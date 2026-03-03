Командир взвода украл и продал технику для ПВО Киевщины: ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО
В Киевской области сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили командира взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он присвоил технику, которая использовалась для боевого дежурства и охраны воздушного пространства Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Военный продал оборудование
Вместо того чтобы обеспечивать подразделение необходимым оборудованием, военный продал его. Среди присвоенного - стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету. Эту технику мобильные группы должны были использовать для отражения атак врага.
Подозрение
В настоящее время военнослужащему сообщили о подозрении в завладении военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нехай не хвилюється убивця, трошки там якось осудять, як Бая і Мехеда з кодлом, такі відпустять до московитів!! А родичі його, потім під'їдуть в мухосранськ!!
Деркач з єфремовим, йому допоможуть грошима з «двушечок, від потужних менегерів з опу!!
Всі 5-6 менеджерів прокралися, половина з них бігах, 36 депутатів під підозрою, в Австрії можна уряд відкривати з чиновників , які втекли від правосуддя. Наумов - втік,
Шурма - втік.
Шефір - втік.
Міндіч - втік.
Цукерман - втік,
Пушкар - втік,
Котін - втік,
Дмитрук - втік,
Холодов - втік,
Куницький - втік,
Одаренко - втік,
Дуже страшно за країну ,бо нами керують не професіонали ,популісти і в багатьох випадках зрадники і мародери.
Готове шобло від зеленського, як Уряд в екзилі за кордоном!!
Тобто Вас це влаштовує?!?!?!? 5% збір ми платимо державі !!! Податки ми платимо державі!!! З 5 березня куча підприємств почне звільняти чоловіків з роботи, бо потрібно "не забронтованих" відправляти в тцк..... Сім'ї втрачають дохід, бо буде працювати тільки мати! Багато підприємств тупо закриється.... Податки в жопу... Комунальні підвищаться, бензин, газ вже на старті....
Воювати..... А хто буде платити "воїнам" якщо економіка рухне???? Якщо і так держава "викидає" якщо не можеш воювати!!!!!
Європа вже входить в період повної жопи...
Ні, не влаштовує, але це реальність Відчизняної війни. Можна стати всім у позу і тоді України не стане - а ми всі станемо або трупами, або біженцями, або рабами путинського режиму. Вас це влаштовує?
"5% збір ми платимо державі" - цього не достатньо для забеспечення армії на 100%. Ви, мабуть, не уявляєте, скільки коштує ******* війна. Навіть кацапських ресурсів, яких у рази рільше, ніж у України, не достатньо для забеспечення їх армії - і там теж донатять і волонтери довозять те, що необхідно. А є деякі речі, які держава в принципі не має можливості забеспечувати - ті ж бв авто - держава їх не може купувати - ніяк не може. Їх можуть купувати тільки приватні особи. Крім того - навіть коли держава забеспечує - все одно - зайвих дронів бути не може, бо кожен дрон - це збережене життя захисників України, це знищені кацапи.
Хоча - може це й є твоя мета. Або ти просто жлобяра, яка шукає виправдання своєму жлобству і не розуміє наслідків.
А те, чим займаєшся ти, намагаючись переконати українців не допомогати своїй армії - це називається державна зрада, бо ти намагаєшся залишити сили оборони України без необхідної підтримки, без якої вони не встоять. І так, донатити необхідно перевіреним волонтерським фондам, які регулярно звітують про надіслані на фронт дрони, автівки і тд.
Але це не можна використовувати як виправдання своєму жлобству.