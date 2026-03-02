Россияне атакуют дронами Киев: работают Силы ПВО
Вечером понедельника, 2 марта, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов. В столице работают Силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Киева Виталия Кличко.
В столице работает ПВО
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко в 21:53.
Дроны атакуют Киев
В 21:22 Воздушные силы сообщили о движении вражеского БПЛА в р-не Киевского водохранилища в направлении Киева.
Атака дронов на украинские города
Ранее мы сообщали, что вечером 2 марта продолжается атака российских дронов на украинские города.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Моніторингові канали: дрон розвідник облетів всю столицю і вільно вилетів на Боярку.