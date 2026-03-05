РУС
Отдельные производственные линии украинских дронов уже запускаются за рубежом, - СНБО

Индустрия дронов

Линии производства украинских дронов запускают за рубежом

За рубежом запускают первые производственные линии украинских дронов в партнерстве с иностранными компаниями.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Экспорт оружия — это не только прямые поставки готовой продукции за рубеж. Параллельно Украина развивает совместное производство вооружения с европейскими государствами в рамках Build with Ukraine.

Отдельные производственные линии украинских дронов уже запускаются за рубежом в партнерстве с иностранными компаниями, что создает основу для масштабного совместного производства. Модель ориентирована на долгосрочную интеграцию украинских решений в цепочки поставок из стран-партнеров", - отметили там.

В СНБО напомнили, что 13 февраля президент Зеленский посетил в Германии новую производственную площадку QFI, на которой производят дроны для Украины.

"Глава государства заявил, что уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наше вооруженные силы.

Еще один пример – дроны-перехватчики Octopus, которые разработаны в рамках совместного проекта. Правительства Украины и Великобритании заключили соглашение о производстве по лицензии зенитного дрона Octopus на мощностях британской промышленности", – подытожили там.

Что предшествовало?

Ранее издание FT сообщало, что Украина может продать перехватчики иранских "шахедов" странам Персидского залива: ведутся переговоры с Пентагоном.

оружие (1933) СНБО (273) экспорт (133) дроны (4865)
Коли війна майже програна, Україна лежить в руїні, на четвертому році війни ми починаємо запускати окремі виробничі лінії. Таке відчуття що Україна під санкціями.
показать весь комментарий
05.03.2026 12:47 Ответить
а достовірність цього месседжу в яких саме межах???одиниці,десятка....відсотків.....тисячі хламіндічів теж десь літають
показать весь комментарий
05.03.2026 13:19 Ответить
в людських життях
показать весь комментарий
05.03.2026 13:41 Ответить
А побудувати підземні заводи або зробити тунелі в Карпатах под виробничі лінії мабуть Міндіч та Шурма з Найємом-Галущенкой не дозволили ... але хто ж всих їх "кришував"?
показать весь комментарий
05.03.2026 12:56 Ответить
там вже побудовані маєтки поважних еліт.....так шо пригальмуйте
показать весь комментарий
05.03.2026 13:20 Ответить
У Карпатах вже давно є і тунелі і підземні сховища - там багато чого добували раніше. Там багато чого набудували ще при совку військові - бо готувались до ЕТВД - глибоко, з бетону. Просто у 20 році майже 90% українців підтримували оте велике будівництво шляхів зеленского - був опрос кміс.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:40 Ответить
Може ВЖЕ
показать весь комментарий
05.03.2026 13:22 Ответить
чєбурєк буде тепер торгувати дронами.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:26 Ответить
І це на 12 році війни. Оперативність так званої української влади зашкалює.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:50 Ответить
 
 