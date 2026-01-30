Милованов проигнорировал вызов на заседание ВСК в парламенте: "Я собираюсь послать вас нах#й"

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что бывший министр экономики Тимофей Милованов не явился на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, несмотря на требования закона.

По словам Гончаренко, Милованов годами публично апеллировал к западным демократическим стандартам и примерам США и Европы, в частности в отношении уважения к парламенту и верховенству права. В то же время, по мнению депутата, он не соблюдал эти принципы, не явившись на заседание ВСК.

"Меня удивляет Тимофей Милованов больше всех. Человек, который годами нам рассказывает, а как там в США, а как там в Европе. Что там и университеты другие, и уважение к закону другое, и землю продают, и люди культурнее, и так далее и тому подобное. И вот Тимофея вызывают на ВСК", - пишет Гончаренко.

Нардеп отметил, что вызов на Временную следственную комиссию является аналогом парламентских слушаний в США, участие в которых принимают даже самые влиятельные политики и бизнесмены. Именно это, по его словам, и является проявлением демократических процедур.

"Странно, что Тимофей почему-то рассказывает всем, как надо, а сам норму закона не выполняет", - подчеркнул нардеп.

Гончаренко также сообщил, что для обеспечения явки Милованова были привлечены правоохранительные органы, и раскритиковал ситуацию, назвав ее показательной.

