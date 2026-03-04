РУС
Освобожденного из плена военного приговорили к 8 годам тюрьмы за дезертирство: он рассказывал пропагандистам о "преступлениях" ВСУ

Военный Владимир Коляда
Фото: Скриншот із пропагандистського сюжету РИА

5 февраля из российского плена вернули в Украину военнослужащего Владимира Коляду. Через несколько недель его приговорили к 8 годам лишения свободы за дезертирство. Он появлялся в российских пропагандистских сюжетах, а родные говорят, что это было под принуждением ФСБ.

Об этом сын Коляды рассказал журналистам "Слідства. Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о службе?

По словам Сергея Коляды, его отец Владимир почти 3 года пробыл в российском плену. Его обменяли 5 февраля 2026 года, а уже 26 февраля задержали. Сейчас мужчина находится в Винницком СИЗО.

"26 февраля ему только помогли сделать паспорт, выдали на руки. Буквально через полчаса приехала полиция и задержала", - говорит его сын.

Согласно приговору суда, Владимир Коляда был контрактником — с декабря 2019 года служил электросварщиком в одной из механизированных бригад ВСУ. В мае 2022 года он должен был приехать из Бахмута в Курахово в Донецкой области, но самовольно покинул место службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-офицер из Львовской области получил пожизненное за измену Украине: сбежал в Москву и "слил" данные о технике ВСУ, - ГБР

Появление в видео пропагандистов

Уже в апреле 2023 года, во время боев за Бахмут, в одном из российских СМИ появилось его интервью. На видео Владимир Коляда от имени "жителя Бахмута" рассказывает, что украинские военные якобы забросали гранатами мирных жителей, которые прятались в подвале, а затем стреляли им в спину, когда их эвакуировали боевики ЧВК "Вагнер".

Военный Владимир Коляда
Скриншот из новости российского СМИ

Обвинение в дезертирстве

  • В июле 2023 года украинские правоохранители открыли уголовное производство по обвинению военного в дезертирстве. Во время суда командир роты, в которой тот служил, рассказал, что Коляда и раньше не хотел служить, о чем открыто говорил побратимам, и имел "антипатриотические взгляды".

Судья Дружковского городского суда Донецкой области в июле 2024 года признал Коляду виновным в дезертирстве и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. В приговоре суда говорится, что Коляда не являлся на судебные заседания, несмотря на повестки (объявления). По словам сына Коляды, на тот момент его отец уже был в плену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство случаев СЗЧ из учебных центров, - Палиса

Видео в росСМИ были под принуждением

Сын уверяет, что его отец самовольно покинул часть, потому что не мог поехать в Курахово из-за больной жены, с которой он жил в Бахмуте. 

"До 2023 года он был в Бахмуте (где тогда жил с женой). А когда уже (в город) вошли российские войска и начались активные боевые действия у нас на улице, то и его, и нескольких соседей "Вагнер" вытащил ночью", - рассказал Сергей Коляда. Он добавил, что отца сразу взяли в плен как военного.

Пропагандистские видео, на которых появляется Владимир, по словам сына, записали под принуждением и присмотром сотрудников Федеральной службы безопасности РФ. Коляда якобы только читал готовый текст.

Сын заключенного после плена военнослужащего добавил, что будет обжаловать решение суда, чтобы "учли те факты, что человек находился в плену".

Читайте также: План по решению проблем мобилизации и СЗЧ предусматривает расширение участия иностранцев, - Федоров

