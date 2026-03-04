Війська РФ знову атакували енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення у кількох областях

Уночі війська РФ знову здійснили атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

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Діють графіки відключень

У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У частині регіонів застосовані аварійні знеструмлення. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Просимо споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

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