Гераскевич виступив у Раді: Закликаю позбавити Бубку звання Героя України та запровадити санкції. ВIДЕО
Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Раді закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Досить важлива історія - це очищення України. У нас є декілька представників від України, які знаходяться в МОК. Зараз я кажу про пана Бубку, який досі носить звання Героя України. Насправді мені соромно, що він носить це звання, він не має його носити.
Людина системно знищує Україну, він торгує з окупантами, він допускає російські прапори в організаціях, які очолює. Людина і справді підігрує Росії. Коли він носить звання Героя України, яке зараз частіш за все дають посмертно, це неприпустимо. Із цим ми також маємо боротися, тому закликаю також посприяти тому, щоб Бубку позбавили цієї нагороди шляхом запровадження проти нього санкцій", - сказав Гераскевич.
Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026
- Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
- Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
- Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.
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Но то, что искреннее желание спортсмена почтить память погибших
коллег по спорту доступным ему способом использовали, к бабке не ходи.
И еще не раз используют.
Згідно із розслідуванням журналіста УП Михайла Ткача, олімпійський чемпіон Сергій Бубка разом із дружиною Лілею володіють елітним будинком у містечку Ез, яке знаходиться за 5 хвилин від князівства Монако. Підтвердженням цього може бути припаркований біля маєтку автомобіль Porsche без номерних знаків.
Але парламенту лишати Бубку героя України вкрай не допустимо. Добре що він тут, а не в рашці. А на рахунок героїв України ще буде багато болючих питань. Є люди на яких наразі моляться, а потім зрозуміють, що вони зрадники і нашкодили незрівнянно сильніше ніж Бубка. Тому на цьому Бубку треба залишити в спокої.
В Україні систему треба міняти і з корупцією боротись, а не з багаторазовим чемпіоном і гордістю України. Бо він українець.
Але ж скотитись у чорт зна що напевно було частиною загальної ідеї.
Якщо скайлетоніст буде йти в депутати, то я точно за нього голосувати не буду.
Катерина Усик заступилась в Instagram за колишнього легкоатлета й наголосила на "легендарності" Бубки. Також вона розповіла, як той допомагав їй із речами для поранених військових.
"Сергій Назарович Бубка особисто передавав мені речі два роки поспіль, щоб хлопці, які лежать у шпиталях, які я ремонтувала, а не влада (бо не на часі), не голі повертались додому. У мене все. Отямтесь, люди", - написала Катерина.
Своєю чергою Олександр Усик опублікував спільне фото з колишнім очільником НОК України та згадав його спортивні заслуги."На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною. Його список досягнень просто неймовірний.(…) Понад десять років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці. Це неймовірно", - написав Усик.