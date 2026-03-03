На фронте произошло 123 боевых столкновения: враг применил почти 4 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 123 боевых столкновеления.

Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.

по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, осуществил 46 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу, применил 3678 дронов-камикадзе и осуществил 2330 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес три авиаудара, сбросил девять авиабомб, осуществил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении противник четыре раза атаковал в направлении Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять атак оккупантов в сторону населенных пунктов Шийковка, Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Закитного и Платоновки и в направлении Резниковки и Рай-Александровки. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг осуществил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки и Новоподгородного.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 38 оккупантов и 22 – ранено. Уничтожена одна антенна, две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы, два укрытия личного состава врага, повреждены танк, артиллерийская система, четыре квадроцикла, одна единица автомобильного транспорта. Уничтожено или подавлено 179 БПЛА различных типов.

Обстановка на юге

На Александровском направлении враг девять раз наступал в сторону населенных пунктов Терновое, Вишневое, Вороное и Злагода. Вишневое и Писанцы подверглись авиаударам противника.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака в районах Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Зализничное, Варваровка, Гуляйпольское, Староукраинка, Святопетровка, Зеленое, Цветково. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Копани, Чаривное, Долинка, Любицкое, Самойловка, Новоукраинка, Зеленая Диброва, Горькое. Три боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения с врагом в районе Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается.

