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Удар РФ по Дружковке 2 марта: 3 погибших и 16 раненых, аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж

В Дружковке Донецкой области завершены аварийно-спасательные работы на месте авиационного удара, нанесенного российскими войсками 2 марта.

Об этом сообщили в ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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Трое погибших и 16 пострадавших

В результате вражеского удара три человека погибли и 16 ранены. Тело последней погибшей спасатели извлекли из-под завалов только на третий день поисков.

Удар по Дружковке 2 марта: завершены спасательные работы, число погибших возросло до 3 человек

Также повреждены 13 жилых домов и 14 автомобилей.

Удар по Дружковке 2 марта: завершены спасательные работы, число погибших возросло до 3 человек

Спасатели разобрали 55 тонн строительных конструкций, ликвидировали пожар на третьем этаже разрушенного дома и возгорание 4 автомобилей.

В ГСЧС добавили, что чрезвычайники работали под постоянной угрозой повторных ударов. Сейчас работы полностью завершены.

Удар по Дружковке 2 марта: завершены спасательные работы, число погибших возросло до 3 человек

Удар по Дружковке 2 марта: завершены спасательные работы, число погибших возросло до 3 человек

Удар по Дружковке 2 марта: завершены спасательные работы, число погибших возросло до 3 человек

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Что предшествовало

Напомним, что 2 марта сообщалось о том, что 2 марта российские войска нанесли удар по Краматорску. Также под вражеским огнем оказалась Дружковка.

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Автор: 

обстрел (33063) жертвы (2253) Донецкая область (12426) ГСЧС (5205) Краматорский район (1250) Дружковка (163)
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04.03.2026 18:27 Ответить
 
 