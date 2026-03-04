Удар РФ по Дружківці 2 березня: 3 загиблих та 16 поранених, аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж
У Дружківці Донецької області завершені аварійно-рятувальні роботи на місці авіаційного удару, завданого російськими військами 2 березня.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Троє загиблих та 16 постраждалих
Внаслідок ворожого удару три людини загинули та 16 поранені. Тіло останньої загиблої рятувальники вилучили з-під завалів лише на третій день пошуків.
Також пошкоджені 13 житлових будинків й 14 автомобілів.
Рятувальники розібрали 55 тонн будівельних конструкцій, ліквідували пожежу на третьому поверсі понівеченого будинку та загоряння 4 автівок.
У ДСНС додали, що надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних ударів. Наразі роботи повністю завершені.
Що передувало
Нагадаємо, що 2 березня повідомлялося про те, що 2 березня російські війська завдали удару по Краматорську. Також під ворожим вогнем опинилася Дружківка.
Будь ласка, зачекайте...
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