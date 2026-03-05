Російський Ка-27 знищено над акваторією Чорного моря, - ВМС ЗСУ
Сили оборони знищили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.
Про це повідомили ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27", - йдеться в повідомлення.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що російська ППО збила свій військовий гелікоптер Мі-8 у Ростовській області. Троє членів екіпажу ліквідовані
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