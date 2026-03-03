Зеленский обсудил с Кубраковым подготовку к следующей зиме: СНБО утвердит планы устойчивости
Президент Владимир Зеленский провел совещание со своим внештатным советником Александром Кубраковым.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, встреча состоялась перед заседанием СНБО.
Обсуждались основные итоги этого зимнего сезона и подготовка к следующей зиме.
"Главное – учесть весь реальный опыт общин за эту зиму, планируя защиту на следующую. Украина должна быть готова к любому развитию событий, и важно, чтобы города и общины, которые к этой зиме подошли неэффективно, смогли к следующему сезону подготовиться лучше, в частности Киев. На уровне СНБО Украины будут утверждены планы устойчивости для всех наших регионов", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
Ранее Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
9 мая 2024 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Кубракова с этой должности.
В январе 2026 года Кубраков стал внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.
