Росіяни атакують дронами Київ: працюють Сили ППО
Ввечері понеділка, 2 березня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів. У столиці працюють Сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Києва Віталія Кличко.
У столиці працює ППО
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличко о 21:53.
Дрони атакують Київ
О 21:22 Повітряні сили повідомили про рух ворожий БпЛА в р-ні. Київського водосховища у напрямку Києва.
Атака дронів на українські міста
Раніше ми повідомляли, що ввечері 2 березня триває атака російських дронів на українські міста.
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Моніторингові канали: дрон розвідник облетів всю столицю і вільно вилетів на Боярку.