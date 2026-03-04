Війська РФ знову атакували енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення у кількох областях
Уночі війська РФ знову здійснили атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Є знеструмлення
Як зазначається, внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Діють графіки відключень
У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У частині регіонів застосовані аварійні знеструмлення. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.
"Просимо споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.
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"Стукання кулаком у двері Європейського Союзу з вимогою вже впустити нас точно має суттєво нижчий ефект, аніж наполягання на подальших рішеннях при демонстрації нами реальних результатів змін, а не чергових гасел. А українське суспільство заслужило на чесну і відповідальну комунікацію", - наголошує депутатка.
"Пора припинити малювання повітряних замків і постійне звинувачення партнерів в той час, як всередині держави ви нічого не робите для критично потрібних змін і реформи, за класиком, "буксують", - резюмує Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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Ну атакували , той що ? Треба вже звикнути до цього на 5-му році цієї необов'язкової війни , а от допомогти Еміратам сбивати іранські шахеди - ТО Є СВЯТЕ ... ЛІДОР вчора їхньому Президенту пообіцяв допомогти !