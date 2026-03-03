Командир взводу вкрав та продав техніку для ППО Київщини: йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО
На Київщині працівники ДБР спільно з СБУ викрили командира взводу однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України. Він привласнив техніку, яку використовували для бойового чергування та охорони повітряного простору Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Військовий продав обладнання
Замість того щоб забезпечувати підрозділ необхідним обладнанням, військовий продав його. Серед привласненого - стаціонарні комп’ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету. Цю техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога.
Підозра
Наразі військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні військовим майном із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
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Тобто Вас це влаштовує?!?!?!? 5% збір ми платимо державі !!! Податки ми платимо державі!!! З 5 березня куча підприємств почне звільняти чоловіків з роботи, бо потрібно "не забронтованих" відправляти в тцк..... Сім'ї втрачають дохід, бо буде працювати тільки мати! Багато підприємств тупо закриється.... Податки в жопу... Комунальні підвищаться, бензин, газ вже на старті....
Воювати..... А хто буде платити "воїнам" якщо економіка рухне???? Якщо і так держава "викидає" якщо не можеш воювати!!!!!
Європа вже входить в період повної жопи...
Ні, не влаштовує, але це реальність Відчизняної війни. Можна стати всім у позу і тоді України не стане - а ми всі станемо або трупами, або біженцями, або рабами путинського режиму. Вас це влаштовує?
"5% збір ми платимо державі" - цього не достатньо для забеспечення армії на 100%. Ви, мабуть, не уявляєте, скільки коштує ******* війна. Навіть кацапських ресурсів, яких у рази рільше, ніж у України, не достатньо для забеспечення їх армії - і там теж донатять і волонтери довозять те, що необхідно. А є деякі речі, які держава в принципі не має можливості забеспечувати - ті ж бв авто - держава їх не може купувати - ніяк не може. Їх можуть купувати тільки приватні особи. Крім того - навіть коли держава забеспечує - все одно - зайвих дронів бути не може, бо кожен дрон - це збережене життя захисників України, це знищені кацапи.
Хоча - може це й є твоя мета. Або ти просто жлобяра, яка шукає виправдання своєму жлобству і не розуміє наслідків.
А те, чим займаєшся ти, намагаючись переконати українців не допомогати своїй армії - це називається державна зрада, бо ти намагаєшся залишити сили оборони України без необхідної підтримки, без якої вони не встоять. І так, донатити необхідно перевіреним волонтерським фондам, які регулярно звітують про надіслані на фронт дрони, автівки і тд.
Але це не можна використовувати як виправдання своєму жлобству.