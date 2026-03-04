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Новини СЗЧ в ЗСУ
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Звільненого з полону військового засудили до 8 років тюрми за дезертирство: він розповідав пропагандистам про "злочини" ЗСУ

Військовий Володимир Коляда
Фото: Скриншот із пропагандистського сюжету РИА

5 лютого з російського полону повернули в Україну військовослужбовця Володимира Коляду. Через кілька тижнів його засудили до 8 років позбавлення волі за дезертирство. Він з’являвся в російських пропагандистських сюжетах, а рідні кажуть, що це було під примусом ФСБ.

Про це син Коляди розповів журналістам "Слідства. Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про службу?

За словами Сергія Коляди, його батько Володимир майже 3 роки пробув у російському полоні. Його обміняли 5 лютого 2026 року, а вже 26 лютого затримали. Наразі чоловік у Вінницькому СІЗО.

"26 лютого йому тільки допомогли зробити паспорт, видали на руки. Буквально через пів години приїхала поліція і затримала", - каже його син.

Згідно з вироком суду, Володимир Коляда був контрактником — з грудня 2019 року служив електрозварником в одній із механізованих бригад ЗСУ. У травні 2022 року він мав приїхати з Бахмута в Курахове на Донеччині, але самовільно залишив місце служби.

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Поява у відео пропагандистів

Вже у квітні 2023 року, під час боїв за Бахмут, в одному з російських ЗМІ зʼявилося його інтервʼю. На відео Володимир Коляда від імені "мешканця Бахмута" розповідає, що українські військові нібито закидали гранатами мирних жителів, які ховалися в підвалі, а потім стріляли їм у спину, коли їх евакуювали бойовики ПВК "Вагнер".

Військовий Володимир Коляда
Скриншот із новини російського ЗМІ

Обвинувачення у дезертирстві

  • У липні 2023 року українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за обвинуваченням військового у дезертирстві. Під час суду командир роти, у якій той служив, розповів, що Коляда й раніше не хотів служити, про що відкрито казав побратимам, й мав "антипатріотичні погляди".

Суддя Дружківського міського суду Донецької області у липні 2024 року визнав Коляду винним у дезертирстві й призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. У вироці суду йдеться, що Коляда не зʼявлявся на судові засідання попри повістки (оголошення). За словами сина Коляди, на той момент його батько вже був у полоні.

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Відео у росЗМІ були під примусом

Син запевняє, що його батько самовільно залишив частину, бо не міг поїхати в Курахове через хвору дружину, із якою він жив у Бахмуті. 

"До 2023 року він був у Бахмуті (де тоді жив з дружиною). А коли вже (в місто) зайшли російські війська і почалися активні бойові дії у нас на вулиці, то і його, і кількох сусідів "Вагнер" витягнув вночі", - розповів Сергій Коляда. Він додав, що батька одразу взяли в полон як військового.

Пропагандистські відео, на яких з’являється Володимир, за словами сина, записали під примусом і наглядом працівників Федеральної служби безпеки РФ. Коляда нібито лише читав готовий текст.

Син увʼязненого після полону військовослужбовця додав, що оскаржуватиме рішення суду, щоб "урахували ті факти, що людина перебувала в полоні".

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Автор: 

