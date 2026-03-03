Уничтожено 127 из 136 вражеских БПЛА, есть попадания на 3 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 3 марта 2026 года войска РФ атаковали 136 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 127 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 5 ударных БПЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

