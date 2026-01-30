Милованов проігнорував виклик на засідання ТСК у парламенті: "Я збираюсь послати вас нах#й"
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що колишній міністр економіки Тимофій Милованов не з’явився на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, попри вимоги закону.
Про це Гончаренко написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За словами Гончаренка, Милованов роками публічно апелював до західних демократичних стандартів і прикладів США та Європи, зокрема щодо поваги до парламенту та верховенства права. Водночас, на думку депутата, він не дотримався цих принципів, не з’явившись на засідання ТСК.
"Мене дивує Тимофій Милованов більше за всіх. Людина, яка роками нам розповідає, а як там в США, а як там в Європі. Що там і університети інші, і повага до закону інша, і землю продають, і люди культурніші, і так далі і тому подібне. І ось Тимофія викликають на ТСК", - пише Гончаренко.
Нардеп зазначив, що виклик на Тимчасову слідчу комісію є аналогом парламентських слухань у США, участь у яких беруть навіть найвпливовіші політики та бізнесмени. Саме це, за його словами, і є проявом демократичних процедур.
"Дивно, що Тимофій чомусь розповідає всім як треба, а сам норму закону не виконує", - підкреслив нардеп.
Гончаренко також повідомив, що для забезпечення явки Милованова було залучено правоохоронні органи, і розкритикував ситуацію, назвавши її показовою.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
- Увечері 11 листопада ВАКС обирав запобіжний захід експомічнику Деркача Ігорю Миронюку.
- 12 листопада главу Мін'юсту та ексміністра енергетики Галущенка відсторонили від посади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&kgmid=/g/11cn5r8bs2&sa=X&ved=2ahUKEwjvz_uvsbSSAxXtIhAIHUXlH94Q3egRegQIAhAC&biw=820&bih=353&dpr=1.67&aic=0
Тимофій Милованов
, президент Київської школи економіки (KSE) та радник голови Офісу президента, регулярно опиняється в центрі медійних скандалів, які пов'язують з корупційними ризиками або неоднозначними управлінськими рішеннями.
Ось основні факти щодо останніх звинувачень та гучних подій навколо нього:
Відставка з «Енергоатома» через розслідування НАБУ: 11 листопада 2025 року Милованов оголосив про https://zn.ua/UKRAINE/operatsija-midas-chlen-nabljudatelnoho-soveta-enerhoatoma-milovanov-soobshchil-o-slozhenii-polnomochij.html складання повноважень члена наглядової ради «Енергоатома». Це сталося на тлі масштабного корупційного скандалу (так звана https://glavred.net/politics/ya-slagayu-polnomochiya-nachalis-kadrovye-izmeneniya-na-fone-korrupcionnogo-skandala-10714508.html операція «Мідас»), пов'язаного з розслідуванням НАБУ та САП щодо закупівель і фінансів держкомпанії.Високі гонорари: У листопаді 2025 року в мережі активно обговорювали дані про його доходи. Повідомлялося, що за роботу в одній із державних структур він отримав https://www.facebook.com/hromadskeua/posts/352-000-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%96-2025-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4-908-000-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96-2025-%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC/1293546782799309/ понад 908 тис. грн у травні та 352 тис. грн у жовтні 2025 року, що викликало обурення в умовах війни.Купівля гольф-клубу для KSE: Весною 2025 року KSE викупила столичний https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-10-15-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82/1145405651018046/ гольф-клуб за 18 млн доларів для розширення кампусу. Критики вказували на недоречність таких витрат під час війни та ставили під сумнів джерела походження цих коштів.Політична позиція: Милованов залишається активним публічним коментатором політики Володимира Зеленського, часто виступаючи його https://www.cnn.com/2025/11/24/tv/video/amanpour-ukraine-peace-deal-tymofiy-mylovanov адвокатом у західних медіа (наприклад, на CNN). Через це його сприймають як одну з ключових довірених осіб Офісу президента в економічних питаннях.
Типові курси "успішного успіху", але більше з економічним ухилом. Він типовий разводила, але вибився серед інших тим що зумів продати свої тренінги різним бюджетним державним організаціям. Як це робиться я думаю ви знаєте.
Сам його виступ презентація "дешеві понти для приїжджих". На моє запитання А нащо ти пересипаєш свою українську мову англомовними бухгалтерськими термінами, безроз'яснення їх. ми ж не підготовлена аудиторії, закліпа очима як злодюжка зловлений не злодействі.(Це такий трюк в принципі, він думає що його будуть вважати дуже вумним)
Ну і на декілька простих питань (для мене тоді не зрозумілих) про бюджет України, його дефіцит, виплати, бенефіціарів. Він теж закліпувачений бо поняття зеленого не мав що це взагалі таке. (Відповіді потім я знайшов на ютуб інтерв'ю у плінського).
Сумно і страшно як лазять в нашій кишені ....
- *********!.. Это Институт культуры!!!
Что нас ожидают времена Рембо
А по-моему - не надо откладывать эти времена на потом
Надо уже сейчас начинать ставить на место козлов
Даже если они - профессора
Как говорил другой ,не менее известный ПРОФФЕССОР -
ЭТИ КОЗЛЫ мешают нам жить!!!
УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
- господин Мерц, почему экономика упала на 5%, вы собираетесь нам дать детальный отчет?
- нет, я собираюсь послать тебя нах*й
Представили? Продолжаем ждать вступление в евро союз в 27м
Один московский кент по прозвищу «Доцент»
Ще деяка додаткова інформація на це поняття є у Вікіпедії.
Правда, ще не "вечір" і ладімір ляксандровіч сам невдовзі на запити депутатів, журналістів буде аналогічно відповідати про "душечки" на москву, розмінування півдня України, заморожування ракетних програм, відвід військ і т. п.: "Я збираюсь послати вас нах#й" .
зе-банди врятує Україну
Палю пасадзу