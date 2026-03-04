106 боевых столкновений с начала суток: враг активно штурмовал на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
Всего с начала суток произошло 106 боевых столкновелений.
Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет и 52 авиационных удара - сбросил 122 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 6031 дрон-камикадзе и осуществил 2551 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 91 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - с применением РСЗО. Нанес четыре авиаудара с применением 11 КАБ. В целом на направлениях происходило два боевых столкновения.
Бои на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Графское. Штурмовых действий сейчас не фиксируется.
На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Песчаного, Куриловки и Ковшаровки.
Бои на востоке
- На Лиманском направлении украинские воины отразили три атаки оккупантов в районах Ставок, Дробышево и Заречного.
- На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Дроновки, Рай-Александровки и Резниковки.
- На Краматорском направлении агрессор трижды атаковал в районах Орехово-Василевки, Бондарного и Николаевки. Одна атака продолжается.
- На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка. Продолжается одна штурмовая операция врага.
- На Покровском направлении враг осуществил 15 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Червоного Лимана. Три попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов и 14 – ранено; уничтожено четыре единицы автомобильного транспорта и одна артсистема, повреждено семь укрытий врага. Уничтожено или подавлено 91 БПЛА различных типов.
Обстановка на юге
На Александровском направлении оккупанты шесть раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районе Ивановки, Андреевки-Клевцово, Новогригоровки и в сторону Зеленого Гая, Красногорского и Злагоды.
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов: в районе Гуляйполя, Доброполья, Зализничного и Мирного. Две атаки продолжаются.
На Ореховском направлении враг атак не проводил.
На Приднепровском направлении враг атаковал в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано", - отметили в Генштабе.
