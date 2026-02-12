Милованов: Я посилаю нах#й ТСК, яка мене запрошує на допит і нікому в голову не приходить мене хейтити

Гончаренко відповів Милованову, який ігнорує ТСК

Президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов заступився за голову "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який опинився в центрі уваги через низку скандалів. Милованов порівняв стиль комунікації Смілянського зі своїм власним, заявивши, що посилає голову Тимчасової слідчої комісії ВР, яка запрошує його на допит.

Милованов заступився за Смілянського 

Милованов вважає, що хейт на адресу Смілянського б'є по іміджу України.

"Хватить ср#тись зі Смілянським. Ви шкодите спадщині України. Бо Укрпошта - це спадщина. Це символ України для багатьох іноземців. Через марки. І якщо заср#ти бренд Укрпошти то іноземці будуть асоційовувати цей ср#ч також і з марками Укрпошти, і далі з подіями які на цих марках. Ці внутрішні ср#чі - дуже веселий спорт під час війни, але переможці забувають про негативний вплив поза Україною. Не можна руйнувати всі бренди України через те що вони не ідеальні. Світ має бачити позитивні бренди України", - написав ексміністр.

Він закликав дивитися на результати роботи Смілянського, а не на те, як він веде комунікацію в соцмережах.

"Я ось на х#й посилаю голову ТСК, яка мене запрошує на допит і нікому в голову не приходить мене хейтити. Жодний з ради директорів через це не турбується. Ніхто з студентів не обурюються. Єдине, бувають батьки кажуть "президент університету так не має робити, але він такий". То і Смілянський такий. Але дає результат. Давайте обговорювати результат його роботи, а не стиль комунікацій" - заявив Милованов.

Гончаренко відповів Милованову

Допис Милованова прокоментував нардеп Олексій Гончаренко, який очолює Тимчасову слідчу комісію  Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану.

Гончаренко обурився зневажливим ставленням президента KSE до представників парламенту. Нардеп нагадав Милованову, що той "закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі", коли входив до наглядової ради акціонерного товариства.

"Ти нах#й будеш посилать свою дружину. А народних депутатів ти будеш поважати. За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни. За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі. А тепер ми будем грати з тобою в гру. В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори", - відповів Гончаренко Милованову.

Що передувало

  • Нагадаємо, що Милованов уже не вперше ігнорує засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі про корупцію в енергетиці.

+60
Розберуться поміж собою.

Але цей випадок яскраво показує, яких тільки виродків Зеля брав собі у владу.
12.02.2026 00:31 Відповісти
+57
Если и есть более тупые фэйсы, олицетворяющие собой гельминтов Зеленского - то это, наверное, дебилы Милованов и Малюська. Ну может быть еще кореш и кум Чернышов. И тут не нужно быть великим физиономистом.
12.02.2026 00:34 Відповісти
+46
********** посилає в гузно цей посилає на три букви...може цій шоблі пора вже у відставку? А може краще на нари?
12.02.2026 00:38 Відповісти
порівняйте:

подружжя Клінтонів викликали для надання свідчень перед комітетом Конгресу США. Ось ключові деталі цієї справи:
Причина виклику: Комітет Палати представників з нагляду та підзвітності викликав Білла та Гілларі Клінтон у межах розслідування справи покійного фінансиста Джеффрі Епштейна [https://oversight.house.gov/release/chairman-comer-*********-bill-and-hillary-clinton-former-u-s-attorneys-general-and-fbi-directors-and-records-related-to-jeffrey-epstein/ 1.3.1, https://www.bbc.com/news/articles/c79l38vl3lwo 1.3.4]. Комісію цікавлять їхні минулі зв'язки з Епштейном.
Конфлікт із повістками: Клінтони кілька разів ігнорували виклики, називаючи їх "юридично недійсними" та "політично мотивованими"
Загроза арешту: Через відмову з'явитися, 21 січня 2026 року комітет проголосував за рекомендацію визнати їх винними у неповазі до Конгресу. Це могло призвести до кримінального переслідування, штрафів або ув'язнення до одного року
Згода на свідчення: Під тиском можливого голосування всієї Палати представників за "неповагу", на початку лютого 2026 року Клінтони погодилися дати свідчення

