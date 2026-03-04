Освобожденного из плена военного приговорили к 8 годам тюрьмы за дезертирство: он рассказывал пропагандистам о "преступлениях" ВСУ
5 февраля из российского плена вернули в Украину военнослужащего Владимира Коляду. Через несколько недель его приговорили к 8 годам лишения свободы за дезертирство. Он появлялся в российских пропагандистских сюжетах, а родные говорят, что это было под принуждением ФСБ.
Об этом сын Коляды рассказал журналистам "Слідства. Інфо", информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о службе?
По словам Сергея Коляды, его отец Владимир почти 3 года пробыл в российском плену. Его обменяли 5 февраля 2026 года, а уже 26 февраля задержали. Сейчас мужчина находится в Винницком СИЗО.
"26 февраля ему только помогли сделать паспорт, выдали на руки. Буквально через полчаса приехала полиция и задержала", - говорит его сын.
Согласно приговору суда, Владимир Коляда был контрактником — с декабря 2019 года служил электросварщиком в одной из механизированных бригад ВСУ. В мае 2022 года он должен был приехать из Бахмута в Курахово в Донецкой области, но самовольно покинул место службы.
Появление в видео пропагандистов
Уже в апреле 2023 года, во время боев за Бахмут, в одном из российских СМИ появилось его интервью. На видео Владимир Коляда от имени "жителя Бахмута" рассказывает, что украинские военные якобы забросали гранатами мирных жителей, которые прятались в подвале, а затем стреляли им в спину, когда их эвакуировали боевики ЧВК "Вагнер".
Обвинение в дезертирстве
- В июле 2023 года украинские правоохранители открыли уголовное производство по обвинению военного в дезертирстве. Во время суда командир роты, в которой тот служил, рассказал, что Коляда и раньше не хотел служить, о чем открыто говорил побратимам, и имел "антипатриотические взгляды".
Судья Дружковского городского суда Донецкой области в июле 2024 года признал Коляду виновным в дезертирстве и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. В приговоре суда говорится, что Коляда не являлся на судебные заседания, несмотря на повестки (объявления). По словам сына Коляды, на тот момент его отец уже был в плену.
Видео в росСМИ были под принуждением
Сын уверяет, что его отец самовольно покинул часть, потому что не мог поехать в Курахово из-за больной жены, с которой он жил в Бахмуте.
"До 2023 года он был в Бахмуте (где тогда жил с женой). А когда уже (в город) вошли российские войска и начались активные боевые действия у нас на улице, то и его, и нескольких соседей "Вагнер" вытащил ночью", - рассказал Сергей Коляда. Он добавил, что отца сразу взяли в плен как военного.
Пропагандистские видео, на которых появляется Владимир, по словам сына, записали под принуждением и присмотром сотрудников Федеральной службы безопасности РФ. Коляда якобы только читал готовый текст.
Сын заключенного после плена военнослужащего добавил, что будет обжаловать решение суда, чтобы "учли те факты, что человек находился в плену".
2. А що якщо він воював, то це дає йому індульгенцію на зраду та дезертирство?
3. А що, судити мають право тільки ті, хто воював? Тобто, жінки, наприклад, не мають право бути суддями? Що за маячню ти верзеш?!
2. А яка в принципі різниця, Дагестан чи Узбекистан, якщо слідчий НАБУ взагалі не має права займатись бізнесом, хоч з Дагестаном, хоч з Узбекистаном, хоч з Таджикистаном?!
Тому ми маємо співчувати тим, кого зламали силою, але не плутати їх із тими, хто здався добровільно, бо просто не хотів воювати, та й ще на камеру набазікав Бог знай що , тому що його просто попросили, а йому і пофіг, та і він і не проти....