ППО знешкодила 136 із 155 випущених росіянами БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 5 березня російські війська випустили по Україні 155 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.
Близько 100 із них – "шахеди".
Робота ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар05.03.2026 08:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар05.03.2026 10:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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