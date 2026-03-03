Враг ударил по Чугуеву: 5 раненых, среди них - 7-летняя девочка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем, 3 марта 2026 года, войска РФ атаковали ударными дронами территорию Чугуева в Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, в результате вражеского обстрела есть пострадавшие.
"В помощи медиков нуждались пять человек, в том числе 7-летняя девочка", - говорится в сообщении.
Ударом российского БПЛА поврежден частный дом и несколько хозяйственных построек.
Последствия
