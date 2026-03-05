Отдельные производственные линии украинских дронов уже запускаются за рубежом, - СНБО
Индустрия дронов
За рубежом запускают первые производственные линии украинских дронов в партнерстве с иностранными компаниями.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Экспорт оружия — это не только прямые поставки готовой продукции за рубеж. Параллельно Украина развивает совместное производство вооружения с европейскими государствами в рамках Build with Ukraine.
Отдельные производственные линии украинских дронов уже запускаются за рубежом в партнерстве с иностранными компаниями, что создает основу для масштабного совместного производства. Модель ориентирована на долгосрочную интеграцию украинских решений в цепочки поставок из стран-партнеров", - отметили там.
В СНБО напомнили, что 13 февраля президент Зеленский посетил в Германии новую производственную площадку QFI, на которой производят дроны для Украины.
"Глава государства заявил, что уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наше вооруженные силы.
Еще один пример – дроны-перехватчики Octopus, которые разработаны в рамках совместного проекта. Правительства Украины и Великобритании заключили соглашение о производстве по лицензии зенитного дрона Octopus на мощностях британской промышленности", – подытожили там.
Что предшествовало?
Ранее издание FT сообщало, что Украина может продать перехватчики иранских "шахедов" странам Персидского залива: ведутся переговоры с Пентагоном.
