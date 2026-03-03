УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Робота ППО на Київщині
4 756 33

Командир взводу вкрав та продав техніку для ППО Київщини: йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

На Київщині працівники ДБР спільно з СБУ викрили командира взводу однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України. Він привласнив техніку, яку використовували для бойового чергування та охорони повітряного простору Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Військовий продав обладнання

Замість того щоб забезпечувати підрозділ необхідним обладнанням, військовий продав його. Серед привласненого - стаціонарні комп’ютери, монітори різних розмірів і планшети з доступом до мобільного інтернету. Цю техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога.

вкрав обладнання для ППО
вкрав обладнання для ППО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир навчальної групи університету Повітряних Сил побив курсанта та переховується від слідства, - ДБР. ФОТО

Підозра

Наразі військовослужбовцю повідомили про підозру у заволодінні військовим майном із зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Також читайте: ВАКС стягнув в дохід держави майже 3 млн грн необґрунтованих активів ексначальника складу військової частини

Автор: 

Київська область (4623) військовослужбовці (5203) ДБР (3952)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Коней на переправе не меняют, но предателей во время войны вешают.
показати весь коментар
03.03.2026 10:26 Відповісти
+8
Прикинув *** к носу а чому б - під шумок - і собі не підлататися
показати весь коментар
03.03.2026 10:26 Відповісти
+8
Цікаво виходить. Щось дуже дивне в тих повітряних силах відбувається, та й загалом в армії. Піпл давай донать на авто, дрони, зарядки, генератори, РЕБи, планшети, старлінки.... А якась чмоня буде красти і перепродати та збагачуватись. Як держава мобілізувала, так нехай і спробує всім необхідним солдата забезпечити. А то деякі представники держави вже аж вкрай знахабніли.
показати весь коментар
03.03.2026 10:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прикинув *** к носу а чому б - під шумок - і собі не підлататися
показати весь коментар
03.03.2026 10:26 Відповісти
Коней на переправе не меняют, но предателей во время войны вешают.
показати весь коментар
03.03.2026 10:26 Відповісти
У ЄС є можливість не помилитися із членством України так, як вони помилились з НАТО, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3603171
показати весь коментар
03.03.2026 10:26 Відповісти
Стаття серйозна... Здається, підпадає під "додаткове покарання" - "позбавлення військового звання". Автомат в руки, і на "нуль", "штурмовиком"...
показати весь коментар
03.03.2026 10:29 Відповісти
"Штурмовик" - не має бути покаранням, це підрозділи найкращих. Він там всі автомати покраде.
показати весь коментар
03.03.2026 10:39 Відповісти
Ну так і є можливість спокутувать провину, і стать героєм...
показати весь коментар
03.03.2026 10:40 Відповісти
Хорошій шютка, але боян )
показати весь коментар
03.03.2026 11:09 Відповісти
Баканов з єрмаком, як адвокати, ще і капєєчку собі зароблять….
показати весь коментар
03.03.2026 12:01 Відповісти
15років???!!! Ця мразота буде віддихати; на фронт потвору-нехай кров'ю змиває або здохне
показати весь коментар
03.03.2026 10:32 Відповісти
Набирают кого попало. Может даже за взятку.
показати весь коментар
03.03.2026 10:32 Відповісти
Ну так его расстрелять надо и всего делов...
показати весь коментар
03.03.2026 10:32 Відповісти
Разом із зелею і його командиром
показати весь коментар
03.03.2026 10:51 Відповісти
Цікаво виходить. Щось дуже дивне в тих повітряних силах відбувається, та й загалом в армії. Піпл давай донать на авто, дрони, зарядки, генератори, РЕБи, планшети, старлінки.... А якась чмоня буде красти і перепродати та збагачуватись. Як держава мобілізувала, так нехай і спробує всім необхідним солдата забезпечити. А то деякі представники держави вже аж вкрай знахабніли.
показати весь коментар
03.03.2026 10:37 Відповісти
Держава забеспечує по мінімуму. Але якщо ми не хочемо, щоб нас захопили кацапські загарбники - маємо донатити. Бо без донатів фронт рухне - у тому числі і через таких чмонь. Ставати у позу тут - як стріляти собі в ногу.
показати весь коментар
03.03.2026 10:45 Відповісти
.... Держава забеспечує по мінімуму. ....
Тобто Вас це влаштовує?!?!?!? 5% збір ми платимо державі !!! Податки ми платимо державі!!! З 5 березня куча підприємств почне звільняти чоловіків з роботи, бо потрібно "не забронтованих" відправляти в тцк..... Сім'ї втрачають дохід, бо буде працювати тільки мати! Багато підприємств тупо закриється.... Податки в жопу... Комунальні підвищаться, бензин, газ вже на старті....
Воювати..... А хто буде платити "воїнам" якщо економіка рухне???? Якщо і так держава "викидає" якщо не можеш воювати!!!!!
Європа вже входить в період повної жопи...
показати весь коментар
03.03.2026 11:04 Відповісти
"Тобто Вас це влаштовує?"
Ні, не влаштовує, але це реальність Відчизняної війни. Можна стати всім у позу і тоді України не стане - а ми всі станемо або трупами, або біженцями, або рабами путинського режиму. Вас це влаштовує?

