Росіяни атакують дронами Київ: працюють Сили ППО

Ввечері понеділка, 2 березня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів. У столиці працюють Сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Києва Віталія Кличко.

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У столиці працює ППО

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличко о 21:53.

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Дрони атакують Київ

О 21:22 Повітряні сили повідомили про рух ворожий БпЛА в р-ні. Київського водосховища у напрямку Києва.

Атака дронів на українські міста

Раніше ми повідомляли, що ввечері 2 березня триває атака російських дронів на українські міста.

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