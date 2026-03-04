Войска РФ снова атаковали энергетическую инфраструктуру: есть отключение электроэнергии в нескольких областях

Ночью войска РФ вновь осуществили атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть отключения электроэнергии

Как отмечается, в результате атак отключены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Читайте также: Весной россияне не собираются уменьшать количество ударов по критической инфраструктуре, - Зеленский

Действуют графики отключений

В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В части регионов применены аварийные отключения электроэнергии. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Просим потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили вМинэнерго.

Читайте: Украина собирается создать трехкратный запас энергооборудования, - Шмыгаль