РУС
Уничтожение вертолетов врага
3 759 13

Российский Ка-27 уничтожен над акваторией Черного моря, - ВМС ВСУ

Российский Ка-27 уничтожен над Черным морем: подробности

Силы обороны уничтожили российский корабельный противолодочный вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря.

Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27", - говорится в сообщении.

Украинский пулеметчик с вертолета Ми-8 сбил 7 российских "Шахедов".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила свой военный вертолет Ми-8 в Ростовской области. Трое членов экипажа ликвидированы

ССО уничтожили ЗРС С-400 в Крыму и склады оккупантов в Донецкой области.

Автор: 

ВМС (304) уничтожение (7253) вертолёт (264)
разом с кораблем ?
05.03.2026 14:12 Ответить
Шкода... шкода, що вони парами не літають!
05.03.2026 14:14 Ответить
Нерест а він рибу лякав - от і прилетіло від "екологів"
05.03.2026 14:17 Ответить
Грета? От же ж проказниця
05.03.2026 14:18 Ответить
Полював зе БЕКами та став здобиччю.
05.03.2026 14:17 Ответить
Кучно пішло.
05.03.2026 14:21 Ответить
05.03.2026 14:25 Ответить
скільки часу Генштаб буде веривікувати цю збиту вертушку, щоб включити її у свої зведення?
05.03.2026 14:27 Ответить
Зверніться напряму до Генштабу.
05.03.2026 14:52 Ответить
КОРОВА ЗДОХЛА ХВОСТ ОБЛЕЗ...!)
05.03.2026 14:30 Ответить
Краби ставлять "лайк" і просять добавки.
05.03.2026 14:38 Ответить
Укакался Ка ,ВСЁ пистец!
05.03.2026 14:42 Ответить
Чудова новина . Слава ЗСУ !
05.03.2026 15:26 Ответить
 
 