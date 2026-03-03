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Ворог ударив по Чугуєву: 5 поранених, серед них - 7-річна дівчинка. ФОТОрепортаж

Обстріл Чугуєва

Вдень, 3 березня 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Чугуєва на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.

"Допомоги медиків потребували пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Ударом російського БпЛА пошкоджено приватний будинок і кілька господарчих споруд.

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Наслідки

Обстріл Чугуєва
Обстріл Чугуєва
Обстріл Чугуєва

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Автор: 

Харківська область (2813) Чугуївський район (399) Чугуїв (67)
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