Ворог ударив по Чугуєву: 5 поранених, серед них - 7-річна дівчинка. ФОТОрепортаж
Вдень, 3 березня 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами територію Чугуєва на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.
"Допомоги медиків потребували пʼятеро людей, зокрема 7-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.
Ударом російського БпЛА пошкоджено приватний будинок і кілька господарчих споруд.
Наслідки
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