Звільненого з полону військового засудили до 8 років тюрми за дезертирство: він розповідав пропагандистам про "злочини" ЗСУ
5 лютого з російського полону повернули в Україну військовослужбовця Володимира Коляду. Через кілька тижнів його засудили до 8 років позбавлення волі за дезертирство. Він з’являвся в російських пропагандистських сюжетах, а рідні кажуть, що це було під примусом ФСБ.
Про це син Коляди розповів журналістам "Слідства. Інфо", інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про службу?
За словами Сергія Коляди, його батько Володимир майже 3 роки пробув у російському полоні. Його обміняли 5 лютого 2026 року, а вже 26 лютого затримали. Наразі чоловік у Вінницькому СІЗО.
"26 лютого йому тільки допомогли зробити паспорт, видали на руки. Буквально через пів години приїхала поліція і затримала", - каже його син.
Згідно з вироком суду, Володимир Коляда був контрактником — з грудня 2019 року служив електрозварником в одній із механізованих бригад ЗСУ. У травні 2022 року він мав приїхати з Бахмута в Курахове на Донеччині, але самовільно залишив місце служби.
Поява у відео пропагандистів
Вже у квітні 2023 року, під час боїв за Бахмут, в одному з російських ЗМІ зʼявилося його інтервʼю. На відео Володимир Коляда від імені "мешканця Бахмута" розповідає, що українські військові нібито закидали гранатами мирних жителів, які ховалися в підвалі, а потім стріляли їм у спину, коли їх евакуювали бойовики ПВК "Вагнер".
Обвинувачення у дезертирстві
- У липні 2023 року українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за обвинуваченням військового у дезертирстві. Під час суду командир роти, у якій той служив, розповів, що Коляда й раніше не хотів служити, про що відкрито казав побратимам, й мав "антипатріотичні погляди".
Суддя Дружківського міського суду Донецької області у липні 2024 року визнав Коляду винним у дезертирстві й призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. У вироці суду йдеться, що Коляда не зʼявлявся на судові засідання попри повістки (оголошення). За словами сина Коляди, на той момент його батько вже був у полоні.
Відео у росЗМІ були під примусом
Син запевняє, що його батько самовільно залишив частину, бо не міг поїхати в Курахове через хвору дружину, із якою він жив у Бахмуті.
"До 2023 року він був у Бахмуті (де тоді жив з дружиною). А коли вже (в місто) зайшли російські війська і почалися активні бойові дії у нас на вулиці, то і його, і кількох сусідів "Вагнер" витягнув вночі", - розповів Сергій Коляда. Він додав, що батька одразу взяли в полон як військового.
Пропагандистські відео, на яких з’являється Володимир, за словами сина, записали під примусом і наглядом працівників Федеральної служби безпеки РФ. Коляда нібито лише читав готовий текст.
Син увʼязненого після полону військовослужбовця додав, що оскаржуватиме рішення суду, щоб "урахували ті факти, що людина перебувала в полоні".
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2. В плен берут военных. Этот тип "попал в плен", когда он дезертировал. То есть, он не пленный, а заложник.
3. У всех впереди одно - конец его жизни.
2. А що якщо він воював, то це дає йому індульгенцію на зраду та дезертирство?
3. А що, судити мають право тільки ті, хто воював? Тобто, жінки, наприклад, не мають право бути суддями? Що за маячню ти верзеш?!
2. А яка в принципі різниця, Дагестан чи Узбекистан, якщо слідчий НАБУ взагалі не має права займатись бізнесом, хоч з Дагестаном, хоч з Узбекистаном, хоч з Таджикистаном?!
значит он 'немного' не так что-то там мутил.
Тому ми маємо співчувати тим, кого зламали силою, але не плутати їх із тими, хто здався добровільно, бо просто не хотів воювати, та й ще на камеру набазікав Бог знай що , тому що його просто попросили, а йому і пофіг, та і він і не проти....