військовополонені (1148) військовослужбовці (5206) дезертирство (321) СЗЧ (169)
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Топ коментарі
+17
В плен попал, когда был в СЗЧ и жил в Бахмуте...понятно что дезертир...
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04.03.2026 20:48 Відповісти
+16
Запутано чуток.Але факт-в полоні головне вижити
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04.03.2026 20:42 Відповісти
+14
А судді хто - заброньовані дезертири. Всім адекватним відомо,що у полоні під тортурами людина повторить все, що їй скажуть.
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04.03.2026 20:49 Відповісти
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Запутано чуток.Але факт-в полоні головне вижити
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04.03.2026 20:42 Відповісти
В плен попал, когда был в СЗЧ и жил в Бахмуте...понятно что дезертир...
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04.03.2026 20:48 Відповісти
"Панятна" -суд має вирішити
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04.03.2026 20:54 Відповісти
Чи читати вмієш?! Суд вже вирішив, що він дезертир.
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04.03.2026 21:01 Відповісти
по перше, дивись який суд, донецькі судді дуже специфічні мають погляди...по друге, віг на той час був в полоні, тож не мін скористатись "правом на захист". Вірити мусорам та донецьким суддям не раджу
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04.03.2026 21:08 Відповісти
Забули вказати "донецького" командира роти, який зводить наклеп на цього патріота. Він дезертував ще у 2022, аж до 2023-го чекав "визволителів" у Бахмуті, але ті чомусь не оцінили подвигу.
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04.03.2026 21:39 Відповісти
🤣 1. Будь-який злочинець скаже, що суд, який його засудив, не справедливий. 2. На той час, коли він здійснив дезертирство, він не був у полоні. У "полон" він потрапив, коли вже перебував у СЗЧ, і проживав приватним життям у Бахмуті. І відбулось це по класичній схемі ждуна, він сподівався, що прийдуть "визволителі", і він навіть може влаштуватися механіком в окупацій армії РФ, але у окупантів були інші плани на рахунок нього. Добре, що його не пристрелили і не згвалтували, як було зі ждунами у Покровську.
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04.03.2026 21:39 Відповісти
Скільки мавп з телефонами розвелося.
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05.03.2026 00:27 Відповісти
Нет, я с ним рядом не был (как и ты, кстати). Но я умею читать и понимать написанный текст.
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05.03.2026 12:56 Відповісти
1. Я читал о деле Шеремета. Какое отношение это имеет к обсуждаемой теме?
2. В плен берут военных. Этот тип "попал в плен", когда он дезертировал. То есть, он не пленный, а заложник.
3. У всех впереди одно - конец его жизни.
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09.03.2026 15:56 Відповісти
Якщо ти потрапиш туди і тобі запропонують альтернативу: розстріляти своїх товаришів, або бути розстріляному самому, ти що зробиш? Можеш не відповідати, я і так знаю.
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05.03.2026 12:34 Відповісти
Речь не об этом.....суть в том, что человек в СЗЧ и осудили за дезертирство...
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08.03.2026 10:56 Відповісти
А судді хто - заброньовані дезертири. Всім адекватним відомо,що у полоні під тортурами людина повторить все, що їй скажуть.
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04.03.2026 20:49 Відповісти
Это само собой понятно...но он был в СЗЧ - соответственно дезертир...я Вам больше скажу, когда с нашего бата парней поменяли, лично я был в шоке ( это чтобы без мата ) когда к ним на реабилитацию клпы приходят и допрашивают что говорил, подписывал и тд, сам сдался в плен, какие обстоятельства и в итоге могут ещё и срок пришить и посадить.....а этот случай - факт СЗЧ....даже если бы и неговорил я думаю всёравно закрыли бы....
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04.03.2026 20:55 Відповісти
А звідки впевненість, що він справді був в СЗЧ? Цілком може бути, що мусора це висмоктали з пальця.
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04.03.2026 21:30 Відповісти
