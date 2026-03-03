Зеленський обговорив із Кубраковим підготовку до наступної зими: РНБО затвердить плани стійкості

Президент Володимир Зеленський провів нараду зі своїм позаштатним радником Олександром Кубраковим.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За його словами, зустріч відбулася перед засіданням РНБО.

Обговорювали основні підсумки цього зимового сезону й підготовки до наступної зими.

"Головне – врахувати весь реальний досвід громад за цю зиму, плануючи захист на наступну. Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій, і важливо, щоб міста й громади, які до цієї зими підійшли неефективно, змогли до наступного сезону підготуватися краще, зокрема Київ. На рівні РНБО України будуть затверджені плани стійкості для всіх наших регіонів", - додав Зеленський.

Читайте: Орбан поскаржився в Єврокомісію на Зеленського через нафтопровід "Дружба"

Що передувало?

Раніше Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Кубракова з цієї посади.

У січні 2026 Кубраков став позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Читайте: Зеленський чинить "замах на Угорщину" через зупинку "Дружби", - Сійярто