военнопленные (535) военнослужащие (1008) дезертирство (59) СОЧ (123)
Запутано чуток.Але факт-в полоні головне вижити
04.03.2026 20:42 Ответить
В плен попал, когда был в СЗЧ и жил в Бахмуте...понятно что дезертир...
04.03.2026 20:48 Ответить
+9
А судді хто - заброньовані дезертири. Всім адекватним відомо,що у полоні під тортурами людина повторить все, що їй скажуть.
04.03.2026 20:49 Ответить
Запутано чуток.Але факт-в полоні головне вижити
В плен попал, когда был в СЗЧ и жил в Бахмуте...понятно что дезертир...
"Панятна" -суд має вирішити
Чи читати вмієш?! Суд вже вирішив, що він дезертир.
по перше, дивись який суд, донецькі судді дуже специфічні мають погляди...по друге, віг на той час був в полоні, тож не мін скористатись "правом на захист". Вірити мусорам та донецьким суддям не раджу
Забули вказати "донецького" командира роти, який зводить наклеп на цього патріота. Він дезертував ще у 2022, аж до 2023-го чекав "визволителів" у Бахмуті, але ті чомусь не оцінили подвигу.
🤣 1. Будь-який злочинець скаже, що суд, який його засудив, не справедливий. 2. На той час, коли він здійснив дезертирство, він не був у полоні. У "полон" він потрапив, коли вже перебував у СЗЧ, і проживав приватним життям у Бахмуті. І відбулось це по класичній схемі ждуна, він сподівався, що прийдуть "визволителі", і він навіть може влаштуватися механіком в окупацій армії РФ, але у окупантів були інші плани на рахунок нього. Добре, що його не пристрелили і не згвалтували, як було зі ждунами у Покровську.
мусорам не можна вірити
А судді хто - заброньовані дезертири. Всім адекватним відомо,що у полоні під тортурами людина повторить все, що їй скажуть.
Это само собой понятно...но он был в СЗЧ - соответственно дезертир...я Вам больше скажу, когда с нашего бата парней поменяли, лично я был в шоке ( это чтобы без мата ) когда к ним на реабилитацию клпы приходят и допрашивают что говорил, подписывал и тд, сам сдался в плен, какие обстоятельства и в итоге могут ещё и срок пришить и посадить.....а этот случай - факт СЗЧ....даже если бы и неговорил я думаю всёравно закрыли бы....
А звідки впевненість, що він справді був в СЗЧ? Цілком може бути, що мусора це висмоктали з пальця.
Нахєра видумувать дурню якщо не знаєш?Які мусора?На СЗЧ подає командир.Розслідує ДБР.Все що каже синок-брехня.Якби дезертир мав дійсно хвору дружину,то це підстава для відсрочки за сіменими обставинами.А він пішов в сзч,здався ворогу,записував відео для пропаганди,засуджений судом.
Якби він дійсно був дезертиром та добровільно записував такі відео, то хрін би він вже сюди повернувся б.
Знову за рибу гроші.А хто його питав?Кому він там потрібен?Це не перший випадок коли нам передають на обмін наших дезертирів і навіть колаборантів.Тут 3 склада злочину-дезертирство,добровільна здача ворогу,участь у ворожій пропаганді.Погугли скільки тягне кожен.Це йому ще мало дали.
Ти служиш, мудило?
Ну что он там в плену рассказывал то такое. Любого можно сломать. Вопрос во времени и средствах. Ну а как он в плен попал и как служил то уже другой вопрос.
Это не другой вопрос, это главный вопрос. Тип - идейный рашистский коллаборант и дезертир. Поэтому "ломать" его необходимости не было.
Ну він півтора року відвоював, на відміну від тих підарасів які його судять
1. Хто тобі сказав, що він воював, а не навпаки, псував техніку ЗСУ?
2. А що якщо він воював, то це дає йому індульгенцію на зраду та дезертирство?
3. А що, судити мають право тільки ті, хто воював? Тобто, жінки, наприклад, не мають право бути суддями? Що за маячню ти верзеш?!
Пітора роки псував техніку ЗСУ і ніхто нічого не бачив і не знав? Що ти верзеш? Схоже, ти сам мусор-ухилянт, який до всирачки боїться потрапити на фронт.
Пєсєц, ти довб...б! По-перше, про псування техніки я не стверджую, а роблю припущення. По-друге, так, він міг псувати техніку півтора роки, і це могли не бачити, а могли бачити, і не звертати увагу, як не звертали увагу на його прорашистські розмови. У нас роками люди все псували і розвалювали, і на них ніхто увагу не звертав. До речі, був навіть реальний точно такий випадок, коли боєць ЗСУ спалив БМП, перейшов на бік ворога. Там за його участю знімали пропагандистські відео, він знущався над українськими військовополоненими, а потім його видали Україні, як військовополоненого. Потім на суді інші військовополонені проти нього свідчили.
