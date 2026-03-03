Командир взвода украл и продал технику для ПВО Киевщины: ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО

В Киевской области сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили командира взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он присвоил технику, которая использовалась для боевого дежурства и охраны воздушного пространства Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Военный продал оборудование

Вместо того чтобы обеспечивать подразделение необходимым оборудованием, военный продал его. Среди присвоенного - стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету. Эту технику мобильные группы должны были использовать для отражения атак врага.





Подозрение

В настоящее время военнослужащему сообщили о подозрении в завладении военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

