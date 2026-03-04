РУС
Войска РФ снова атаковали энергетическую инфраструктуру: есть отключение электроэнергии в нескольких областях

Атаки РФ на энергетику

Ночью войска РФ вновь осуществили атаки на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключения электроэнергии

Как отмечается, в результате атак отключены потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Действуют графики отключений

В части регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В части регионов применены аварийные отключения электроэнергии. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Просим потребителей в регионах, где действуют почасовые отключения, экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно - в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили вМинэнерго.

обстрел (15156) энергетика (1319) Минэнерго (284) отключение света (471)
"Україна з часу очолюваної вами літньої атаки на антикорупційні органи суттєво сповільнила темп трансформації, що потрібна для членства в ЄС, і це бачать і зауважують наші партнери. Тому їхня готовність передати нам переговорні позиції ще за 3-ма кластерами свідчить виключно про те, що ми матимемо повну картину і можемо чітко спланувати свою роботу з реформ та нарешті її виконувати", - вважає Голова профільного комітету.

"Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел. А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію", - наголошує депутатка.

"Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують", - резюмує Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Приклад кварталівщини як і дєрьмак адвокат мертвечука - агєнтура расєє відкрито діє в Україні
04.03.2026 10:58 Ответить
"Війська РФ знову атакували енергетичну інфраструктуру..."

Ну атакували , той що ? Треба вже звикнути до цього на 5-му році цієї необов'язкової війни , а от допомогти Еміратам сбивати іранські шахеди - ТО Є СВЯТЕ ... ЛІДОР вчора їхньому Президенту пообіцяв допомогти !
04.03.2026 11:48 Ответить
 
 