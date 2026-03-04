Войска РФ снова атаковали энергетическую инфраструктуру: есть отключение электроэнергии в нескольких областях
Ночью войска РФ вновь осуществили атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Есть отключения электроэнергии
Как отмечается, в результате атак отключены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.
Действуют графики отключений
В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В части регионов применены аварийные отключения электроэнергии. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
"Просим потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили вМинэнерго.
"Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел. А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію", - наголошує депутатка.
"Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують", - резюмує Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Приклад кварталівщини як і дєрьмак адвокат мертвечука - агєнтура расєє відкрито діє в Україні
Ну атакували , той що ? Треба вже звикнути до цього на 5-му році цієї необов'язкової війни , а от допомогти Еміратам сбивати іранські шахеди - ТО Є СВЯТЕ ... ЛІДОР вчора їхньому Президенту пообіцяв допомогти !