.
12.02.2026 01:20 Відповісти
Ze + команда = результат!
12.02.2026 12:48 Відповісти
Я Вас розчарую. Вони жодного разу не тупі й не дебіли, а хитрі й цинічні мародеери. Знають як треба безкарно обкрадати Неньку, вивчили ті недолуги закони, шляхи та способи як обдурити нас з вами. І нічого з ними не поробимо, лише отут сперечатимусь один з одним.
12.02.2026 04:58 Відповісти
Не тупі і не дебіли,але справку з дурдому на всяк випадок мають...
12.02.2026 10:00 Відповісти
.. вони ще мають маєтки в куршавелях і монаках , мільйони в закордонних банках .. і вони тут бо нині це їхні жнива , і вони косять , косять побільше .. а прийде час , будуть там де всі міндічі і чефіри ..
12.02.2026 10:50 Відповісти
хитрі і цинічні, але все таки тупі, бо ніяких вони законів не знають, бо нема закону про двушечку на москву, просто тупо крадуть, дебільно впевнені, що ніхто нічого не помітить.
12.02.2026 10:25 Відповісти
В зейла всі злодіі ,( що в татарова, ермака, міндіча&цукермана, шефіра, стефанчука, корнійчука, анал-табу, третьяковоі , безуглоі, тищенка алє він , не перевершений - найогидніший , найнагліший , вбивця і брехун , виродок роду людського, як путлер , каддафі, чаушеску……… Таких мразот , ще Світ не бачив‼️
12.02.2026 10:05 Відповісти
Проблема не в тому що він дебіл, а в тому що він у них самий розумний.
12.02.2026 00:36 Відповісти
Проблема в тому, що я свої дві двійки в школі пам'ятаю все життя, а мій сусід по парті не пам'ятає жодної з своїх двійок, яких отримував по 2-3 штуки в день.

Саме тому всі пам'ятають єдиний зашквар Порошенка - політ з сім'єю за свої задекларовані гроші раз за п'ять років на Мальдіви, а зашкварів Зе кожного дня по 2-3 штуки в день ніхто навіть не помічає.
12.02.2026 01:08 Відповісти
Український народ обрав тих депутатів, яких він захотів бачити в Раді. Це його відповідальність. Кого обрали - того і маємо. Тому якщо ви кажете, що в парламенті люди низької якості... Який народ, такі і ми, - «слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
12.02.2026 00:37 Відповісти
Трет'якова паскуда, але те що вона сказала, усе правильно.
12.02.2026 00:40 Відповісти
Респект Олексію Гончаренку !!
12.02.2026 00:39 Відповісти
Оцей поц закликав завозити мільйони бангладешців? Цей закінчить не свою смертю точно...
12.02.2026 00:39 Відповісти
Доречі, "потужні результати роботи" Смілянського...
12.02.2026 00:40 Відповісти
Чують суки кінець намагаються нахапать якомога більше
12.02.2026 06:38 Відповісти
Ні , ЗЕ мразоти , хапали з першого дня , прішествія ,(знав зеіуда , що пообіцяв продати пів України) на життях українців , згадайтє , як маски з резервного фонду перепродали , щоб українці вмирали , потім на " Великому крадівницьтві" , на знищенні ракетних програм , відправляли мільйони ФСБ : захарченко, Деркачу, Сівковичу
12.02.2026 11:59 Відповісти
це на схемі унітаз чи шо?
символічно
12.02.2026 06:41 Відповісти
Писсуар. Ссать в глаза зебильным избирателям.
12.02.2026 07:05 Відповісти
Окрім того, що Тимофій Милованов (доцент) навчався і трошки повикладав в США, у Милованова немає ніяких заслуг. А на просторах колишнього СССР спалилися і справжні зубри економічної науки.
12.02.2026 00:48 Відповісти
В Україні, в 1991 році,
Джеффрі Сакс, як автор «польської шокової терапії», користувався великою повагою.
Я пам'ятаю, як всі радники Кравчука кинулися на зустріч з Саксом, коли він приїхав в Київ.
12.02.2026 00:50 Відповісти
У 28 років Джеффрі Сакс став професором економіки в Гарварді.

