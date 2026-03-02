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Новини Атака дронів на Київ Атака безпілотників на Київ
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Росіяни атакують дронами Київ: працюють Сили ППО

Київ під ударом шахедів: ППО збиває ворожі цілі

Ввечері понеділка, 2 березня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів. У столиці працюють Сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Києва Віталія Кличко.

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У столиці працює ППО

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличко о 21:53.

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Дрони атакують Київ

О 21:22 Повітряні сили повідомили про рух ворожий БпЛА в р-ні. Київського водосховища у напрямку Києва.

Атака дронів на українські міста

Раніше ми повідомляли, що ввечері 2 березня триває атака російських дронів на українські міста.

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Київ (20847) атака (1611) дрони (8364)
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Судячи з усього, то дрон проводив розвідку, перед наступною массованою атакою... ППОшників ще не перевели в ОАЕ?)
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02.03.2026 22:16 Відповісти
ппо може переводитись тільки в ... піхоту!
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02.03.2026 22:33 Відповісти
Українці: тупі ОАЕ, Кувейт та вестерни, навіть шахеда збити не можуть, 4 роки було підготуватись!

Моніторингові канали: дрон розвідник облетів всю столицю і вільно вилетів на Боярку.
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02.03.2026 22:46 Відповісти
Боярка - центр культури.
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02.03.2026 22:59 Відповісти
 
 