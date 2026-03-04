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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Удар РФ по Дружківці 2 березня: 3 загиблих та 16 поранених, аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

У Дружківці Донецької області завершені аварійно-рятувальні роботи на місці авіаційного удару, завданого російськими військами 2 березня.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Троє загиблих та 16 постраждалих

Внаслідок ворожого удару три людини загинули та 16 поранені. Тіло останньої загиблої рятувальники вилучили з-під завалів лише на третій день пошуків.

Удар по Дружківці 2 березня: завершено рятувальні роботи, кількість загиблих зросла до 3 осіб

Також пошкоджені 13 житлових будинків й 14 автомобілів.

Удар по Дружківці 2 березня: завершено рятувальні роботи, кількість загиблих зросла до 3 осіб

Рятувальники розібрали 55 тонн будівельних конструкцій, ліквідували пожежу на третьому поверсі понівеченого будинку та загоряння 4 автівок.

У ДСНС додали, що надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних ударів. Наразі роботи повністю завершені.

Удар по Дружківці 2 березня: завершено рятувальні роботи, кількість загиблих зросла до 3 осіб

Удар по Дружківці 2 березня: завершено рятувальні роботи, кількість загиблих зросла до 3 осіб

Удар по Дружківці 2 березня: завершено рятувальні роботи, кількість загиблих зросла до 3 осіб

Дивіться також: Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 5 поранено. ФОТОрепортаж

Що передувало

Нагадаємо, що 2 березня повідомлялося про те, що 2 березня російські війська завдали удару по Краматорську. Також під ворожим вогнем опинилася Дружківка.

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Автор: 

обстріл (34415) жертви (1990) Донецька область (11302) ДСНС (5353) Краматорський район (1264) Дружківка (164)
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04.03.2026 18:27 Відповісти
 
 