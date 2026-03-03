Зеленський обговорив із Кубраковим підготовку до наступної зими: РНБО затвердить плани стійкості
Президент Володимир Зеленський провів нараду зі своїм позаштатним радником Олександром Кубраковим.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, зустріч відбулася перед засіданням РНБО.
Обговорювали основні підсумки цього зимового сезону й підготовки до наступної зими.
"Головне – врахувати весь реальний досвід громад за цю зиму, плануючи захист на наступну. Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій, і важливо, щоб міста й громади, які до цієї зими підійшли неефективно, змогли до наступного сезону підготуватися краще, зокрема Київ. На рівні РНБО України будуть затверджені плани стійкості для всіх наших регіонів", - додав Зеленський.
Що передувало?
Раніше Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Кубракова з цієї посади.
У січні 2026 Кубраков став позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.
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