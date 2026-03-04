106 боевых столкновений с начала суток: враг активно штурмовал на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 106 боевых столкновелений.

Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет и 52 авиационных удара - сбросил 122 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 6031 дрон-камикадзе и осуществил 2551 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 91 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - с применением РСЗО. Нанес четыре авиаудара с применением 11 КАБ. В целом на направлениях происходило два боевых столкновения.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Графское. Штурмовых действий сейчас не фиксируется.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов в районах Ставок, Дробышево и Заречного.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Дроновки, Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении агрессор трижды атаковал в районах Орехово-Василевки, Бондарного и Николаевки. Одна атака продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка. Продолжается одна штурмовая операция врага.

На Покровском направлении враг осуществил 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Червоного Лимана. Три попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов и 14 – ранено; уничтожено четыре единицы автомобильного транспорта и одна артсистема, повреждено семь укрытий врага. Уничтожено или подавлено 91 БПЛА различных типов.

Обстановка на юге

На Александровском направлении оккупанты шесть раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районе Ивановки, Андреевки-Клевцово, Новогригоровки и в сторону Зеленого Гая, Красногорского и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов: в районе Гуляйполя, Доброполья, Зализничного и Мирного. Две атаки продолжаются.

На Ореховском направлении враг атак не проводил.

На Приднепровском направлении враг атаковал в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано", - отметили в Генштабе.