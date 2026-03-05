Окремі виробничі лінії українських дронів уже запускаються за кордоном, - РНБО

Індустрія дронів

За кордоном запускають перші виробничі лінії українських дронів у партнерстві з іноземними компаніями.

Про це повідомила пресслужба РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Експорт зброї — це не лише прямі поставки готових виробів за кордон. Паралельно Україна розбудовує спільні виробництва озброєння з європейськими державами в рамках Build with Ukraine.

Окремі виробничі лінії українських дронів уже запускаються за кордоном у партнерстві з іноземними компаніями, що створює основу для масштабного спільного виробництва. Модель орієнтована на довгострокову інтеграцію українських рішень у ланцюги постачання з країн-партнерів", - зазначили там.

У РНБО нагадали, що 13 лютого президент Зеленський відвідав у Німеччині новий виробничий майданчик QFI, на якому виготовляють дрони для України.

"Глава держави заявив, що вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наше військо.

Ще один приклад – дрони перехоплювачі Octopus, які розроблені в межах спільного проєкту. Уряди України та Великої Британії уклали угоду щодо виробництва за ліцензією зенітного дрона Octopus на потужностях британської промисловості", - підсумували там.

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Що передувало?

Раніше видання FT повідомляло, що Україна може продати перехоплювачі іранських "шахедів" країнам Перської затоки: ведуться переговори з Пентагоном.

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