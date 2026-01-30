Милованов проігнорував виклик на засідання ТСК у парламенті: "Я збираюсь послати вас нах#й"

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що колишній міністр економіки Тимофій Милованов не з’явився на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, попри вимоги закону.

За словами Гончаренка, Милованов роками публічно апелював до західних демократичних стандартів і прикладів США та Європи, зокрема щодо поваги до парламенту та верховенства права. Водночас, на думку депутата, він не дотримався цих принципів, не з’явившись на засідання ТСК.

"Мене дивує Тимофій Милованов більше за всіх. Людина, яка роками нам розповідає, а як там в США, а як там в Європі. Що там і університети інші, і повага до закону інша, і землю продають, і люди культурніші, і так далі і тому подібне. І ось Тимофія викликають на ТСК", - пише Гончаренко.

Нардеп зазначив, що виклик на Тимчасову слідчу комісію є аналогом парламентських слухань у США, участь у яких беруть навіть найвпливовіші політики та бізнесмени. Саме це, за його словами, і є проявом демократичних процедур.

"Дивно, що Тимофій чомусь розповідає всім як треба, а сам норму закону не виконує", - підкреслив нардеп.

Гончаренко також повідомив, що для забезпечення явки Милованова було залучено правоохоронні органи, і розкритикував ситуацію, назвавши її показовою.

Що передувало?

30.01.2026 17:09 Відповісти
Бидло, отримавши владу, залишається бидлом.
30.01.2026 17:28 Відповісти
Небита пика племінного вченого ухилянта Тимофія Милованова!
30.01.2026 17:15 Відповісти
Ловлять?
30.01.2026 17:07 Відповісти
Как поймают, сразу на кол!
30.01.2026 22:44 Відповісти
Один дебіл не захотів іти до іншого, бо відчуває конкурента
30.01.2026 17:09 Відповісти
Бачите здалеку!😁
30.01.2026 17:17 Відповісти
30.01.2026 17:09 Відповісти
Пам'ятаю на початку війни в 22 році якась жіночка назвала новонародженого сина Зеленським. Це ж треба було так занапастити все подальше життя малечі. Його будуть гнобити все життя, як в школі так і в дорослому житті.
30.01.2026 17:35 Відповісти
То циганка була. Їм як і мілованову пох....
30.01.2026 17:42 Відповісти
Немає значення національність. Тільки з Закарпатської області пішло служити в ЗСУ 400 циган (офіційно). А неофіційно ще більше. Не треба прям всіх циган ображати.
30.01.2026 17:49 Відповісти
Зі львівського циганського табору, що на об'їздній, ніхто не пішов.
30.01.2026 22:48 Відповісти
смішно. І де ж цей батальйон служить? З 2014 жодного не бачив.
31.01.2026 07:55 Відповісти
Циган, він у школу не ходитиме.
30.01.2026 17:45 Відповісти
Ти бачив палаци ромів в Мукачево? Вони живуть як в Монако.
31.01.2026 19:28 Відповісти
Мабуть не завдяки тому, що з золотими медалями закінчили освіту
01.02.2026 09:05 Відповісти
має право ! Мілованов - черговий друг-корупціонер ЗЄлєнського


