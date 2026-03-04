Звільненого з полону військового засудили до 8 років тюрми за дезертирство: він розповідав пропагандистам про "злочини" ЗСУ

Фото: Скриншот із пропагандистського сюжету РИА

5 лютого з російського полону повернули в Україну військовослужбовця Володимира Коляду. Через кілька тижнів його засудили до 8 років позбавлення волі за дезертирство. Він з’являвся в російських пропагандистських сюжетах, а рідні кажуть, що це було під примусом ФСБ.

Про це син Коляди розповів журналістам "Слідства. Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про службу?

За словами Сергія Коляди, його батько Володимир майже 3 роки пробув у російському полоні. Його обміняли 5 лютого 2026 року, а вже 26 лютого затримали. Наразі чоловік у Вінницькому СІЗО.

"26 лютого йому тільки допомогли зробити паспорт, видали на руки. Буквально через пів години приїхала поліція і затримала", - каже його син.

Згідно з вироком суду, Володимир Коляда був контрактником — з грудня 2019 року служив електрозварником в одній із механізованих бригад ЗСУ. У травні 2022 року він мав приїхати з Бахмута в Курахове на Донеччині, але самовільно залишив місце служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексофіцер зі Львівщини отримав довічне за зраду України: втік до Москви та "злив" дані про техніку ЗСУ, - ДБР

Поява у відео пропагандистів

Вже у квітні 2023 року, під час боїв за Бахмут, в одному з російських ЗМІ зʼявилося його інтервʼю. На відео Володимир Коляда від імені "мешканця Бахмута" розповідає, що українські військові нібито закидали гранатами мирних жителів, які ховалися в підвалі, а потім стріляли їм у спину, коли їх евакуювали бойовики ПВК "Вагнер".

Скриншот із новини російського ЗМІ

Обвинувачення у дезертирстві

У липні 2023 року українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за обвинуваченням військового у дезертирстві. Під час суду командир роти, у якій той служив, розповів, що Коляда й раніше не хотів служити, про що відкрито казав побратимам, й мав "антипатріотичні погляди".

Суддя Дружківського міського суду Донецької області у липні 2024 року визнав Коляду винним у дезертирстві й призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. У вироці суду йдеться, що Коляда не зʼявлявся на судові засідання попри повістки (оголошення). За словами сина Коляди, на той момент його батько вже був у полоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів, - Паліса

Відео у росЗМІ були під примусом

Син запевняє, що його батько самовільно залишив частину, бо не міг поїхати в Курахове через хвору дружину, із якою він жив у Бахмуті.

"До 2023 року він був у Бахмуті (де тоді жив з дружиною). А коли вже (в місто) зайшли російські війська і почалися активні бойові дії у нас на вулиці, то і його, і кількох сусідів "Вагнер" витягнув вночі", - розповів Сергій Коляда. Він додав, що батька одразу взяли в полон як військового.

Пропагандистські відео, на яких з’являється Володимир, за словами сина, записали під примусом і наглядом працівників Федеральної служби безпеки РФ. Коляда нібито лише читав готовий текст.

Син увʼязненого після полону військовослужбовця додав, що оскаржуватиме рішення суду, щоб "урахували ті факти, що людина перебувала в полоні".

Також читайте: План щодо вирішення проблем мобілізації та СЗЧ передбачає розширення участі іноземців, - Федоров