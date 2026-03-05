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Новини Результат роботи ППО
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ППО знешкодила 136 із 155 випущених росіянами БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 5 березня 2026: скільки цілей збито?

У ніч на 5 березня російські війська випустили по Україні 155 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

Близько 100 із них – "шахеди".

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Робота ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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Атака шахедів 5 березня 2026: скільки цілей збито?

Автор: 

обстріл (34432) ППО (4175) Повітряні сили (3462) Шахед (2259)
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Результат непоганий ,але на жаль є враження ,коли вже винесуть той завод в єлабузі який клепає шахеди ?
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05.03.2026 08:56 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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05.03.2026 10:59 Відповісти
 
 