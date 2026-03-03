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Новини Опалювальний сезон
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Зеленський обговорив із Кубраковим підготовку до наступної зими: РНБО затвердить плани стійкості

Зеленський обговорив із Кубраковим підготовку до наступної зими

Президент Володимир Зеленський провів нараду зі своїм позаштатним радником Олександром Кубраковим.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, зустріч відбулася перед засіданням РНБО.

Обговорювали основні підсумки цього зимового сезону й підготовки до наступної зими.

"Головне – врахувати весь реальний досвід громад за цю зиму, плануючи захист на наступну. Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій, і важливо, щоб міста й громади, які до цієї зими підійшли неефективно, змогли до наступного сезону підготуватися краще, зокрема Київ. На рівні РНБО України будуть затверджені плани стійкості для всіх наших регіонів", - додав Зеленський.

Читайте: Орбан поскаржився в Єврокомісію на Зеленського через нафтопровід "Дружба"

Що передувало?

Раніше Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Кубракова з цієї посади.

У січні 2026 Кубраков став позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Читайте: Зеленський чинить "замах на Угорщину" через зупинку "Дружби", - Сійярто

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Кубраков Олександр (441)
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Топ коментарі
+11
А де плани незламності чи плани потужності? Ти що задумав сидіти до слідуючої зими? Зелена недодиктатура набирає оберти ..ґ
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03.03.2026 14:12 Відповісти
+11
Там планов заготовлено толщиной в "Капитал" К. Маркса (по странице на каждый). Местами даже стойкости.
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03.03.2026 14:16 Відповісти
+6
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03.03.2026 14:14 Відповісти
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А де плани незламності чи плани потужності? Ти що задумав сидіти до слідуючої зими? Зелена недодиктатура набирає оберти ..ґ
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03.03.2026 14:12 Відповісти
Там планов заготовлено толщиной в "Капитал" К. Маркса (по странице на каждый). Местами даже стойкости.
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03.03.2026 14:16 Відповісти
А потім вони їх благополучно скурили
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03.03.2026 14:19 Відповісти
То вже так .... Для нього зараз найголовніший план "особистого виживання"!
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03.03.2026 14:19 Відповісти
Пішов на вибори Зеленський, як в ухилянство від ЗАХИСТУ України, у 2014-15 роках!! Ох і СРАТЬєх … НЕЗЛАМНИЙ і ПОТУЖНИЙ, мабуть сидить в наметах ДСНС і гризе суху МІВІНУ!?!?
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03.03.2026 14:34 Відповісти
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03.03.2026 14:14 Відповісти
Якшо його навіть слуги звільнили з міністра - то шож він може радити?
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03.03.2026 14:16 Відповісти
О, то зелень планує далі президентити і мародерити? Несподіванка!!!
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03.03.2026 14:17 Відповісти
То у такий спосіб, він сподівається утікати від вірьовки за свої злочини, скоєні з 2019 року!!
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03.03.2026 14:37 Відповісти
Від обговорення планів потужності чи стійкості краще Україні не стане, от як би було обговорення твоєї відставки то було би щось видно
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03.03.2026 14:17 Відповісти
мабуть оговорили скільки можно спіздити західних грошей.. щоб в очі сильно не кидалось...
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03.03.2026 14:18 Відповісти
Скільки в нього цих радників? (Штатний , позаштатний, підстольний , підунітазний)
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03.03.2026 14:21 Відповісти
Починають повторюватись з назвами планів, давайте назвем план непохитності результат той самий а звучить по новому
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03.03.2026 14:22 Відповісти
Що у вирій зібрались?
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03.03.2026 14:22 Відповісти
Контроль за виконанням плану на кого покладено? Хто має звітувати за виконання цього плану?
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03.03.2026 14:23 Відповісти
Який політ фантазії... Яка потужна Незламність ...
Лохі аплодують Стояку Боневтіковичу ...
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03.03.2026 14:26 Відповісти
Всі плани ідуть від одного плану - дрібнодісперсного.
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03.03.2026 14:33 Відповісти
Чергова імітація від пожиттєвого імітатора... Чи буде колись кінець квартально-сран*ї вистави???
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03.03.2026 14:42 Відповісти
Без адвоката ермака тут не обошлось
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03.03.2026 15:11 Відповісти
 
 