Що ти верзеш, мусор?
Те що ти підарас у вишиванці і дня так і не воював, 4 роки тобі не вистачило явитись на війну, хочеш щоб інші вічно за вас воювали
Ще один довб...б! Я зовсім не хочу, щоб той зрадник за мене "воював". Я хочу, щоб його посадили за зраду.
не можна вірити мусорам...в країні де СБУ чує "Дагестан" де всі чують Узбекистан не може так однозначно вірити силовим структурам...у них свої, не завжди прийнятні для здорової людини, завдання
Ти переплутав. Такі справи не "мусора" ведуть. Сподіваюсь, що коли тебе пограбують, або вб'ють, "мусорам" теж не повірять, і злочинців відпустять.
молодець...візьми с полиці пиріжок. Так Дагестан чи Узбекистан?
1. Якщо ти маєш на увазі справу Магомедрасулова, то експертиза визначила, що розмова велась про Дагестан.
2. А яка в принципі різниця, Дагестан чи Узбекистан, якщо слідчий НАБУ взагалі не має права займатись бізнесом, хоч з Дагестаном, хоч з Узбекистаном, хоч з Таджикистаном?!
а бакланову з дєрьмаком на парашу працювати можна під час війни. і ніхто їх не судить.
В Ізраілі воєнним проводять інструктаж де заставляють говорити в полоні все, що завгодно включаючи секретні данні, щоб вижити. А щоб солдат не знав секретних данних є їхні командири які відповідають за те , щоб солдат менше знав. Нехай суддя попавши в полон відчує холодний ствол до голови.
ну точно ''мальчік в трусіках''
Якщо сам здався то чому не дезертир?
Ну тут конечно надо разбираться если по честному, можно устроить показательную порку в назидание другим, но даст ли это больше плюсов или минусов это вопрос.
Так це і є показова порка, щоб у безвихідній ситуації бійці гинули, а не здавались в полон.
У этой медали есть и другая сторона, бойцы попавшие в плен которые под пытками и психологическим давлением сделавшие какие-то лживые заявления, могут просто бояться возвращаться домой
"его заставили", "понять и простить"?????? так можно ЛЮБОЕ преступление этого ДЕЗЕРТИРА списать на "плен"!
Сам де? Воюєш і вже полон пройшов?
отвали! значок на твоей аватарке указывает на принадлежность к луГондонии из которой ты серешь, пока безкарно! будешь потом в СБУ рассказывать - "меня заставили"!
Ти дебілом родилось чи стало?
Давайте чесно: зламати можна кожного. Історії про героїв, які мовчать під тортурами каліним залізом або з яйцями зажатих у тисках, гарні тільки для кіно, але в реальності у будь-якої психіки є межа. Коли людину тижнями б'ють або не дають спати, вона скаже що завгодно. Навіть елітні пілоти США у В'єтнамі (той же Джон Маккейн) під тортурами підписували абсурдні ,,зізнання у звірствах''. Тому судити людину виключно за слова в полоні - це неправильно, бо там за неї говорить біль і страх. Так дійсно, в Ізраїлі солдатів вчать: ,,Твоє життя - це найвища цінність''. Якщо ти в полоні і тебе катують - говори. Вигадуй, підігруй, видавай те, що ворог і так знає, аби тільки вижити. Держава там розуміє, що полонений - це заручник, і вимагати від нього бути супергероєм у підвалі - негуманно..... І ключовий момент тут не в словах на камеру, а в тому, що було ДО полону. Суд зазвичай карає за дезертирство - це коли людина добровільно кинула зброю, залишила побратимів і сама пішла до ворога. Полон у такому разі - це не трагедія бійця, а спосіб втекти з фронту. Отже, тверезий підхід тут має бути такий: Слова під тиском - це не злочин, а спосіб вижити.Кидання позицій - так , це дезертирство, за яке треба відповідати.
Тому ми маємо співчувати тим, кого зламали силою, але не плутати їх із тими, хто здався добровільно, бо просто не хотів воювати, та й ще на камеру набазікав Бог знай що , тому що його просто попросили, а йому і пофіг, та і він і не проти....
Цікавим є питання, яке теж потребує вивчення: 'А навіщо він повернувся після того як співпрацював з агресором?'. Тему 'крота' в цій ситуації теж не можна виключати.
Занадто в нього кругле обличе, як для людини, яка стільки часу "томилась" в кацапському полоні.
