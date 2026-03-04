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Новини Удари по енергетиці
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Війська РФ знову атакували енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення у кількох областях

Атаки рф на енергетику

Уночі війська РФ знову здійснили атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

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Діють графіки відключень

У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У частині регіонів застосовані аварійні знеструмлення. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Просимо споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

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Автор: 

обстріл (34415) енергетика (3843) Міненерго (1698) відключення світла (1686)
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"Україна з часу очолюваної вами літньої атаки на антикорупційні органи суттєво сповільнила темп трансформації, що потрібна для членства в ЄС, і це бачать і зауважують наші партнери. Тому їхня готовність передати нам переговорні позиції ще за 3-ма кластерами свідчить виключно про те, що ми матимемо повну картину і можемо чітко спланувати свою роботу з реформ та нарешті її виконувати", - вважає Голова профільного комітету.

"Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел. А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію", - наголошує депутатка.

"Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують", - резюмує Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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04.03.2026 10:58 Відповісти
"Війська РФ знову атакували енергетичну інфраструктуру..."

Ну атакували , той що ? Треба вже звикнути до цього на 5-му році цієї необов'язкової війни , а от допомогти Еміратам сбивати іранські шахеди - ТО Є СВЯТЕ ... ЛІДОР вчора їхньому Президенту пообіцяв допомогти !
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04.03.2026 11:48 Відповісти
 
 