"5% збір ми платимо державі" - цього не достатньо для забеспечення армії на 100%. Ви, мабуть, не уявляєте, скільки коштує ******* війна. Навіть кацапських ресурсів, яких у рази рільше, ніж у України, не достатньо для забеспечення їх армії - і там теж донатять і волонтери довозять те, що необхідно. А є деякі речі, які держава в принципі не має можливості забеспечувати - ті ж бв авто - держава їх не може купувати - ніяк не може. Їх можуть купувати тільки приватні особи. Крім того - навіть коли держава забеспечує - все одно - зайвих дронів бути не може, бо кожен дрон - це збережене життя захисників України, це знищені кацапи.
показати весь коментар
03.03.2026 11:38 Відповісти
А хто купив?
показати весь коментар
03.03.2026 10:45 Відповісти
Ви думаєте він один такий??? 30 років всі ці "командири" в мирний час лиш обкрадали армію, по іншому вони не навчені...
показати весь коментар
03.03.2026 10:51 Відповісти
А де там написано, що командир взводу - кадровий військовий? Отримав сержанта через рік служби, мав вищу освіту - отримав мамлєя, от і командир взводу.
показати весь коментар
03.03.2026 11:53 Відповісти
Ще зосталися довбаки які донатять? Ось ваші донати тихенько крадуть не соромлячись клоуни
показати весь коментар
03.03.2026 10:52 Відповісти
Так. І молися на те, щоб люди продовжували донатити - бо інакше України не буде.
Хоча - може це й є твоя мета. Або ти просто жлобяра, яка шукає виправдання своєму жлобству і не розуміє наслідків.
показати весь коментар
03.03.2026 10:54 Відповісти
Питання до мо немає ніяких? Чому на 4 рік війни навіть грілки нездатні забезпечити передову не кажучи вже про інше? Ваші донати отакими доходягам розкладаються тільки так, а ви як дурники продовжуєте донатити на те щоб Тарасик чи Миколка гинув без нічого в окопах а пани за донати собі чергову автівку купляли
показати весь коментар
03.03.2026 12:07 Відповісти
Ще раз - питання до МО жодним чином не знімають необхідості донатити для допомоги ЗСУ, щоб той Микола, який захищає твою дупу, мав дрона, щоб знищити ним кацапа.
А те, чим займаєшся ти, намагаючись переконати українців не допомогати своїй армії - це називається державна зрада, бо ти намагаєшся залишити сили оборони України без необхідної підтримки, без якої вони не встоять. І так, донатити необхідно перевіреним волонтерським фондам, які регулярно звітують про надіслані на фронт дрони, автівки і тд.
показати весь коментар
03.03.2026 12:20 Відповісти
Надіюся ти - не довбак. Правильно, чувак, краще пропий лишню копійку, програй в онлайн-казино. Ти - електорат мрії для раші. Вона тебе любить.
показати весь коментар
03.03.2026 11:56 Відповісти
О як скрючило тебе, питання до мо немає ніяких на четвертий рік війни чому до сих пір збирають на все?
показати весь коментар
03.03.2026 12:05 Відповісти
Вася, іди слідом за руськім воєнним карабльом. Вам по дорозі.
показати весь коментар
03.03.2026 12:18 Відповісти
Збирають не на все. Давно вже немає зборів на базове забеспечення війська, давно вже не збирають на броніки і навіть на теплаки. Але у війську не буває і бути не може занадто багато дронів, автівок і тд. Ще раз повторюю - кацапи, ресурси яких у рази більші за ресурси України, теж донатять для своїх збройних сил. Бо автівкі постійно знищуються, а дронів багато не буває. Ти ж намагаєшся послабити сили оборони України, призиваючи не донатити
показати весь коментар
03.03.2026 12:24 Відповісти
Якщо усі навколо крали, крадуть і будуть красти, то інстинкт самозбереження уже не рятує.
показати весь коментар
03.03.2026 10:59 Відповісти
Завди є ті, хто краде. З ними необхідно боротися, їх необхідно саджати, або навіть розстрілювати.
Але це не можна використовувати як виправдання своєму жлобству.
показати весь коментар
03.03.2026 11:39 Відповісти
Просто і дієво, це лайно вішати, навпроти міськ ради де служив!!
показати весь коментар
03.03.2026 12:04 Відповісти
В країні з тотальною корупцією крадуть усі, хто при владі і має можливість вкрасти.
показати весь коментар
03.03.2026 15:07 Відповісти
але ж і над ним хтось був
показати весь коментар
03.03.2026 11:36 Відповісти
 
 