Протягом наступних 19 років Сакс став професором міжнародної торгівлі імені Гейлена Л. Стоуна, директором Гарвардського інституту міжнародного розвитку (1995-1999) та директором Центру міжнародного розвитку Гарвардської школи Кеннеді (1999-2002).

У 1989 році Сакс консультував уряд Польщі. Він написав комплексний план переходу від централізованого планування до ринкової економіки, який був включений до програми реформ Польщі, очолюваної Міністром фінансів Лешеком Бальцеровичем. Сакс був головним автором операції зі скорочення боргів Польщі. Він і економіст МВФ Девід Ліптон консультували щодо швидкого перетворення всієї власності та активів з державної у приватну власність.

Методи Сакса зі стабілізації економік стали відомі як «шокова терапія».
12.02.2026 00:51 Відповісти
Найкращі та найрозумніші провідного університету Америки приїхали до Москви в 1990-х, щоб навчати росіян бути капіталістами.

Джеффрі Сакс відіграв значну роль у економічних реформах пострадянської Росії, особливо за часів адміністрації Єльцина.
Однак його участь у скандалі «кредити за акції», коли російські активи продавалися за акції, викликала суперечки.
Сакс публічно заявляв, що його роль у скандалі була неправильно зрозуміла.
12.02.2026 00:53 Відповісти
"Скандал" головним чином був пов'язаний з двома іншими економістами Гарварду - Андреєм Шлейфером та Джонатаном Хеєм - яких визнали такими, що зловживали своїми посадами для особистої вигоди. Гарвардський університет: У 2005 році погодився виплатити врегулювання у розмірі 26,5 мільйона доларів уряду США для вирішення позовів про порушення контракту. Гарвардський інститут міжнародного розвитку (HIID): Інститут, яким Сакс керував з 1995 по 1999 рік, був розпущений у 2000 році через скандал та фінансові дефіцити.
 Джеффрі Сакс: Пішов у відставку з посади директора HIID у 1999 році, щоб створити новий дослідницький центр, а пізніше в 2002 році залишив Гарвард і перейшов до Колумбійського університету. Він стверджує, що не був залучений до суперечливих особистих інвестицій або програм "кредити за акції", які характеризували корупцію того часу.

Погугліть - "The Harvard Boys Do Russia".
12.02.2026 00:54 Відповісти
А мілованов тут , яким боком?
Викладав у якомусь бурситеті, навчав онлайн, образно кажучи, як на програмованому калькулятори , які кнопки натискати
12.02.2026 06:43 Відповісти
І в мене таке ж питання - Тимофій Милованов в США - середненький доцент.
Але ж на фоні криворізького уриста і він непогано виглядає.
12.02.2026 07:01 Відповісти
А що, цей ДЕБІЛОУБЛЮДОК зовсім страх загубив, тоді 200
12.02.2026 00:50 Відповісти
Милованов носій якої культури?
12.02.2026 01:04 Відповісти
Емігрантської.
12.02.2026 03:39 Відповісти
ОЦЕ є викладачем у коледжі США? Пінчукопортянка КШЕ ?
12.02.2026 01:12 Відповісти
Тимофій Милованов навчався в Києві.
Дисертацію робив в США.
В 2004 році - ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсину в Медісоні.
Це дуже хороший університет саме для спеціалізації Милованова.
12.02.2026 01:24 Відповісти
Доктор філософії дорівнює нашій магістратурі, закінчив і можеш викладати в ПТУ, технікумах та бути асистентами у професури у університетах.
12.02.2026 06:46 Відповісти
Милованов в США був аспірантом, по США стандартам - PhD студентом.
12.02.2026 07:18 Відповісти
а що такого він сказав щоб не бути професором в коледжі?
12.02.2026 02:50 Відповісти
Й оце бидло Мелованов було міністром.... там в ЗкКрМанді взагалі є нормальний хочь один???
12.02.2026 01:14 Відповісти
Він посилає ТСК?
А чому до нього не приїде ТЦК?
50-ти річний жлоб - на ньому пахати можна.
А з економікою він так зєлє нарадив, що краще би й не було таких радників...
12.02.2026 01:17 Відповісти
Нарахував у "великого економіста школи Зе" в його недолугому дописі щонайменше 8 пунктуаційних помилок.

