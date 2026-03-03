РУС
Новости Работа ПВО на Киевщине
Командир взвода украл и продал технику для ПВО Киевщины: ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО

В Киевской области сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили командира взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он присвоил технику, которая использовалась для боевого дежурства и охраны воздушного пространства Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Военный продал оборудование

Вместо того чтобы обеспечивать подразделение необходимым оборудованием, военный продал его. Среди присвоенного - стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету. Эту технику мобильные группы должны были использовать для отражения атак врага.

Подозрение

В настоящее время военнослужащему сообщили о подозрении в завладении военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Киевская область военнослужащие ГБР
+11
Коней на переправе не меняют, но предателей во время войны вешают.
03.03.2026 10:26 Ответить
+5
Прикинув *** к носу а чому б - під шумок - і собі не підлататися
03.03.2026 10:26 Ответить
+5
Цікаво виходить. Щось дуже дивне в тих повітряних силах відбувається, та й загалом в армії. Піпл давай донать на авто, дрони, зарядки, генератори, РЕБи, планшети, старлінки.... А якась чмоня буде красти і перепродати та збагачуватись. Як держава мобілізувала, так нехай і спробує всім необхідним солдата забезпечити. А то деякі представники держави вже аж вкрай знахабніли.
03.03.2026 10:37 Ответить
Прикинув *** к носу а чому б - під шумок - і собі не підлататися
03.03.2026 10:26 Ответить
Коней на переправе не меняют, но предателей во время войны вешают.
03.03.2026 10:26 Ответить
Він такий же убивця Українців, як московські окупанти!!!
Нехай не хвилюється убивця, трошки там якось осудять, як Бая і Мехеда з кодлом, такі відпустять до московитів!! А родичі його, потім під'їдуть в мухосранськ!!
Деркач з єфремовим, йому допоможуть грошима з «двушечок, від потужних менегерів з опу!!
Всі 5-6 менеджерів прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
Готове шобло від зеленського, як Уряд в екзилі за кордоном!!
03.03.2026 11:59 Ответить
03.03.2026 10:26 Ответить
Стаття серйозна... Здається, підпадає під "додаткове покарання" - "позбавлення військового звання". Автомат в руки, і на "нуль", "штурмовиком"...
03.03.2026 10:29 Ответить
"Штурмовик" - не має бути покаранням, це підрозділи найкращих. Він там всі автомати покраде.
03.03.2026 10:39 Ответить
Ну так і є можливість спокутувать провину, і стать героєм...
03.03.2026 10:40 Ответить
Хорошій шютка, але боян )
03.03.2026 11:09 Ответить
Баканов з єрмаком, як адвокати, ще і капєєчку собі зароблять….
показать весь комментарий
15років???!!! Ця мразота буде віддихати; на фронт потвору-нехай кров'ю змиває або здохне
03.03.2026 10:32 Ответить
Набирают кого попало. Может даже за взятку.
03.03.2026 10:32 Ответить
Ну так его расстрелять надо и всего делов...
03.03.2026 10:32 Ответить
Разом із зелею і його командиром
03.03.2026 10:51 Ответить
03.03.2026 10:37 Ответить
Держава забеспечує по мінімуму. Але якщо ми не хочемо, щоб нас захопили кацапські загарбники - маємо донатити. Бо без донатів фронт рухне - у тому числі і через таких чмонь. Ставати у позу тут - як стріляти собі в ногу.
показать весь комментарий
03.03.2026 10:45 Ответить
.... Держава забеспечує по мінімуму. ....
Тобто Вас це влаштовує?!?!?!? 5% збір ми платимо державі !!! Податки ми платимо державі!!! З 5 березня куча підприємств почне звільняти чоловіків з роботи, бо потрібно "не забронтованих" відправляти в тцк..... Сім'ї втрачають дохід, бо буде працювати тільки мати! Багато підприємств тупо закриється.... Податки в жопу... Комунальні підвищаться, бензин, газ вже на старті....
Воювати..... А хто буде платити "воїнам" якщо економіка рухне???? Якщо і так держава "викидає" якщо не можеш воювати!!!!!
Європа вже входить в період повної жопи...
03.03.2026 11:04 Ответить
"Тобто Вас це влаштовує?"
Ні, не влаштовує, але це реальність Відчизняної війни. Можна стати всім у позу і тоді України не стане - а ми всі станемо або трупами, або біженцями, або рабами путинського режиму. Вас це влаштовує?

