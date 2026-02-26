Гераскевич виступив у Раді: Закликаю позбавити Бубку звання Героя України та запровадити санкції. ВIДЕО

Український скелетоніст Владислав Гераскевич під час виступу у Раді закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Досить важлива історія - це очищення України. У нас є декілька представників від України, які знаходяться в МОК. Зараз я кажу про пана Бубку, який досі носить звання Героя України. Насправді мені соромно, що він носить це звання, він не має його носити.

Людина системно знищує Україну, він торгує з окупантами, він допускає російські прапори в організаціях, які очолює. Людина і справді підігрує Росії. Коли він носить звання Героя України, яке зараз частіш за все дають посмертно, це неприпустимо. Із цим ми також маємо боротися, тому закликаю також посприяти тому, щоб Бубку позбавили цієї нагороди шляхом запровадження проти нього санкцій", - сказав Гераскевич.

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Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

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