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Новини Експорт української зброї
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Окремі виробничі лінії українських дронів уже запускаються за кордоном, - РНБО

Індустрія дронів

Лінії виробництва українських дронів запускають за кордоном

За кордоном запускають перші виробничі лінії українських дронів у партнерстві з іноземними компаніями.

Про це повідомила пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Експорт зброї — це не лише прямі поставки готових виробів за кордон. Паралельно Україна розбудовує спільні виробництва озброєння з європейськими державами в рамках Build with Ukraine.

Окремі виробничі лінії українських дронів уже запускаються за кордоном у партнерстві з іноземними компаніями, що створює основу для масштабного спільного виробництва. Модель орієнтована на довгострокову інтеграцію українських рішень у ланцюги постачання з країн-партнерів", - зазначили там.

У РНБО нагадали, що 13 лютого президент Зеленський відвідав у Німеччині новий виробничий майданчик QFI, на якому виготовляють дрони для України.

"Глава держави заявив, що вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наше військо.

Ще один приклад – дрони перехоплювачі Octopus, які розроблені в межах спільного проєкту. Уряди України та Великої Британії уклали угоду щодо виробництва за ліцензією зенітного дрона Octopus на потужностях британської промисловості", - підсумували там.

Читайте: Оновлення правил експорту зброї та товарів подвійного призначення: що зміниться для бізнесу?

Що передувало?

Раніше видання FT повідомляло, що Україна може продати перехоплювачі іранських "шахедів" країнам Перської затоки: ведуться переговори з Пентагоном.

Дивіться: Сили безпілотних систем знищили 54 засоби ППО противника за зиму. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7907) РНБО (2299) експорт (4908) дрони (8405)
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Топ коментарі
+5
Коли війна майже програна, Україна лежить в руїні, на четвертому році війни ми починаємо запускати окремі виробничі лінії. Таке відчуття що Україна під санкціями.
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05.03.2026 12:47 Відповісти
+2
А побудувати підземні заводи або зробити тунелі в Карпатах под виробничі лінії мабуть Міндіч та Шурма з Найємом-Галущенкой не дозволили ... але хто ж всих їх "кришував"?
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05.03.2026 12:56 Відповісти
+2
У Карпатах вже давно є і тунелі і підземні сховища - там багато чого добували раніше. Там багато чого набудували ще при совку військові - бо готувались до ЕТВД - глибоко, з бетону. Просто у 20 році майже 90% українців підтримували оте велике будівництво шляхів зеленского - був опрос кміс.
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05.03.2026 13:40 Відповісти
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Коли війна майже програна, Україна лежить в руїні, на четвертому році війни ми починаємо запускати окремі виробничі лінії. Таке відчуття що Україна під санкціями.
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05.03.2026 12:47 Відповісти
а достовірність цього месседжу в яких саме межах???одиниці,десятка....відсотків.....тисячі хламіндічів теж десь літають
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05.03.2026 13:19 Відповісти
в людських життях
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05.03.2026 13:41 Відповісти
Давно пора.Хоча і десь під землею можна б було.Зверху кілька метрів бетонув декілька шарів щоб балістика не пробила
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05.03.2026 14:29 Відповісти
А побудувати підземні заводи або зробити тунелі в Карпатах под виробничі лінії мабуть Міндіч та Шурма з Найємом-Галущенкой не дозволили ... але хто ж всих їх "кришував"?
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05.03.2026 12:56 Відповісти
там вже побудовані маєтки поважних еліт.....так шо пригальмуйте
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05.03.2026 13:20 Відповісти
У Карпатах вже давно є і тунелі і підземні сховища - там багато чого добували раніше. Там багато чого набудували ще при совку військові - бо готувались до ЕТВД - глибоко, з бетону. Просто у 20 році майже 90% українців підтримували оте велике будівництво шляхів зеленского - був опрос кміс.
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05.03.2026 13:40 Відповісти
чєбурєк буде тепер торгувати дронами.
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05.03.2026 13:26 Відповісти
І це на 12 році війни. Оперативність так званої української влади зашкалює.
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05.03.2026 13:50 Відповісти
Пора ідіотів --базік садовити ,за розголошення військових таємниць. Такого бидлячого хаосу я за свої довгі роки не чув і не бачив Тихегнько робіть,таємно доставляйте в Україну,нехай кацапи шукають канали поставки зброї,а наші гниди.навперейми сповіщають оркам .Це базікання ввели в ранг---хто перший сповістить ФСБ,той і отримує премію.
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05.03.2026 15:19 Відповісти
 
 