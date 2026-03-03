РУС
Зеленский обсудил с Кубраковым подготовку к следующей зиме: СНБО утвердит планы устойчивости

Зеленский обсудил с Кубраковым подготовку к следующей зиме

Президент Владимир Зеленский провел совещание со своим внештатным советником Александром Кубраковым.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По его словам, встреча состоялась перед заседанием СНБО.

Обсуждались основные итоги этого зимнего сезона и подготовка к следующей зиме.

"Главное – учесть весь реальный опыт общин за эту зиму, планируя защиту на следующую. Украина должна быть готова к любому развитию событий, и важно, чтобы города и общины, которые к этой зиме подошли неэффективно, смогли к следующему сезону подготовиться лучше, в частности Киев. На уровне СНБО Украины будут утверждены планы устойчивости для всех наших регионов", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

9 мая 2024 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Кубракова с этой должности.

В январе 2026 года Кубраков стал внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.

Топ комментарии
+9
А де плани незламності чи плани потужності? Ти що задумав сидіти до слідуючої зими? Зелена недодиктатура набирає оберти ..ґ
03.03.2026 14:12 Ответить
+9
Там планов заготовлено толщиной в "Капитал" К. Маркса (по странице на каждый). Местами даже стойкости.
03.03.2026 14:16 Ответить
+6
03.03.2026 14:14 Ответить
А де плани незламності чи плани потужності? Ти що задумав сидіти до слідуючої зими? Зелена недодиктатура набирає оберти ..ґ

03.03.2026 14:12
03.03.2026 14:12 Ответить
Там планов заготовлено толщиной в "Капитал" К. Маркса (по странице на каждый). Местами даже стойкости.

03.03.2026 14:16
03.03.2026 14:16 Ответить
А потім вони їх благополучно скурили

03.03.2026 14:19
03.03.2026 14:19 Ответить
То вже так .... Для нього зараз найголовніший план "особистого виживання"!

03.03.2026 14:19
03.03.2026 14:19 Ответить
Пішов на вибори Зеленський, як в ухилянство від ЗАХИСТУ України, у 2014-15 роках!! Ох і СРАТЬєх … НЕЗЛАМНИЙ і ПОТУЖНИЙ, мабуть сидить в наметах ДСНС і гризе суху МІВІНУ!?!?

03.03.2026 14:34
03.03.2026 14:34 Ответить
03.03.2026 14:14 Ответить
Якшо його навіть слуги звільнили з міністра - то шож він може радити?

03.03.2026 14:16
03.03.2026 14:16 Ответить
О, то зелень планує далі президентити і мародерити? Несподіванка!!!

03.03.2026 14:17
03.03.2026 14:17 Ответить
То у такий спосіб, він сподівається утікати від вірьовки за свої злочини, скоєні з 2019 року!!

03.03.2026 14:37
03.03.2026 14:37 Ответить
Від обговорення планів потужності чи стійкості краще Україні не стане, от як би було обговорення твоєї відставки то було би щось видно

03.03.2026 14:17
03.03.2026 14:17 Ответить
мабуть оговорили скільки можно спіздити західних грошей.. щоб в очі сильно не кидалось...

03.03.2026 14:18
03.03.2026 14:18 Ответить
Скільки в нього цих радників? (Штатний , позаштатний, підстольний , підунітазний)

03.03.2026 14:21
03.03.2026 14:21 Ответить
Починають повторюватись з назвами планів, давайте назвем план непохитності результат той самий а звучить по новому

03.03.2026 14:22
03.03.2026 14:22 Ответить
Що у вирій зібрались?
03.03.2026 14:22 Ответить
Контроль за виконанням плану на кого покладено? Хто має звітувати за виконання цього плану?

03.03.2026 14:23
03.03.2026 14:23 Ответить
Який політ фантазії... Яка потужна Незламність ...
Лохі аплодують Стояку Боневтіковичу ...
03.03.2026 14:26 Ответить
Всі плани ідуть від одного плану - дрібнодісперсного.

03.03.2026 14:33
03.03.2026 14:33 Ответить
Чергова імітація від пожиттєвого імітатора... Чи буде колись кінець квартально-сран*ї вистави???

03.03.2026 14:42
03.03.2026 14:42 Ответить
Без адвоката ермака тут не обошлось
03.03.2026 15:11 Ответить
 
 