

Згідно із розслідуванням журналіста УП Михайла Ткача, олімпійський чемпіон Сергій Бубка разом із дружиною Лілею володіють елітним будинком у містечку Ез, яке знаходиться за 5 хвилин від князівства Монако. Підтвердженням цього може бути припаркований біля маєтку автомобіль Porsche без номерних знаків.

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26.02.2026 11:45 Відповісти
вибачаюсь а порше без номерних знаків лише Бубка їзде, чи як це може бути підтвердженям
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26.02.2026 12:22 Відповісти
Бубло завжди був прикацапленим підором, хто б щоб тут не казав.
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26.02.2026 11:48 Відповісти
Його треба було посадити на те,на чому він стрибав ще в 2014 році. Але кон'юнктура ...лише зараз.
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26.02.2026 11:50 Відповісти
Майбутній депутат
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26.02.2026 11:51 Відповісти
Хоть хтось набрався сміливості про зкацаплене лайно і відвертого зрадника яке паразитує на Україні сказати.
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26.02.2026 11:53 Відповісти
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26.02.2026 12:11 Відповісти
А скільки ще таких гівнобубок топчуть нашу землю!!???? І ще добре, якщо нашу, а не сидять в рашці. Звання Героя десятиліттями роздавалось наліво-направо, тим самим знецінюючи його статус. Спарвжнім героям соромно стояти поруч з таким бидлом з зіркою на лацкані!
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26.02.2026 12:19 Відповісти
Там ще Блохана нада за горло потримать
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26.02.2026 12:31 Відповісти
Там цілує в лоба, посеред зали, мабуть батько доньку чи онуку, їм ніхто незаважає з присутніх, потім сів приобняв, що з цими людьми не так, суки, кідари знищують Націю, Державу Україна, коли ви нарешті отямитеся й почнете працювати, а ще краще йти захищати Україну власноруч а не дерібанити її?
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26.02.2026 13:01 Відповісти
Нізя і все! Бубка донецький пацик від "партії регіонів", яку сьогодні називають і ОПЗЖ і "Наш край", і "Відродження" і ще є різні назви. Але їх суть одна - вони регіонали і антимайданівці. Вони проросійська сила, яка проти України. Якраз вони сьогодні є братами "слуг" в Раді. Без них Голобородько ніхто і вони йому до душі і серцю. А українців він ненавидить, як і пуйло. Просто грає роль президента-партіота.
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26.02.2026 13:42 Відповісти
Нефуй ліпити з кожного фуйла політичного коментатора
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26.02.2026 14:24 Відповісти
О, вже новий політик намалювався. Балотування в депутати через 3... 2...1...
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26.02.2026 14:19 Відповісти
Новый зе
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26.02.2026 14:34 Відповісти
Скоро вибори...... новиє ліца шукають
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26.02.2026 15:27 Відповісти
Це добре, що він виступив з цим перед парламентом. Проблеми треба показувати.
Але парламенту лишати Бубку героя України вкрай не допустимо. Добре що він тут, а не в рашці. А на рахунок героїв України ще буде багато болючих питань. Є люди на яких наразі моляться, а потім зрозуміють, що вони зрадники і нашкодили незрівнянно сильніше ніж Бубка. Тому на цьому Бубку треба залишити в спокої.
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27.02.2026 01:20 Відповісти
А Гераскевичу треба зупинитись. Бо далі буде перебор і радикалізм. А радикалізм для України дуже шкідливий.
В Україні систему треба міняти і з корупцією боротись, а не з багаторазовим чемпіоном і гордістю України. Бо він українець.
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27.02.2026 01:27 Відповісти
Для того щоб виступати в ВР Гєраскєвіч піарився на олімпіаді і домагався свого відсторонення від змагань. Він просто прорахував що Олімпада раз на чотири роки і він вище 12 місця ніколи нічого там вже не займе бо старіє і ледачий, а от в ВР можна "заробляти" кожний день. Почав в ВР з "патріотичного наїзду на спортсмена", що свідчить про його повну аморальність і ... формальну правоту, яка дає безкарністьі піар. Це "новоє зєльоноє ліцо" - красівоє, але з дурним виразом. Нагадує персонажа кацапських частушок - "мімо тьощіного дома я бєз шуток нє хожу - то лі *** в забор просуну то лі жопу покажу".
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27.02.2026 03:49 Відповісти
P.S. Він тепер шолом буде всюди предявляти як перепустку і талон на халявний хавчик. На Олімпіаді він не перемагав, але "за ніщо" отримав "Орден Свободи" і право виступати в ВР. Ще б пак! "На дурака нє нужєн нож - єму немножко подпойош, потом с трі короба наврьош ... і дєлй с нім что хош". Він не пішов воювати, не тренувався і не перемагав, Лише молов язиком "про патріотизм". Нічого не нагадує? Якщо "ні" то ви рибки гупі і ідельний одноразовий елекорат "зєлєні"....
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27.02.2026 04:20 Відповісти
Таке враження, що тут 90% коментаторів з хуторянської партії Свобода. Гераскевич чи не член цієї партії?
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27.02.2026 05:58 Відповісти
Десь вище сказано "Яскравий приклад, коли хороша ідея перетворються та скочується у чорт зна що...".

Але ж скотитись у чорт зна що напевно було частиною загальної ідеї.

Якщо скайлетоніст буде йти в депутати, то я точно за нього голосувати не буду.
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27.02.2026 10:09 Відповісти
Колись, в минулому житті, Бубка приїжджав до нас на роботу в якості свадебного генерала, вручити якісь всраті грамоти. Божечки, як було бридко дивитись на ********* начальство
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27.02.2026 11:56 Відповісти
Бубка, по при все, встановив купу рекордів які тримались понад 40 років. А от Гєраскєвіч не встановив жодного і ніколи не стояв на пєдесталі. Уявляєте яке з Гєраскєвіча "виросте" начальство? Він тепер "професійний патріот" "а-ля Арєстовіч"...
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27.02.2026 14:46 Відповісти
https://bukvy.org/usyk-z-druzhynoyu-pidtrymaly-bubku-na-tli-zaklykiv-pro-pozbavlennya-zvannya-geroya-********/ Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина підтримали чемпіона у стрибках з жердиною, колишнього голову НОК України і чинного члена НОК Сергія Бубку на тлі закликів про позбавлення його звання Героя України.
Катерина Усик заступилась в Instagram за колишнього легкоатлета й наголосила на "легендарності" Бубки. Також вона розповіла, як той допомагав їй із речами для поранених військових.
"Сергій Назарович Бубка особисто передавав мені речі два роки поспіль, щоб хлопці, які лежать у шпиталях, які я ремонтувала, а не влада (бо не на часі), не голі повертались додому. У мене все. Отямтесь, люди", - написала Катерина.
Своєю чергою Олександр Усик опублікував спільне фото з колишнім очільником НОК України та згадав його спортивні заслуги."На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною. Його список досягнень просто неймовірний.(…) Понад десять років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно", - написав Усик.
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28.02.2026 01:05 Відповісти
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