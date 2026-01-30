Милованов проігнорував виклик на засідання ТСК у парламенті: "Я збираюсь послати вас нах#й"

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що колишній міністр економіки Тимофій Милованов не з’явився на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, попри вимоги закону.

Про це Гончаренко написав у фейсбуці.

За словами Гончаренка, Милованов роками публічно апелював до західних демократичних стандартів і прикладів США та Європи, зокрема щодо поваги до парламенту та верховенства права. Водночас, на думку депутата, він не дотримався цих принципів, не з’явившись на засідання ТСК.

"Мене дивує Тимофій Милованов більше за всіх. Людина, яка роками нам розповідає, а як там в США, а як там в Європі. Що там і університети інші, і повага до закону інша, і землю продають, і люди культурніші, і так далі і тому подібне. І ось Тимофія викликають на ТСК", - пише Гончаренко.

Нардеп зазначив, що виклик на Тимчасову слідчу комісію є аналогом парламентських слухань у США, участь у яких беруть навіть найвпливовіші політики та бізнесмени. Саме це, за його словами, і є проявом демократичних процедур.

"Дивно, що Тимофій чомусь розповідає всім як треба, а сам норму закону не виконує", - підкреслив нардеп.

Гончаренко також повідомив, що для забезпечення явки Милованова було залучено правоохоронні органи, і розкритикував ситуацію, назвавши її показовою.

