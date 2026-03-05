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Новини Міндічгейт
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Гончаренко звернувся до Університету Піттсбурга через заяви Милованова, який "посилав нах#й" ТСК

Гончаренко звернувся до Університету Піттсбурга через Милованова

Народний депутат Олексій Гончаренко направив лист до Університету Піттсбурга щодо зневажливих заяв професора закладу, ексміністра економіки Тимофія Милованова до представників засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Про це депутат повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Гончаренко зауважив, що Милованов публічно представляється як викладач Університету Піттсбурга й у своїх публічних виступах посилається на свою приналежність до цього навчального закладу.

Він нагадав, що після гучної справи, відомої як "Мідас", щодо корупційного скандалу на державному підприємстві "Енергоатом", Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для вивчення деталей та обставин цієї справи. Комісія діє аналогічно до комітетів Конгресу США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Милованов: Я посилаю нах#й ТСК, яка мене запрошує на допит і нікому в голову не приходить мене хейтити

Звернення 

Милованов був членом Наглядової ради "Енергоатому". Наступного дня після того, як скандал став публічним, він подав у відставку з цієї посади. Однак він був членом Наглядової ради в період, коли, згідно з розслідуванням, проведеним Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), відбувалися протиправні дії, зауважив Гончаренко.

Через "Міндічгейт" Милованова запросили взяти участь у засіданні ТСК, щоб надати пояснення та відповісти на запитання.

"Спочатку він відмовився брати участь, а згодом у публічних комунікаціях (у тому числі в соціальних мережах) були опубліковані заяви, які викликали суспільну дискусію щодо їхньої відповідності принципам інституційної етики та стандартам публічної поведінки, яких очікують від викладача вашого університету

Враховуючи, що доцент Милованов є публічною особою й у своїх публічних заявах наголошує на своїй приналежності до Піттсбурзького університету, ми вважаємо за необхідне звернутися до офіційної позиції Піттсбурзького університету щодо:

  • чи відповідає така публічна риторика стандартам академічної етики;
  • чи відповідає така поведінка принципам відповідальності за репутацію, яких очікують від викладача вищого навчального закладу.
  • Університет Піттсбурга є видатним навчальним закладом з багаторічною репутацією досконалості та видатними випускниками", - йдеться у листі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки Міндічгейту: Милованов вирішив звільнитися з наглядової ради "Укроборонпрому"

Гончаренко звернувся до Університету Піттсбурга через Милованова

Що передувало

  • Нагадаємо, що Милованов уже не вперше ігнорує засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі про корупцію в енергетиці.

Автор: 

ТСК (392) Гончаренко Олексій (543) Милованов Тимофій (419)
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Топ коментарі
+33
Серед призначенців зеленського не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, моральні уроди, хабарники, крадії, мародери, зрадники та ухилянти-втікачі.
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05.03.2026 17:41 Відповісти
+22
Було б класно якби Університет Піттсбурга "посилав нах#й" самого мілованова.
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05.03.2026 17:40 Відповісти
+19
В шахматах це зветься "хід конем"...

Чекаємо: час йде!
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05.03.2026 17:36 Відповісти
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В шахматах це зветься "хід конем"...

