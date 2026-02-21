Російський дрон поцілив у центр Чугуєва: пошкоджено лікарню та багатоповерхівку

Зранку російські загарбники вдарили дроном по Чугуєву. Пошкоджень зазнали лікарня та багатоповерховий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міський голова Галина Мінаєва.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні о 8.46 зафіксоване влучання російського БпЛА на відкритій території в центральній частині міста. Внаслідок прильоту зафіксовані пошкодження вікон в багатоповерховому будинку та в лікувальному закладі", - йдеться в повідомленні.

Мінаєва зазначила, що постраждалих серед жителів міста немає.

Що передувало?

Упродовж минулої доби, 20 лютого 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області. За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 5 людей. У с. Середній Бурлук під час евакуації загинули двоє поліцейських підрозділу "Білі Янголи". У сел. Малинівка рятувальники вилучили з-під завалів тіла трьох людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атак на Запоріжжя: 7 поранених, 679 ударів за добу. ФОТО