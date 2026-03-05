РУС
2 508 22

Гончаренко обратился к Университету Питтсбурга из-за заявлений Милованова, который "посылал нах#й" ВСК

Гончаренко обратился в Университет Питтсбурга из-за Милованова

Народный депутат Алексей Гончаренко направил письмо в Университет Питтсбурга в связи с пренебрежительными заявлениями профессора этого учебного заведения, экс-министра экономики Тимофея Милованова в адрес представителей заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Об этом депутат сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Гончаренко отметил, что Милованов публично представляется как преподаватель Университета Питтсбурга и в своих публичных выступлениях ссылается на свою принадлежность к этому учебному заведению.

Он напомнил, что после громкого дела, известного как "Мидас", о коррупционном скандале на государственном предприятии "Энергоатом", Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для изучения деталей и обстоятельств этого дела. Комиссия действует аналогично комитетам Конгресса США.

Милованов: Я посылаю нах#й ВСК, которая меня приглашает на допрос и никому в голову не приходит меня хейтить

Обращение 

Милованов был членом Наблюдательного совета "Энергоатома". На следующий день после того, как скандал стал публичным, он подал в отставку с этой должности. Однако он был членом Наблюдательного совета в период, когда, согласно расследованию, проведенному Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), происходили противоправные действия, отметил Гончаренко.

Из-за "Миндичгейта" Милованова пригласили принять участие в заседании ВСК, чтобы дать объяснения и ответить на вопросы.

"Сначала он отказался участвовать, а впоследствии в публичных коммуникациях (в том числе в социальных сетях) были опубликованы заявления, которые вызвали общественную дискуссию об их соответствии принципам институциональной этики и стандартам публичного поведения, которых ожидают от преподавателя вашего университета

Учитывая, что доцент Милованов является публичным лицом и в своих публичных заявлениях подчеркивает свою принадлежность к Питтсбургскому университету, мы считаем необходимым обратиться к официальной позиции Питтсбургского университета относительно:

  • соответствует ли такая публичная риторика стандартам академической этики;
  • соответствует ли такое поведение принципам ответственности за репутацию, которых ожидают от преподавателя высшего учебного заведения.
  • Университет Питтсбурга является выдающимся учебным заведением с многолетней репутацией совершенства и выдающимися выпускниками", - говорится в письме.

Последствия Миндичгейта: Милованов решил уволиться из наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Что предшествовало

  • Напомним, что Милованов уже не впервые игнорирует заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу о коррупции в энергетике.

Автор: 

ВСК (43) Гончаренко (114) Милованов Тимофей (31)
Топ комментарии
+16
Серед призначенців зеленського не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, моральні уроди, хабарники, крадії, мародери, зрадники та ухилянти-втікачі.
показать весь комментарий
05.03.2026 17:41 Ответить
+11
В шахматах це зветься "хід конем"...

Чекаємо: час йде!
показать весь комментарий
05.03.2026 17:36 Ответить
+7
Було б класно якби Університет Піттсбурга "посилав нах#й" самого мілованова.
показать весь комментарий
05.03.2026 17:40 Ответить
В шахматах це зветься "хід конем"...

Чекаємо: час йде!
показать весь комментарий
05.03.2026 17:36 Ответить
Кiнь пiшов на*уй 😂
показать весь комментарий
05.03.2026 18:33 Ответить
Подаруйте йому теслу з сюрпризом щоб рознесло його на дрантя разом з гаражем.
показать весь комментарий
05.03.2026 17:40 Ответить
Ви не жадібний, як на мене....
показать весь комментарий
05.03.2026 17:57 Ответить
Було б класно якби Університет Піттсбурга "посилав нах#й" самого мілованова.
показать весь комментарий
05.03.2026 17:40 Ответить
Серед призначенців зеленського не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, моральні уроди, хабарники, крадії, мародери, зрадники та ухилянти-втікачі.
показать весь комментарий
05.03.2026 17:41 Ответить
А що йому буде ? У праффесора на всі питання одна отмазка - "Я ніколи не приховував, що я дебіл" (с)
показать весь комментарий
05.03.2026 17:42 Ответить
Так що з нього взяти, у нього довідка
показать весь комментарий
05.03.2026 17:53 Ответить
Мабуть у нього навіть довідка є.
показать весь комментарий
05.03.2026 18:02 Ответить
Дивно, що він не в студії Соловйова, це саме той жаргон.
показать весь комментарий
05.03.2026 17:43 Ответить
Навіть не знаю, - на обох нема де клейма ставити.
показать весь комментарий
05.03.2026 17:47 Ответить
Згадалося, як Милованов виправдвував істерику Шашличного в Овальному кабінеті тим, що "він не спав 36 місяців"
показать весь комментарий
05.03.2026 17:48 Ответить
зеленському бидлу ,етікети не писані ,морди обличча неголені , обдовбані , 🤡🤡...
показать весь комментарий
05.03.2026 17:48 Ответить
Богдан про відкриття Миловановим профтеху: "Тимофій, ви можете читати курс "Політичні проститутки і їх корупційні заробітки"

Джерело: https://censor.net/ua/n3535374
показать весь комментарий
05.03.2026 17:51 Ответить
дибілам можна всьо.
показать весь комментарий
05.03.2026 18:02 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/53194 Олексій Гончаренко:
(Національна) Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем Милованова та Смілянського (https://t.me/oleksiihoncharenko/53194 скрін документу за ссиллю).
Так відреагувала Нацполіція після мого депутатського звернення.
Йдеться про те, що Укрпошта з кожної посилки відправляла кошти в Фонд Милованова.
Зараз має бути розслідування.
Дуже чекаєм результатів. Як, скільки і куди було відправлено коштів українською державною компанією до приватного благодійного фонду Милованова.
показать весь комментарий
05.03.2026 18:04 Ответить
хамство у всі часи видає рашистів і їх друзів жидів (соросятників)
показать весь комментарий
05.03.2026 18:05 Ответить
Гончаренкові респект за такий вчинок. Скотиняк треба ставити на їхнє місце -в стійло
показать весь комментарий
05.03.2026 18:07 Ответить
Університет Пітсбурга знає, що в нього є такий викладач Мілованов?
показать весь комментарий
05.03.2026 18:15 Ответить
Цього милофанова не те що можна в навіть і необхідно посилати на**уй!
показать весь комментарий
05.03.2026 18:16 Ответить
викладіть, будь ласка, точний маршрут
показать весь комментарий
05.03.2026 18:18 Ответить
Льоша,в нього довідка є що він ДЕБІЛ. https://www.facebook.com/ukrpravda/posts/%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E-%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96/1212610274234024/
показать весь комментарий
05.03.2026 18:36 Ответить
 
 