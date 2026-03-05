УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12918 відвідувачів онлайн
Новини Знищення вертольотів ворога
7 097 15

Російський Ка-27 знищено над акваторією Чорного моря, - ВМС ЗСУ

Російський Ка-27 знищено над Чорним морем: подробиці

Сили оборони знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.

Про це повідомили ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27", - йдеться в повідомлення.

Дивіться: Український кулеметник з гелікоптера Мі-8 збив 7 російських "Шахедів". ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що російська ППО збила свій військовий гелікоптер Мі-8 у Ростовській області. Троє членів екіпажу ліквідовані

Дивіться: ССО знищили ЗРС С-400 у Криму та склади окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1452) знищення (10327) вертоліт (919)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Полював зе БЕКами та став здобиччю.
показати весь коментар
05.03.2026 14:17 Відповісти
+18
Нерест а він рибу лякав - от і прилетіло від "екологів"
показати весь коментар
05.03.2026 14:17 Відповісти
+12
Краби ставлять "лайк" і просять добавки.
показати весь коментар
05.03.2026 14:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
разом с кораблем ?
показати весь коментар
05.03.2026 14:12 Відповісти
Шкода... шкода, що вони парами не літають!
показати весь коментар
05.03.2026 14:14 Відповісти
Нерест а він рибу лякав - от і прилетіло від "екологів"
показати весь коментар
05.03.2026 14:17 Відповісти
Грета? От же ж проказниця
показати весь коментар
05.03.2026 14:18 Відповісти
Полював зе БЕКами та став здобиччю.
показати весь коментар
05.03.2026 14:17 Відповісти
Кучно пішло.
показати весь коментар
05.03.2026 14:21 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2026 14:25 Відповісти
скільки часу Генштаб буде веривікувати цю збиту вертушку, щоб включити її у свої зведення?
показати весь коментар
05.03.2026 14:27 Відповісти
Зверніться напряму до Генштабу.
показати весь коментар
05.03.2026 14:52 Відповісти
Кабздон вже веріфікував.
показати весь коментар
05.03.2026 18:21 Відповісти
КОРОВА ЗДОХЛА ХВОСТ ОБЛЕЗ...!)
показати весь коментар
05.03.2026 14:30 Відповісти
Краби ставлять "лайк" і просять добавки.
показати весь коментар
05.03.2026 14:38 Відповісти
Укакался Ка ,ВСЁ пистец!
показати весь коментар
05.03.2026 14:42 Відповісти
Чудова новина . Слава ЗСУ !
показати весь коментар
05.03.2026 15:26 Відповісти
М'яка посадка на крейсер "мацква".
показати весь коментар
05.03.2026 18:19 Відповісти
 
 