Чекаємо: час йде!
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05.03.2026 17:36 Відповісти
Кiнь пiшов на*уй 😂
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05.03.2026 18:33 Відповісти
Подаруйте йому теслу з сюрпризом щоб рознесло його на дрантя разом з гаражем.
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05.03.2026 17:40 Відповісти
Ви не жадібний, як на мене....
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05.03.2026 17:57 Відповісти
Було б класно якби Університет Піттсбурга "посилав нах#й" самого мілованова.
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05.03.2026 17:40 Відповісти
Зважаючи на те як зараз ці університети трусить, це варіант з ненульовою вірогідністю.
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05.03.2026 23:16 Відповісти
Серед призначенців зеленського не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, моральні уроди, хабарники, крадії, мародери, зрадники та ухилянти-втікачі.
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05.03.2026 17:41 Відповісти
А що йому буде ? У праффесора на всі питання одна отмазка - "Я ніколи не приховував, що я дебіл" (с)
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05.03.2026 17:42 Відповісти
Так що з нього взяти, у нього довідка
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05.03.2026 17:53 Відповісти
Мабуть у нього навіть довідка є.
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05.03.2026 18:02 Відповісти
Дивно, що він не в студії Соловйова, це саме той жаргон.
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05.03.2026 17:43 Відповісти
Навіть не знаю, - на обох нема де клейма ставити.
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05.03.2026 17:47 Відповісти
Згадалося, як Милованов виправдвував істерику Шашличного в Овальному кабінеті тим, що "він не спав 36 місяців"
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05.03.2026 17:48 Відповісти
зеленському бидлу ,етікети не писані ,морди обличча неголені , обдовбані , 🤡🤡...
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05.03.2026 17:48 Відповісти
Богдан про відкриття Миловановим профтеху: "Тимофій, ви можете читати курс "Політичні проститутки і їх корупційні заробітки"

Джерело: https://censor.net/ua/n3535374
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05.03.2026 17:51 Відповісти
дибілам можна всьо.
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05.03.2026 18:02 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/53194 Олексій Гончаренко:
(Національна) Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем Милованова та Смілянського (https://t.me/oleksiihoncharenko/53194 скрін документу за ссиллю).
Так відреагувала Нацполіція після мого депутатського звернення.
Йдеться про те, що Укрпошта з кожної посилки відправляла кошти в Фонд Милованова.
Зараз має бути розслідування.
Дуже чекаєм результатів. Як, скільки і куди було відправлено коштів українською державною компанією до приватного благодійного фонду Милованова.
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05.03.2026 18:04 Відповісти
хамство у всі часи видає рашистів і їх друзів жидів (соросятників)
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05.03.2026 18:05 Відповісти
Гончаренкові респект за такий вчинок. Скотиняк треба ставити на їхнє місце -в стійло
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05.03.2026 18:07 Відповісти
Університет Пітсбурга знає, що в нього є такий викладач Мілованов?
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05.03.2026 18:15 Відповісти
Цього милофанова не те що можна в навіть і необхідно посилати на**уй!
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05.03.2026 18:16 Відповісти
викладіть, будь ласка, точний маршрут
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05.03.2026 18:18 Відповісти
Льоша,в нього довідка є що він ДЕБІЛ. https://www.facebook.com/ukrpravda/posts/%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E-%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96/1212610274234024/
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05.03.2026 18:36 Відповісти
Попытался пройти по ссылке. Начал вводить адресс. На 8 строке сбился. Жалко. Можно своими словами?
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06.03.2026 07:43 Відповісти
Мені важко уявити яка внутрішня політика в університеті Пітсбурга, але в тих університетах Британії де я вчився в докторантурі і працював (LSE та Ноттінгемський) Мілованова на порог не пустили б. В нього немає вагомих публікацій по спеціальності і жодних досягнень на тих постах які він займав. Такий хуцповатий субєкт може бути лише в Україні якомось "керівником в ерзац-економічній шарашці типу "Київська Школа Економіки". Я не фахівець в економіці, але навіть моїх обмежених знань вистачає щоб бачити в Мілованові ознаки звичайного шарлатана.
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05.03.2026 18:54 Відповісти
А в університеті Пітсбурга знають, що у них є доцент милованов?
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05.03.2026 20:31 Відповісти
Хто цього дурника тримає в КШЕ на керівній посаді?
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05.03.2026 19:18 Відповісти
З цього обкуреного мудака такий "професор", як з ішака "президент" ( теж обкуреного).
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05.03.2026 19:58 Відповісти
Правильно, давно пора! Емігрантським жлобам в університах не місце, тут і власним місця не вистачає.
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05.03.2026 23:15 Відповісти
 
 