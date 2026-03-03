УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Результат роботи ППО
793 0

Знешкоджено 127 із 136 ворожих БпЛА, є влучання на 3 локаціях, - Повітряні сили

Нічна атака БпЛА на Україну: ППО знищила 127 дронів

У ніч на 3 березня 2026 року війська РФ атакували 136 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Також читайте: Уламки БПлА впали у Полтавському районі: четверо травмованих

Наслідки 

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили

Читайте: Ворог атакував дронами Одещину: пошкоджено портову і транспортну інфраструктуру

Автор: 

обстріл (34391) дрони (8372) Повітряні сили (3458) Шахед (2254)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 