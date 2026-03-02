Россияне атакуют дронами Киев: работают Силы ПВО

Вечером понедельника, 2 марта, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов. В столице работают Силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Киева Виталия Кличко.

В столице работает ПВО

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко в 21:53.

Дроны атакуют Киев

В 21:22 Воздушные силы сообщили о движении вражеского БПЛА в р-не Киевского водохранилища в направлении Киева.

Атака дронов на украинские города

Ранее мы сообщали, что вечером 2 марта продолжается атака российских дронов на украинские города.

