ПВО обезвредила 136 из 155 выпущенных россиянами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 5 марта российские войска выпустили по Украине 155 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Пуски фиксировали из направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.
Около 100 из них – "шахеды".
Работа ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в трех локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
