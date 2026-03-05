Гончаренко обратился к Университету Питтсбурга из-за заявлений Милованова, который "посылал нах#й" ВСК

Народный депутат Алексей Гончаренко направил письмо в Университет Питтсбурга в связи с пренебрежительными заявлениями профессора этого учебного заведения, экс-министра экономики Тимофея Милованова в адрес представителей заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Гончаренко отметил, что Милованов публично представляется как преподаватель Университета Питтсбурга и в своих публичных выступлениях ссылается на свою принадлежность к этому учебному заведению.

Он напомнил, что после громкого дела, известного как "Мидас", о коррупционном скандале на государственном предприятии "Энергоатом", Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для изучения деталей и обстоятельств этого дела. Комиссия действует аналогично комитетам Конгресса США.

Обращение

Милованов был членом Наблюдательного совета "Энергоатома". На следующий день после того, как скандал стал публичным, он подал в отставку с этой должности. Однако он был членом Наблюдательного совета в период, когда, согласно расследованию, проведенному Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), происходили противоправные действия, отметил Гончаренко.

Из-за "Миндичгейта" Милованова пригласили принять участие в заседании ВСК, чтобы дать объяснения и ответить на вопросы.

"Сначала он отказался участвовать, а впоследствии в публичных коммуникациях (в том числе в социальных сетях) были опубликованы заявления, которые вызвали общественную дискуссию об их соответствии принципам институциональной этики и стандартам публичного поведения, которых ожидают от преподавателя вашего университета

Учитывая, что доцент Милованов является публичным лицом и в своих публичных заявлениях подчеркивает свою принадлежность к Питтсбургскому университету, мы считаем необходимым обратиться к официальной позиции Питтсбургского университета относительно:

соответствует ли такая публичная риторика стандартам академической этики;

соответствует ли такое поведение принципам ответственности за репутацию, которых ожидают от преподавателя высшего учебного заведения.

Университет Питтсбурга является выдающимся учебным заведением с многолетней репутацией совершенства и выдающимися выпускниками", - говорится в письме.

Что предшествовало