Россияне атакуют дронами Киев: работают Силы ПВО

Киев под ударом шахидов: ПВО сбивает вражеские цели

Вечером понедельника, 2 марта, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов. В столице работают Силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Киева Виталия Кличко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В столице работает ПВО

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко в 21:53.

Дроны атакуют Киев

В 21:22 Воздушные силы сообщили о движении вражеского БПЛА в р-не Киевского водохранилища в направлении Киева.

Атака дронов на украинские города

Ранее мы сообщали, что вечером 2 марта продолжается атака российских дронов на украинские города.

Киев (3331) атака (831) дроны (4831)
Судячи з усього, то дрон проводив розвідку, перед наступною массованою атакою... ППОшників ще не перевели в ОАЕ?)
показать весь комментарий
02.03.2026 22:16 Ответить
ппо може переводитись тільки в ... піхоту!
показать весь комментарий
02.03.2026 22:33 Ответить
Українці: тупі ОАЕ, Кувейт та вестерни, навіть шахеда збити не можуть, 4 роки було підготуватись!

Моніторингові канали: дрон розвідник облетів всю столицю і вільно вилетів на Боярку.
показать весь комментарий
02.03.2026 22:46 Ответить
 
 