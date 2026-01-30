Милованов проигнорировал вызов на заседание ВСК в парламенте: "Я собираюсь послать вас нах#й"

милованов

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что бывший министр экономики Тимофей Милованов не явился на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, несмотря на требования закона.

По словам Гончаренко, Милованов годами публично апеллировал к западным демократическим стандартам и примерам США и Европы, в частности в отношении уважения к парламенту и верховенству права. В то же время, по мнению депутата, он не соблюдал эти принципы, не явившись на заседание ВСК.

"Меня удивляет Тимофей Милованов больше всех. Человек, который годами нам рассказывает, а как там в США, а как там в Европе. Что там и университеты другие, и уважение к закону другое, и землю продают, и люди культурнее, и так далее и тому подобное. И вот Тимофея вызывают на ВСК", - пишет Гончаренко.

Нардеп отметил, что вызов на Временную следственную комиссию является аналогом парламентских слушаний в США, участие в которых принимают даже самые влиятельные политики и бизнесмены. Именно это, по его словам, и является проявлением демократических процедур.

"Странно, что Тимофей почему-то рассказывает всем, как надо, а сам норму закона не выполняет", - подчеркнул нардеп.

Гончаренко также сообщил, что для обеспечения явки Милованова были привлечены правоохранительные органы, и раскритиковал ситуацию, назвав ее показательной.

Гончаренко о Милованове

Что предшествовало?

Бидло, отримавши владу, залишається бидлом.
Небита пика племінного вченого ухилянта Тимофія Милованова!
Ловлять?
Как поймают, сразу на кол!
Один дебіл не захотів іти до іншого, бо відчуває конкурента
Бачите здалеку!😁
Пам'ятаю на початку війни в 22 році якась жіночка назвала новонародженого сина Зеленським. Це ж треба було так занапастити все подальше життя малечі. Його будуть гнобити все життя, як в школі так і в дорослому житті.
То циганка була. Їм як і мілованову пох....
Немає значення національність. Тільки з Закарпатської області пішло служити в ЗСУ 400 циган (офіційно). А неофіційно ще більше. Не треба прям всіх циган ображати.
Зі львівського циганського табору, що на об'їздній, ніхто не пішов.
смішно. І де ж цей батальйон служить? З 2014 жодного не бачив.
Циган, він у школу не ходитиме.
Ти бачив палаци ромів в Мукачево? Вони живуть як в Монако.
Мабуть не завдяки тому, що з золотими медалями закінчили освіту
має право ! Мілованов - черговий друг-корупціонер ЗЄлєнського


https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&kgmid=/g/11cn5r8bs2&sa=X&ved=2ahUKEwjvz_uvsbSSAxXtIhAIHUXlH94Q3egRegQIAhAC&biw=820&bih=353&dpr=1.67&aic=0
Тимофій Милованов

, президент Київської школи економіки (KSE) та радник голови Офісу президента, регулярно опиняється в центрі медійних скандалів, які пов'язують з корупційними ризиками або неоднозначними управлінськими рішеннями.
Ось основні факти щодо останніх звинувачень та гучних подій навколо нього:
Відставка з «Енергоатома» через розслідування НАБУ: 11 листопада 2025 року Милованов оголосив про https://zn.ua/UKRAINE/operatsija-midas-chlen-nabljudatelnoho-soveta-enerhoatoma-milovanov-soobshchil-o-slozhenii-polnomochij.html складання повноважень члена наглядової ради «Енергоатома». Це сталося на тлі масштабного корупційного скандалу (так звана https://glavred.net/politics/ya-slagayu-polnomochiya-nachalis-kadrovye-izmeneniya-na-fone-korrupcionnogo-skandala-10714508.html операція «Мідас»), пов'язаного з розслідуванням НАБУ та САП щодо закупівель і фінансів держкомпанії.Високі гонорари: У листопаді 2025 року в мережі активно обговорювали дані про його доходи. Повідомлялося, що за роботу в одній із державних структур він отримав https://www.facebook.com/hromadskeua/posts/352-000-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83-%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%96-2025-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4-908-000-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96-2025-%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC/1293546782799309/ понад 908 тис. грн у травні та 352 тис. грн у жовтні 2025 року, що викликало обурення в умовах війни.Купівля гольф-клубу для KSE: Весною 2025 року KSE викупила столичний https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-10-15-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%96-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82/1145405651018046/ гольф-клуб за 18 млн доларів для розширення кампусу. Критики вказували на недоречність таких витрат під час війни та ставили під сумнів джерела походження цих коштів.Політична позиція: Милованов залишається активним публічним коментатором політики Володимира Зеленського, часто виступаючи його https://www.cnn.com/2025/11/24/tv/video/amanpour-ukraine-peace-deal-tymofiy-mylovanov адвокатом у західних медіа (наприклад, на CNN). Через це його сприймають як одну з ключових довірених осіб Офісу президента в економічних питаннях.
Має право. Він ще з старої команди соросят.
Ні він не з команди. Я ще до епохи ЗЕ зайшов на презентацію його школи економіки. Доповідає враження:

Типові курси "успішного успіху", але більше з економічним ухилом. Він типовий разводила, але вибився серед інших тим що зумів продати свої тренінги різним бюджетним державним організаціям. Як це робиться я думаю ви знаєте.
Сам його виступ презентація "дешеві понти для приїжджих". На моє запитання А нащо ти пересипаєш свою українську мову англомовними бухгалтерськими термінами, безроз'яснення їх. ми ж не підготовлена аудиторії, закліпа очима як злодюжка зловлений не злодействі.(Це такий трюк в принципі, він думає що його будуть вважати дуже вумним)

