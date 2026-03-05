РУС
ПВО обезвредила 136 из 155 выпущенных россиянами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 5 марта 2026 года: сколько целей сбито?

В ночь на 5 марта российские войска выпустили по Украине 155 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Пуски фиксировали из направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Около 100 из них – "шахеды".

Работа ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в трех локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Атака шахидов 5 марта 2026 года: сколько целей сбито?

обстрел (15171) ПВО (2262) Воздушные силы (2127) Шахед (1715)
Результат непоганий ,але на жаль є враження ,коли вже винесуть той завод в єлабузі який клепає шахеди ?
05.03.2026 08:56 Ответить
 
 