Зеленский обсудил с Кубраковым подготовку к следующей зиме: СНБО утвердит планы устойчивости

Президент Владимир Зеленский провел совещание со своим внештатным советником Александром Кубраковым.

Подробности

По его словам, встреча состоялась перед заседанием СНБО.

Обсуждались основные итоги этого зимнего сезона и подготовка к следующей зиме.

"Главное – учесть весь реальный опыт общин за эту зиму, планируя защиту на следующую. Украина должна быть готова к любому развитию событий, и важно, чтобы города и общины, которые к этой зиме подошли неэффективно, смогли к следующему сезону подготовиться лучше, в частности Киев. На уровне СНБО Украины будут утверждены планы устойчивости для всех наших регионов", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

9 мая 2024 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Кубракова с этой должности.

В январе 2026 года Кубраков стал внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.