Нахєра видумувать дурню якщо не знаєш?Які мусора?На СЗЧ подає командир.Розслідує ДБР.Все що каже синок-брехня.Якби дезертир мав дійсно хвору дружину,то це підстава для відсрочки за сіменими обставинами.А він пішов в сзч,здався ворогу,записував відео для пропаганди,засуджений судом.
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04.03.2026 21:41 Відповісти
Якби він дійсно був дезертиром та добровільно записував такі відео, то хрін би він вже сюди повернувся б.
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04.03.2026 21:54 Відповісти
Знову за рибу гроші.А хто його питав?Кому він там потрібен?Це не перший випадок коли нам передають на обмін наших дезертирів і навіть колаборантів.Тут 3 склада злочину-дезертирство,добровільна здача ворогу,участь у ворожій пропаганді.Погугли скільки тягне кожен.Це йому ще мало дали.
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04.03.2026 22:08 Відповісти
Guten Morgen. Ти статтю теж дупою читав? Він втік з армії і сидів у Бахмуті поки його не зайняли кацапи.Тобто попав до них зі своєї волі.Його засудили не за те що він наговорив,і не за здачу в полон,а за ДЕЗЕРТИРСТВО!Вже з полону повернули приблизно 6500 військовополонених яких теж примушували багато чого наговорить,але до них претензій немає.Засудили тільки декілька осіб,за співпрацю з ворогом і дезертирство.
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05.03.2026 08:44 Відповісти
Дурачок це аргумент. Я зрозумів що ти просто де біл.
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05.03.2026 09:43 Відповісти
Так, все с пальца высмоктано! А на самом деле пасажыр был диверсантом, в Бахмуте кацапов подрывал, а потом и саго Пригожего зубами загрыз. Но Донецкие мусора и судья атамстили этому патриоту!
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04.03.2026 23:19 Відповісти
Ти служиш, мудило?
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04.03.2026 20:55 Відповісти
Ну что он там в плену рассказывал то такое. Любого можно сломать. Вопрос во времени и средствах. Ну а как он в плен попал и как служил то уже другой вопрос.
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04.03.2026 20:55 Відповісти
Это не другой вопрос, это главный вопрос. Тип - идейный рашистский коллаборант и дезертир. Поэтому "ломать" его необходимости не было.
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04.03.2026 21:03 Відповісти
1. Хто тобі сказав, що він воював, а не навпаки, псував техніку ЗСУ?
2. А що якщо він воював, то це дає йому індульгенцію на зраду та дезертирство?
3. А що, судити мають право тільки ті, хто воював? Тобто, жінки, наприклад, не мають право бути суддями? Що за маячню ти верзеш?!
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04.03.2026 21:26 Відповісти
Пітора роки псував техніку ЗСУ і ніхто нічого не бачив і не знав? Що ти верзеш? Схоже, ти сам мусор-ухилянт, який до всирачки боїться потрапити на фронт.
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04.03.2026 21:33 Відповісти
Пєсєц, ти довб...б! По-перше, про псування техніки я не стверджую, а роблю припущення. По-друге, так, він міг псувати техніку півтора роки, і це могли не бачити, а могли бачити, і не звертати увагу, як не звертали увагу на його прорашистські розмови. У нас роками люди все псували і розвалювали, і на них ніхто увагу не звертав. До речі, був навіть реальний точно такий випадок, коли боєць ЗСУ спалив БМП, перейшов на бік ворога. Там за його участю знімали пропагандистські відео, він знущався над українськими військовополоненими, а потім його видали Україні, як військовополоненого. Потім на суді інші військовополонені проти нього свідчили.
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04.03.2026 21:48 Відповісти
Що ти верзеш, мусор?
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04.03.2026 21:52 Відповісти
Он правду говорит .Вроде был случай в донецкой Изоляции когда один переметнулся и помогал тюремщикам . Про обмен не знаю вроде он остался там но пленные . Да и ге только в Изоляции были и другие
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04.03.2026 22:47 Відповісти
