Удар РФ по Дружківці 2 березня: 3 загиблих та 16 поранених, аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

У Дружківці Донецької області завершені аварійно-рятувальні роботи на місці авіаційного удару, завданого російськими військами 2 березня.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Троє загиблих та 16 постраждалих

Внаслідок ворожого удару три людини загинули та 16 поранені. Тіло останньої загиблої рятувальники вилучили з-під завалів лише на третій день пошуків.

Також пошкоджені 13 житлових будинків й 14 автомобілів.

Рятувальники розібрали 55 тонн будівельних конструкцій, ліквідували пожежу на третьому поверсі понівеченого будинку та загоряння 4 автівок.

У ДСНС додали, що надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних ударів. Наразі роботи повністю завершені.

Дивіться також: Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 5 поранено. ФОТОрепортаж

Що передувало

Нагадаємо, що 2 березня повідомлялося про те, що 2 березня російські війська завдали удару по Краматорську. Також під ворожим вогнем опинилася Дружківка.

Дивіться також: Доба на Донеччині: троє загиблих, удари дронів по Слов’янську та Краматорську. ФОТО