"5% збір ми платимо державі" - цього не достатньо для забеспечення армії на 100%. Ви, мабуть, не уявляєте, скільки коштує ******* війна. Навіть кацапських ресурсів, яких у рази рільше, ніж у України, не достатньо для забеспечення їх армії - і там теж донатять і волонтери довозять те, що необхідно. А є деякі речі, які держава в принципі не має можливості забеспечувати - ті ж бв авто - держава їх не може купувати - ніяк не може. Їх можуть купувати тільки приватні особи. Крім того - навіть коли держава забеспечує - все одно - зайвих дронів бути не може, бо кожен дрон - це збережене життя захисників України, це знищені кацапи.
03.03.2026 11:38 Ответить
А хто купив?
03.03.2026 10:45 Ответить
Ви думаєте він один такий??? 30 років всі ці "командири" в мирний час лиш обкрадали армію, по іншому вони не навчені...
03.03.2026 10:51 Ответить
А де там написано, що командир взводу - кадровий військовий? Отримав сержанта через рік служби, мав вищу освіту - отримав мамлєя, от і командир взводу.
03.03.2026 11:53 Ответить
Ще зосталися довбаки які донатять? Ось ваші донати тихенько крадуть не соромлячись клоуни
03.03.2026 10:52 Ответить
Так. І молися на те, щоб люди продовжували донатити - бо інакше України не буде.
Хоча - може це й є твоя мета. Або ти просто жлобяра, яка шукає виправдання своєму жлобству і не розуміє наслідків.
03.03.2026 10:54 Ответить
Питання до мо немає ніяких? Чому на 4 рік війни навіть грілки нездатні забезпечити передову не кажучи вже про інше? Ваші донати отакими доходягам розкладаються тільки так, а ви як дурники продовжуєте донатити на те щоб Тарасик чи Миколка гинув без нічого в окопах а пани за донати собі чергову автівку купляли
03.03.2026 12:07 Ответить
Ще раз - питання до МО жодним чином не знімають необхідості донатити для допомоги ЗСУ, щоб той Микола, який захищає твою дупу, мав дрона, щоб знищити ним кацапа.
А те, чим займаєшся ти, намагаючись переконати українців не допомогати своїй армії - це називається державна зрада, бо ти намагаєшся залишити сили оборони України без необхідної підтримки, без якої вони не встоять. І так, донатити необхідно перевіреним волонтерським фондам, які регулярно звітують про надіслані на фронт дрони, автівки і тд.
03.03.2026 12:20 Ответить
Надіюся ти - не довбак. Правильно, чувак, краще пропий лишню копійку, програй в онлайн-казино. Ти - електорат мрії для раші. Вона тебе любить.
03.03.2026 11:56 Ответить
О як скрючило тебе, питання до мо немає ніяких на четвертий рік війни чому до сих пір збирають на все?
03.03.2026 12:05 Ответить
Вася, іди слідом за руськім воєнним карабльом. Вам по дорозі.
03.03.2026 12:18 Ответить
Збирають не на все. Давно вже немає зборів на базове забеспечення війська, давно вже не збирають на броніки і навіть на теплаки. Але у війську не буває і бути не може занадто багато дронів, автівок і тд. Ще раз повторюю - кацапи, ресурси яких у рази більші за ресурси України, теж донатять для своїх збройних сил. Бо автівкі постійно знищуються, а дронів багато не буває. Ти ж намагаєшся послабити сили оборони України, призиваючи не донатити
03.03.2026 12:24 Ответить
Якщо усі навколо крали, крадуть і будуть красти, то інстинкт самозбереження уже не рятує.
03.03.2026 10:59 Ответить
Завди є ті, хто краде. З ними необхідно боротися, їх необхідно саджати, або навіть розстрілювати.
Але це не можна використовувати як виправдання своєму жлобству.
03.03.2026 11:39 Ответить
Просто і дієво, це лайно вішати, навпроти міськ ради де служив!!
03.03.2026 12:04 Ответить
але ж і над ним хтось був
03.03.2026 11:36 Ответить
 
 