Я цей випадок мав на увазі: "https://www.nta.ua/spaliv_svoiu_bmp_ta_pereisov_na_bik_voroga_sered_zvilnenix_z_rosiiskogo_polonu_zradnik_72439 Спалив свою БМП та перейшов на бік ворога: серед звільнених з російського полону - зрадник". Був ще аналогічний випадок: "https://mipl.org.ua/zvilnenyj-iz-polonu-bobylyev-prosyv-u-praczivnykiv-koloniyi-dozvolu-vdaryty-inshogo-vijskovopolonenogo/ У липні 2024-го Бобилєва повернули до України, а вже на початку серпня затримали за підозрою у вчиненні воєнного злочину. За даними слідства, він у російському полоні катував українських військовополонених разом з працівниками Горлівської колонії...був водієм БТР, але через безвідповідальність вивів із ладу машини підрозділу, тому українські військові опинилися в оточенні". Таких випадків багато.
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04.03.2026 23:49 Відповісти
Ще один довб...б! Я зовсім не хочу, щоб той зрадник за мене "воював". Я хочу, щоб його посадили за зраду.
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04.03.2026 21:49 Відповісти
Где он полтора года провоевал в 2019 и чем электросваркой .На контракт пошел видимо в ремонтный батальйон
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04.03.2026 23:13 Відповісти
Чувак просто обосоался Был идейным ,служил в всу,дезертировал с надеждой у кацапов пристроится но кто-то из местных стуканул ,что зсушник бывший ,а сепары и заграбастали его не разобравшись толком или посчитав шпионом с красивой легендой и видимо на подвале крепко так ему яйки прикрутили что это чмо решило повторно сдаться и пойти на обмен обратно в Украину ибо ну его нахер такую россию и республику.И видимо посчитав , что о его подвиге попросту забудут в суматохе но не тут то было , а сыночек тупо врет, выгораживая папашу😆
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04.03.2026 22:43 Відповісти
не можна вірити мусорам...в країні де СБУ чує "Дагестан" де всі чують Узбекистан не може так однозначно вірити силовим структурам...у них свої, не завжди прийнятні для здорової людини, завдання
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04.03.2026 21:03 Відповісти
Ти переплутав. Такі справи не "мусора" ведуть. Сподіваюсь, що коли тебе пограбують, або вб'ють, "мусорам" теж не повірять, і злочинців відпустять.
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04.03.2026 21:07 Відповісти
молодець...візьми с полиці пиріжок. Так Дагестан чи Узбекистан?
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04.03.2026 21:10 Відповісти
1. Якщо ти маєш на увазі справу Магомедрасулова, то експертиза визначила, що розмова велась про Дагестан.
2. А яка в принципі різниця, Дагестан чи Узбекистан, якщо слідчий НАБУ взагалі не має права займатись бізнесом, хоч з Дагестаном, хоч з Узбекистаном, хоч з Таджикистаном?!
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04.03.2026 21:30 Відповісти
Это не мусорское дело ,а контрразведчиков и сбу так что они лучше тебя знают особенно контрразведка
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04.03.2026 22:49 Відповісти
а бакланову з дєрьмаком на парашу працювати можна під час війни. і ніхто їх не судить.
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04.03.2026 21:05 Відповісти
В Ізраілі воєнним проводять інструктаж де заставляють говорити в полоні все, що завгодно включаючи секретні данні, щоб вижити. А щоб солдат не знав секретних данних є їхні командири які відповідають за те , щоб солдат менше знав. Нехай суддя попавши в полон відчує холодний ствол до голови.
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04.03.2026 21:08 Відповісти
Ну причем тут Израиль если эта особь еще вначале вторжения дезертировала и переметнулась к врагу,а его видимо посчитали шпиеном потому как кто то из сепаров местных бахмутских стуканул что бывший всушник и на подвале допытывали возможно ,что и с пристрастием и заставили записать это видео ,а возможно что он и добровольно согласился записать и попросту засланный казачек среди пленных .Такая практика не редкость засылать кротов среди пленных на обмен к противнику и если его арестовали значит на то есть веская причина
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04.03.2026 23:08 Відповісти
ну точно ''мальчік в трусіках''
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04.03.2026 21:17 Відповісти
Якщо сам здався то чому не дезертир?
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04.03.2026 21:19 Відповісти
Ну тут конечно надо разбираться если по честному, можно устроить показательную порку в назидание другим, но даст ли это больше плюсов или минусов это вопрос.
