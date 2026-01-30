Милованов проигнорировал вызов на заседание ВСК в парламенте: "Я собираюсь послать вас нах#й"
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что бывший министр экономики Тимофей Милованов не явился на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, несмотря на требования закона.
Об этом Гончаренко написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам Гончаренко, Милованов годами публично апеллировал к западным демократическим стандартам и примерам США и Европы, в частности в отношении уважения к парламенту и верховенству права. В то же время, по мнению депутата, он не соблюдал эти принципы, не явившись на заседание ВСК.
"Меня удивляет Тимофей Милованов больше всех. Человек, который годами нам рассказывает, а как там в США, а как там в Европе. Что там и университеты другие, и уважение к закону другое, и землю продают, и люди культурнее, и так далее и тому подобное. И вот Тимофея вызывают на ВСК", - пишет Гончаренко.
Нардеп отметил, что вызов на Временную следственную комиссию является аналогом парламентских слушаний в США, участие в которых принимают даже самые влиятельные политики и бизнесмены. Именно это, по его словам, и является проявлением демократических процедур.
"Странно, что Тимофей почему-то рассказывает всем, как надо, а сам норму закона не выполняет", - подчеркнул нардеп.
Гончаренко также сообщил, что для обеспечения явки Милованова были привлечены правоохранительные органы, и раскритиковал ситуацию, назвав ее показательной.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
- Вечером 11 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-помощнику Деркача Игорю Миронюку.
- 12 ноября главу Минюста и экс-министра энергетики Галущенко отстранили от должности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&kgmid=/g/11cn5r8bs2&sa=X&ved=2ahUKEwjvz_uvsbSSAxXtIhAIHUXlH94Q3egRegQIAhAC&biw=820&bih=353&dpr=1.67&aic=0
Тимофій Милованов
, президент Київської школи економіки (KSE) та радник голови Офісу президента, регулярно опиняється в центрі медійних скандалів, які пов'язують з корупційними ризиками або неоднозначними управлінськими рішеннями.
Ось основні факти щодо останніх звинувачень та гучних подій навколо нього:
Відставка з «Енергоатома» через розслідування НАБУ: 11 листопада 2025 року Милованов оголосив про https://zn.ua/UKRAINE/operatsija-midas-chlen-nabljudatelnoho-soveta-enerhoatoma-milovanov-soobshchil-o-slozhenii-polnomochij.html складання повноважень члена наглядової ради «Енергоатома». Це сталося на тлі масштабного корупційного скандалу (так звана https://glavred.net/politics/ya-slagayu-polnomochiya-nachalis-kadrovye-izmeneniya-na-fone-korrupcionnogo-skandala-10714508.html операція «Мідас»), пов'язаного з розслідуванням НАБУ та САП щодо закупівель і фінансів держкомпанії.Високі гонорари: У листопаді 2025 року в мережі активно обговорювали дані про його доходи. Повідомлялося, що за роботу в одній із державних структур він отримав https://www.facebook.com/hromadskeua/posts/352-000-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%96-2025-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4-908-000-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96-2025-%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC/1293546782799309/ понад 908 тис. грн у травні та 352 тис. грн у жовтні 2025 року, що викликало обурення в умовах війни.Купівля гольф-клубу для KSE: Весною 2025 року KSE викупила столичний https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-10-15-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82/1145405651018046/ гольф-клуб за 18 млн доларів для розширення кампусу. Критики вказували на недоречність таких витрат під час війни та ставили під сумнів джерела походження цих коштів.Політична позиція: Милованов залишається активним публічним коментатором політики Володимира Зеленського, часто виступаючи його https://www.cnn.com/2025/11/24/tv/video/amanpour-ukraine-peace-deal-tymofiy-mylovanov адвокатом у західних медіа (наприклад, на CNN). Через це його сприймають як одну з ключових довірених осіб Офісу президента в економічних питаннях.
Типові курси "успішного успіху", але більше з економічним ухилом. Він типовий разводила, але вибився серед інших тим що зумів продати свої тренінги різним бюджетним державним організаціям. Як це робиться я думаю ви знаєте.
Сам його виступ презентація "дешеві понти для приїжджих". На моє запитання А нащо ти пересипаєш свою українську мову англомовними бухгалтерськими термінами, безроз'яснення їх. ми ж не підготовлена аудиторії, закліпа очима як злодюжка зловлений не злодействі.(Це такий трюк в принципі, він думає що його будуть вважати дуже вумним)
Ну і на декілька простих питань (для мене тоді не зрозумілих) про бюджет України, його дефіцит, виплати, бенефіціарів. Він теж закліпувачений бо поняття зеленого не мав що це взагалі таке. (Відповіді потім я знайшов на ютуб інтерв'ю у плінського).
Сумно і страшно як лазять в нашій кишені ....
- *********!.. Это Институт культуры!!!
Что нас ожидают времена Рембо
А по-моему - не надо откладывать эти времена на потом
Надо уже сейчас начинать ставить на место козлов
Даже если они - профессора
Как говорил другой ,не менее известный ПРОФФЕССОР -
ЭТИ КОЗЛЫ мешают нам жить!!!
УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
- господин Мерц, почему экономика упала на 5%, вы собираетесь нам дать детальный отчет?
- нет, я собираюсь послать тебя нах*й
Представили? Продолжаем ждать вступление в евро союз в 27м
Один московский кент по прозвищу «Доцент»
Ще деяка додаткова інформація на це поняття є у Вікіпедії.
Правда, ще не "вечір" і ладімір ляксандровіч сам невдовзі на запити депутатів, журналістів буде аналогічно відповідати про "душечки" на москву, розмінування півдня України, заморожування ракетних програм, відвід військ і т. п.: "Я збираюсь послати вас нах#й" .
зе-банди врятує Україну
Палю пасадзу