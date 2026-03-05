Гончаренко звернувся до Університету Піттсбурга через заяви Милованова, який "посилав нах#й" ТСК
Народний депутат Олексій Гончаренко направив лист до Університету Піттсбурга щодо зневажливих заяв професора закладу, ексміністра економіки Тимофія Милованова до представників засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
Про це депутат повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Гончаренко зауважив, що Милованов публічно представляється як викладач Університету Піттсбурга й у своїх публічних виступах посилається на свою приналежність до цього навчального закладу.
Він нагадав, що після гучної справи, відомої як "Мідас", щодо корупційного скандалу на державному підприємстві "Енергоатом", Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для вивчення деталей та обставин цієї справи. Комісія діє аналогічно до комітетів Конгресу США.
Звернення
Милованов був членом Наглядової ради "Енергоатому". Наступного дня після того, як скандал став публічним, він подав у відставку з цієї посади. Однак він був членом Наглядової ради в період, коли, згідно з розслідуванням, проведеним Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), відбувалися протиправні дії, зауважив Гончаренко.
Через "Міндічгейт" Милованова запросили взяти участь у засіданні ТСК, щоб надати пояснення та відповісти на запитання.
"Спочатку він відмовився брати участь, а згодом у публічних комунікаціях (у тому числі в соціальних мережах) були опубліковані заяви, які викликали суспільну дискусію щодо їхньої відповідності принципам інституційної етики та стандартам публічної поведінки, яких очікують від викладача вашого університету
Враховуючи, що доцент Милованов є публічною особою й у своїх публічних заявах наголошує на своїй приналежності до Піттсбурзького університету, ми вважаємо за необхідне звернутися до офіційної позиції Піттсбурзького університету щодо:
- чи відповідає така публічна риторика стандартам академічної етики;
- чи відповідає така поведінка принципам відповідальності за репутацію, яких очікують від викладача вищого навчального закладу.
- Університет Піттсбурга є видатним навчальним закладом з багаторічною репутацією досконалості та видатними випускниками", - йдеться у листі.
Що передувало
- Нагадаємо, що Милованов уже не вперше ігнорує засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі про корупцію в енергетиці.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3535374
(Національна) Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем Милованова та Смілянського (https://t.me/oleksiihoncharenko/53194 скрін документу за ссиллю).
Так відреагувала Нацполіція після мого депутатського звернення.
Йдеться про те, що Укрпошта з кожної посилки відправляла кошти в Фонд Милованова.
Зараз має бути розслідування.
Дуже чекаєм результатів. Як, скільки і куди було відправлено коштів українською державною компанією до приватного благодійного фонду Милованова.