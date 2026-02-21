Российский дрон попал в центр Чугуева: повреждены больница и многоэтажка

Утром российские захватчики нанесли удар дроном по Чугуеву. Повреждения получили больница и многоэтажный дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила городской голова Галина Минаева.

"Сегодня в 8.46 зафиксировано попадание российского БПЛА на открытой территории в центральной части города. В результате прилета зафиксированы повреждения окон в многоэтажном доме и в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Минаева отметила, что пострадавших среди жителей города нет.

Что предшествовало?

За прошедшие сутки, 20 февраля 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области. По данным ОВА, в результате обстрелов пострадали 5 человек. В с. Средний Бурлук во время эвакуации погибли двое полицейских подразделения "Белые Ангелы". В с. Малиновка спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек.

