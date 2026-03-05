Российский Ка-27 уничтожен над акваторией Черного моря, - ВМС ВСУ
Силы обороны уничтожили российский корабельный противолодочный вертолет Ка-27 над акваторией Черного моря.
Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины над акваторией Черного моря уничтожен вражеский корабельный противолодочный вертолет Ка-27", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила свой военный вертолет Ми-8 в Ростовской области. Трое членов экипажа ликвидированы
+10 Валентин Коваль #587289
05.03.2026 14:17
+10 Dic Dolovo
05.03.2026 14:17
+6 Ярослав Кийко
05.03.2026 14:18
Yriii Yriii #538882
05.03.2026 14:12
Evgen Karpenko
05.03.2026 14:14
Валентин Коваль #587289
05.03.2026 14:17
Ярослав Кийко
05.03.2026 14:18
Dic Dolovo
05.03.2026 14:17
fresh guacamole
05.03.2026 14:21
AbOriginal_UA
05.03.2026 14:25
Ан Мур
05.03.2026 14:27
Boris Kravchenko
05.03.2026 14:52
ПРАВДИВЫЙ
05.03.2026 14:30
Ярослав Кийко
05.03.2026 14:38
Серый Вовк
05.03.2026 14:42
Володимир Омельянов
05.03.2026 15:26