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04.03.2026 21:26 Відповісти
Так це і є показова порка, щоб у безвихідній ситуації бійці гинули, а не здавались в полон.
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04.03.2026 21:34 Відповісти
У этой медали есть и другая сторона, бойцы попавшие в плен которые под пытками и психологическим давлением сделавшие какие-то лживые заявления, могут просто бояться возвращаться домой
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04.03.2026 22:03 Відповісти
С плена уже вернулось почти семь тысяч человек, а таких дел как это можно по пальцам руки фрезеровщика пересчитать.
значит он 'немного' не так что-то там мутил.
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04.03.2026 23:26 Відповісти
"его заставили", "понять и простить"?????? так можно ЛЮБОЕ преступление этого ДЕЗЕРТИРА списать на "плен"!
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04.03.2026 21:26 Відповісти
отвали! значок на твоей аватарке указывает на принадлежность к луГондонии из которой ты серешь, пока безкарно! будешь потом в СБУ рассказывать - "меня заставили"!
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04.03.2026 21:41 Відповісти
тебя снова послать, или сам дорогу найдёшь?!
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04.03.2026 22:57 Відповісти
Давайте чесно: зламати можна кожного. Історії про героїв, які мовчать під тортурами каліним залізом або з яйцями зажатих у тисках, гарні тільки для кіно, але в реальності у будь-якої психіки є межа. Коли людину тижнями б'ють або не дають спати, вона скаже що завгодно. Навіть елітні пілоти США у В'єтнамі (той же Джон Маккейн) під тортурами підписували абсурдні ,,зізнання у звірствах''. Тому судити людину виключно за слова в полоні - це неправильно, бо там за неї говорить біль і страх. Так дійсно, в Ізраїлі солдатів вчать: ,,Твоє життя - це найвища цінність''. Якщо ти в полоні і тебе катують - говори. Вигадуй, підігруй, видавай те, що ворог і так знає, аби тільки вижити. Держава там розуміє, що полонений - це заручник, і вимагати від нього бути супергероєм у підвалі - негуманно..... І ключовий момент тут не в словах на камеру, а в тому, що було ДО полону. Суд зазвичай карає за дезертирство - це коли людина добровільно кинула зброю, залишила побратимів і сама пішла до ворога. Полон у такому разі - це не трагедія бійця, а спосіб втекти з фронту. Отже, тверезий підхід тут має бути такий: Слова під тиском - це не злочин, а спосіб вижити.Кидання позицій - так , це дезертирство, за яке треба відповідати.
Тому ми маємо співчувати тим, кого зламали силою, але не плутати їх із тими, хто здався добровільно, бо просто не хотів воювати, та й ще на камеру набазікав Бог знай що , тому що його просто попросили, а йому і пофіг, та і він і не проти....
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04.03.2026 21:33 Відповісти
Он дезертир и предатель ,который сбежал к врагу в самом начале вторжения еще в 2022 году в начале вторжения но что то там у него не срослось и республика не понравилась и решил обратно пререпредать и вернуться видимо гадеясь , что забудут о дезертирстве . Но не забыли . Хотя возможно, что и засланный казачок с красивой легендой
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04.03.2026 22:56 Відповісти
Ну давайте. Так, любого можно зламати. I багато хлопцiв кажуть на камеру те, що их змусили сказати кацапськi кати. А деякi i зовсiм себе оговорюють бо тортури ця гiдота застосовує нелюдськi. Але цього iндiвiда закрили не за слова. А за те, що вiн утiк з свого пiдроздiлу, заховався i чекав на кацапа. А коли дочекався то став спiвпрацювати з ним.
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05.03.2026 00:35 Відповісти
Цікавим є питання, яке теж потребує вивчення: 'А навіщо він повернувся після того як співпрацював з агресором?'. Тему 'крота' в цій ситуації теж не можна виключати.
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04.03.2026 21:35 Відповісти
Занадто в нього кругле обличе, як для людини, яка стільки часу "томилась" в кацапському полоні.
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04.03.2026 21:56 Відповісти
Бажаю отим підарським прокурорам і суддям потрапити до рук москалів....вони суки на камеру скажуть що вони трахали зелю в сраку співаючи гіммн раші....
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05.03.2026 06:47 Відповісти
 
 