Ну і на декілька простих питань (для мене тоді не зрозумілих) про бюджет України, його дефіцит, виплати, бенефіціарів. Він теж закліпувачений бо поняття зеленого не мав що це взагалі таке. (Відповіді потім я знайшов на ютуб інтерв'ю у плінського).
Сумно і страшно як лазять в нашій кишені ....
от по відповіді зразу видно вчону людину. Час в університеті Пенсильванії та Піттсбурзькому університеті не марно пройшов.
Як він там вчився, якщо з його власних слів він не прочитав жодної книги в житті? Просто купив диплом?
там щоби вчитись не обов'язково читати книги.
- Алло! Здравствуйте... Это прачечная?
- *********!.. Это Институт культуры!!!
Красавчик,просроченные конвертчики под куполом получили правильное направление движения.
Та пох,нове обличчя.Хай буде
Буткевич сегодня статью написал
Что нас ожидают времена Рембо
А по-моему - не надо откладывать эти времена на потом
Надо уже сейчас начинать ставить на место козлов
Даже если они - профессора
Как говорил другой ,не менее известный ПРОФФЕССОР -
ЭТИ КОЗЛЫ мешают нам жить!!!
«Я дам вам парабеллум» ...
Бидло, отримавши владу, залишається бидлом.
https://www.youtube.com/shorts/pMTCg-v2d-I

УПОРОТИЙ зЄ розказує журналістам у 2019 р як Порошенко повинен був заарештувати Свинарчука й сам піти у відставку
Що з дебіла можна взяти?Аналізи і ті невтішні.
Цікаво - а як-би ТИ себе відчував, у ролі "посланого"? Комісія діє в рамках наданих ТОБОЮ, владних повноважень...
Ввести кримінальну відповідальність за умисну (чи неодноразову умисну) не явку на виклик до ТСК та брехню під Присягою на парламентських слуханнях (чи ТСК)...Як у США в Конгресі. Дуже складно?? ТАК! Бо кожний !! депутат, з Кожної фракції...той же Гончаренко та інші "опозиціонери" чорта лисого проголосують за це!! Чого не проголосують?? ...відповідь ясна навіть..."трампісту"
Люди, які порушують закон і ще й роблять це зухвало - варті найжорсткішого покарання. Місце мілованова на ліхтарі.
Хто іще не знущався над українським парламентом та його ТСК? Навіть дебіл милованов
выступает условный мерц в бундестаге Германии:
- господин Мерц, почему экономика упала на 5%, вы собираетесь нам дать детальный отчет?
- нет, я собираюсь послать тебя нах*й

Представили? Продолжаем ждать вступление в евро союз в 27м
... дуже патужний спеціаліст.
Це оцей зелений поц покидьок який закликав завозити банглалешців замість українців? Закиньте його до бангладешу самого
Це той поц, який хотів продавати землю по 200 тис га в одні руки.
Він же сам привселюдно визнав, що беня його цілком справедливо назвав дебілом.
«Пасть порву, моргалы выколю!»
Один московский кент по прозвищу «Доцент»
взагалі не дивує. Він завжди був слизьким самозакоханим хамлом
Допоки не стикнувся з ще більшим хамлом. Це я про Каломойського. Тоді він легко зізнався, що він дебіл.
і ці люди забороняють нам копирсатися в носі?
Цей дурник, Мілованов, давно повинен сидіти.
Це і є справжнє обличчя зеленої влади, коли з нього стерти грим псевдоцивілізованості - потужно-незламний покидьок-хам, готовий красти, грабувати і мародерити при найпершій можливості.
Мілочмо це кончаний *****
Буковель - зимова казка та преміальний відпочинок
Пряма мова: "Я цього не скриваю (приховую - укр.), що я дебіл.......міністр економіки Тимофій Милованов 22 жовтня 2019
Мілованов це аферист. Мильна бульбашка. Духовний брат Смілянського і Мідіча. Хуцпа...
А з бульбашками що робити? Посміятись і закрити кримінальні справи?
Можна милуватися їх яскравим блиском, а можна лускати...
Не знаю чи ви дивились, а кожному українцю треба в гуглі відкрити - що таке хуцпа. В режимі ШІ дуже добре розписано що таке хуцпа. Це треба знати, бо навіть серед рядових представників деякої нації майже кожному попадались хуцпісти.
Ще деяка додаткова інформація на це поняття є у Вікіпедії.
Він явно навіть не виглядає на інтелектуала. А виглядає таким як про нього сказав коломойський.
Грубіян він, цей мілованов, міг би і більш дипломатично написати ці само слова, типу, як його патрон, «Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям... ".
Правда, ще не "вечір" і ладімір ляксандровіч сам невдовзі на запити депутатів, журналістів буде аналогічно відповідати про "душечки" на москву, розмінування півдня України, заморожування ракетних програм, відвід військ і т. п.: "Я збираюсь послати вас нах#й" .
Отакі гниди зе шобли і знищують Україну по указці своїх господарів
тільки розвішування на каштанах Хрещатика
зе-банди врятує Україну
На
Палю пасадзу
Справжнє російське БИДЛО!