має право ! Мілованов - черговий друг-корупціонер ЗЄлєнського
Тимофій Милованов

, президент Київської школи економіки (KSE) та радник голови Офісу президента, регулярно опиняється в центрі медійних скандалів, які пов'язують з корупційними ризиками або неоднозначними управлінськими рішеннями.
Ось основні факти щодо останніх звинувачень та гучних подій навколо нього:
Відставка з «Енергоатома» через розслідування НАБУ: 11 листопада 2025 року Милованов оголосив про https://zn.ua/UKRAINE/operatsija-midas-chlen-nabljudatelnoho-soveta-enerhoatoma-milovanov-soobshchil-o-slozhenii-polnomochij.html складання повноважень члена наглядової ради «Енергоатома». Це сталося на тлі масштабного корупційного скандалу (так звана https://glavred.net/politics/ya-slagayu-polnomochiya-nachalis-kadrovye-izmeneniya-na-fone-korrupcionnogo-skandala-10714508.html операція «Мідас»), пов'язаного з розслідуванням НАБУ та САП щодо закупівель і фінансів держкомпанії.Високі гонорари: У листопаді 2025 року в мережі активно обговорювали дані про його доходи. Повідомлялося, що за роботу в одній із державних структур він отримав https://www.facebook.com/hromadskeua/posts/352-000-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%96-2025-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4-908-000-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96-2025-%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC/1293546782799309/ понад 908 тис. грн у травні та 352 тис. грн у жовтні 2025 року, що викликало обурення в умовах війни.Купівля гольф-клубу для KSE: Весною 2025 року KSE викупила столичний https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-10-15-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82/1145405651018046/ гольф-клуб за 18 млн доларів для розширення кампусу. Критики вказували на недоречність таких витрат під час війни та ставили під сумнів джерела походження цих коштів.Політична позиція: Милованов залишається активним публічним коментатором політики Володимира Зеленського, часто виступаючи його https://www.cnn.com/2025/11/24/tv/video/amanpour-ukraine-peace-deal-tymofiy-mylovanov адвокатом у західних медіа (наприклад, на CNN). Через це його сприймають як одну з ключових довірених осіб Офісу президента в економічних питаннях.
31.01.2026 01:14 Відповісти
30.01.2026 17:15 Відповісти
Має право. Він ще з старої команди соросят.
30.01.2026 17:18 Відповісти
Ні він не з команди. Я ще до епохи ЗЕ зайшов на презентацію його школи економіки. Доповідає враження:

Типові курси "успішного успіху", але більше з економічним ухилом. Він типовий разводила, але вибився серед інших тим що зумів продати свої тренінги різним бюджетним державним організаціям. Як це робиться я думаю ви знаєте.
Сам його виступ презентація "дешеві понти для приїжджих". На моє запитання А нащо ти пересипаєш свою українську мову англомовними бухгалтерськими термінами, безроз'яснення їх. ми ж не підготовлена аудиторії, закліпа очима як злодюжка зловлений не злодействі.(Це такий трюк в принципі, він думає що його будуть вважати дуже вумним)

Ну і на декілька простих питань (для мене тоді не зрозумілих) про бюджет України, його дефіцит, виплати, бенефіціарів. Він теж закліпувачений бо поняття зеленого не мав що це взагалі таке. (Відповіді потім я знайшов на ютуб інтерв'ю у плінського).
Сумно і страшно як лазять в нашій кишені ....
30.01.2026 18:03 Відповісти
от по відповіді зразу видно вчону людину. Час в університеті Пенсильванії та Піттсбурзькому університеті не марно пройшов.
30.01.2026 17:18 Відповісти
Як він там вчився, якщо з його власних слів він не прочитав жодної книги в житті? Просто купив диплом?
30.01.2026 17:43 Відповісти
там щоби вчитись не обов'язково читати книги.
30.01.2026 17:51 Відповісти
- Алло! Здравствуйте... Это прачечная?
- *********!.. Это Институт культуры!!!
31.01.2026 04:33 Відповісти
Красавчик,просроченные конвертчики под куполом получили правильное направление движения.
30.01.2026 17:21 Відповісти
Та пох,нове обличчя.Хай буде
30.01.2026 17:23 Відповісти
Буткевич сегодня статью написал
Что нас ожидают времена Рембо
А по-моему - не надо откладывать эти времена на потом
Надо уже сейчас начинать ставить на место козлов
Даже если они - профессора
Как говорил другой ,не менее известный ПРОФФЕССОР -
ЭТИ КОЗЛЫ мешают нам жить!!!
30.01.2026 17:24 Відповісти
«Я дам вам парабеллум» ...
31.01.2026 10:49 Відповісти
30.01.2026 17:28 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/pMTCg-v2d-I

УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
31.01.2026 16:16 Відповісти
31.01.2026 16:25 Відповісти
Що з дебіла можна взяти?Аналізи і ті невтішні.
30.01.2026 17:33 Відповісти
Цікаво - а як-би ТИ себе відчував, у ролі "посланого"? Комісія діє в рамках наданих ТОБОЮ, владних повноважень...
31.01.2026 04:36 Відповісти
Ввести кримінальну відповідальність за умисну (чи неодноразову умисну) не явку на виклик до ТСК та брехню під Присягою на парламентських слуханнях (чи ТСК)...Як у США в Конгресі. Дуже складно?? ТАК! Бо кожний !! депутат, з Кожної фракції...той же Гончаренко та інші "опозиціонери" чорта лисого проголосують за це!! Чого не проголосують?? ...відповідь ясна навіть..."трампісту"
30.01.2026 17:46 Відповісти
Люди, які порушують закон і ще й роблять це зухвало - варті найжорсткішого покарання. Місце мілованова на ліхтарі.
30.01.2026 17:50 Відповісти
Хто іще не знущався над українським парламентом та його ТСК? Навіть дебіл милованов
30.01.2026 18:10 Відповісти
выступает условный мерц в бундестаге Германии:
- господин Мерц, почему экономика упала на 5%, вы собираетесь нам дать детальный отчет?
- нет, я собираюсь послать тебя нах*й

Представили? Продолжаем ждать вступление в евро союз в 27м
30.01.2026 18:13 Відповісти
... дуже патужний спеціаліст.
30.01.2026 18:27 Відповісти
Це оцей зелений поц покидьок який закликав завозити банглалешців замість українців? Закиньте його до бангладешу самого
30.01.2026 18:27 Відповісти
Це той поц, який хотів продавати землю по 200 тис га в одні руки.
31.01.2026 10:44 Відповісти
Він же сам привселюдно визнав, що беня його цілком справедливо назвав дебілом.
30.01.2026 18:40 Відповісти
«Пасть порву, моргалы выколю!»
Один московский кент по прозвищу «Доцент»
30.01.2026 18:40 Відповісти
взагалі не дивує. Він завжди був слизьким самозакоханим хамлом
30.01.2026 19:10 Відповісти
Допоки не стикнувся з ще більшим хамлом. Це я про Каломойського. Тоді він легко зізнався, що він дебіл.
31.01.2026 05:08 Відповісти
і ці люди забороняють нам копирсатися в носі?
30.01.2026 19:17 Відповісти
Цей дурник, Мілованов, давно повинен сидіти.
30.01.2026 19:36 Відповісти
Це і є справжнє обличчя зеленої влади, коли з нього стерти грим псевдоцивілізованості - потужно-незламний покидьок-хам, готовий красти, грабувати і мародерити при найпершій можливості.
30.01.2026 19:37 Відповісти
Мілочмо це кончаний *****
30.01.2026 19:59 Відповісти
Буковель - зимова казка та преміальний відпочинок
30.01.2026 22:19 Відповісти
Пряма мова: "Я цього не скриваю (приховую - укр.), що я дебіл.......міністр економіки Тимофій Милованов 22 жовтня 2019
30.01.2026 22:30 Відповісти
Мілованов це аферист. Мильна бульбашка. Духовний брат Смілянського і Мідіча. Хуцпа...
31.01.2026 00:04 Відповісти
А з бульбашками що робити? Посміятись і закрити кримінальні справи?
31.01.2026 09:59 Відповісти
Можна милуватися їх яскравим блиском, а можна лускати...
31.01.2026 10:00 Відповісти
Не знаю чи ви дивились, а кожному українцю треба в гуглі відкрити - що таке хуцпа. В режимі ШІ дуже добре розписано що таке хуцпа. Це треба знати, бо навіть серед рядових представників деякої нації майже кожному попадались хуцпісти.
Ще деяка додаткова інформація на це поняття є у Вікіпедії.
31.01.2026 10:55 Відповісти
Він явно навіть не виглядає на інтелектуала. А виглядає таким як про нього сказав коломойський.
31.01.2026 07:38 Відповісти
Грубіян він, цей мілованов, міг би і більш дипломатично написати ці само слова, типу, як його патрон, «Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям... ".
Правда, ще не "вечір" і ладімір ляксандровіч сам невдовзі на запити депутатів, журналістів буде аналогічно відповідати про "душечки" на москву, розмінування півдня України, заморожування ракетних програм, відвід військ і т. п.: "Я збираюсь послати вас нах#й" .
31.01.2026 10:57 Відповісти
Отакі гниди зе шобли і знищують Україну по указці своїх господарів
31.01.2026 12:35 Відповісти
тільки розвішування на каштанах Хрещатика
зе-банди врятує Україну
31.01.2026 13:48 Відповісти
На
Палю пасадзу
31.01.2026 16:31 Відповісти
Справжнє російське БИДЛО!
31.01.2026 16:47 Відповісти
 
 