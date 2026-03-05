Гончаренко обратился к Университету Питтсбурга из-за заявлений Милованова, который "посылал нах#й" ВСК
Народный депутат Алексей Гончаренко направил письмо в Университет Питтсбурга в связи с пренебрежительными заявлениями профессора этого учебного заведения, экс-министра экономики Тимофея Милованова в адрес представителей заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Что известно
Гончаренко отметил, что Милованов публично представляется как преподаватель Университета Питтсбурга и в своих публичных выступлениях ссылается на свою принадлежность к этому учебному заведению.
Он напомнил, что после громкого дела, известного как "Мидас", о коррупционном скандале на государственном предприятии "Энергоатом", Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для изучения деталей и обстоятельств этого дела. Комиссия действует аналогично комитетам Конгресса США.
Обращение
Милованов был членом Наблюдательного совета "Энергоатома". На следующий день после того, как скандал стал публичным, он подал в отставку с этой должности. Однако он был членом Наблюдательного совета в период, когда, согласно расследованию, проведенному Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), происходили противоправные действия, отметил Гончаренко.
Из-за "Миндичгейта" Милованова пригласили принять участие в заседании ВСК, чтобы дать объяснения и ответить на вопросы.
"Сначала он отказался участвовать, а впоследствии в публичных коммуникациях (в том числе в социальных сетях) были опубликованы заявления, которые вызвали общественную дискуссию об их соответствии принципам институциональной этики и стандартам публичного поведения, которых ожидают от преподавателя вашего университета
Учитывая, что доцент Милованов является публичным лицом и в своих публичных заявлениях подчеркивает свою принадлежность к Питтсбургскому университету, мы считаем необходимым обратиться к официальной позиции Питтсбургского университета относительно:
- соответствует ли такая публичная риторика стандартам академической этики;
- соответствует ли такое поведение принципам ответственности за репутацию, которых ожидают от преподавателя высшего учебного заведения.
- Университет Питтсбурга является выдающимся учебным заведением с многолетней репутацией совершенства и выдающимися выпускниками", - говорится в письме.
Что предшествовало
- Напомним, что Милованов уже не впервые игнорирует заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу о коррупции в энергетике.
(Національна) Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем Милованова та Смілянського (https://t.me/oleksiihoncharenko/53194 скрін документу за ссиллю).
Так відреагувала Нацполіція після мого депутатського звернення.
Йдеться про те, що Укрпошта з кожної посилки відправляла кошти в Фонд Милованова.
Зараз має бути розслідування.
Дуже чекаєм результатів. Як, скільки і куди було відправлено коштів українською державною компанією до приватного благодійного фонду Милованова.