А тепер уявіть, щоб Милованов писав диктант з української - складніший та довший текст. Скільки було би помилок - 15, 20?

Тобто, ця людина не могла би скласти письмовий іспит з української мови навіть на "трійку".
12.02.2026 01:26 Відповісти
Таке враження що в фракції ЄС та й в раді лише один опозиціонер. Всі решту тригеряться лише тоді коли їх або шефа не пускають за кордон.
12.02.2026 02:17 Відповісти
Ти, коли всирався, хоч штани знімав?
Яким боком, придурку, тут фракція? Мова не про фракцію, а про ТСК, склад якої голосує весь парламент і повноваження якої визначені Законом.
Тим більше, ну не тобі, паскудо, щось там про то, хто, коли і як тригериться. Втік, то сопи собі в дві дзюрки.
12.02.2026 08:42 Відповісти
Й@баний імбецил.
12.02.2026 02:27 Відповісти
Дурхата...
12.02.2026 02:50 Відповісти
Коли цього поца вже позбавлять громадянства? Він вже такого встиг набовтати, включно зі свідченнями на кордоні в аеропорту що Пітсбург для нього все, а на Україну він срати хотів.
12.02.2026 03:38 Відповісти
І оце воно ще чимось керує , клоун на клоуні
12.02.2026 05:47 Відповісти
Дебіл - директор....таке може бути тільки при зелених гнидах..
12.02.2026 06:16 Відповісти
А це ще що за шляпа! Їх бляха шо як орків у мордорі з гівна викопують, президент якоїсь приватної поє....ботини, ще й якість студенти є?! Цікаво наскільки низьке iq батьків що погоджуються віддати навчатися свою дитину у під.арконтору якщо керує подібний імбецил!
12.02.2026 06:17 Відповісти
чого всі так обурюються незрозуміло . який ішов таких знайшов. там в оточенні фофана такі істоти як міндіч . чернишов . єрмак . рєзніков . галущенко . куницький . пронін . кириленко . одарченко . коля - катлєта . шурма . всю зелену вигрібну яму перелічити неможливо . вся зелена ******** у парламенті сидить на конвертах з баблом як наркомани ждуть ширнутися бо ломка приходить коли конверт не дають і кнопку не ту нажимають --- милованов це точно така сама істота як і увесь зелений шапітолій на чолі з харантом
12.02.2026 06:43 Відповісти
У пам'яті закарбувався його епічний двобій з Лишком у аеропорту.
12.02.2026 06:48 Відповісти
Тим не менш Ляшко зараз воює, а цей дурня клеїть.
12.02.2026 16:23 Відповісти
Жах , як все занедбано !!!
12.02.2026 06:50 Відповісти
Мразь. Привести примусово.
12.02.2026 06:52 Відповісти
Бренд України - Укрпошта, в не гандон Смілянський.
12.02.2026 07:14 Відповісти
Про яку спадщину може казати цей дебіл, що кожним словом і ділом докладається до перетворення в руїну України і який залишить її, як тільки відчує запах смаженого?
12.02.2026 07:24 Відповісти
Повірив в себе
12.02.2026 07:44 Відповісти
Президент Київської школи економіки та ексміністр економіки як найгіршої породи люмпен рясно використовує матюки! В такий спосіб цей ''інтелектуал'' вболіває/захищає спадщину та символи України!
12.02.2026 08:07 Відповісти
... ось і вся правда про патужних...
12.02.2026 08:15 Відповісти
Він усіх нас туди послав з першого дня. Раптом всі сполошилися, ніби раніше не помічали
12.02.2026 08:46 Відповісти
Це чмо ще зробило Буданова доктором економіки, тому таке самовпевнене і нахабне...

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240728-podolayemo-vsih-vorogiv-budanov-otrymav-doktorskyj-stupin-kyyivskoyi-shkoly-ekonomiky-ta-zvernuvsya-do-vypusknykiv/
12.02.2026 08:48 Відповісти
Курва посилає українців
12.02.2026 08:54 Відповісти
Кодло племені зеленського зовсім розперезалося!
12.02.2026 09:19 Відповісти
Хотів написати пару слів про цього Мілованова, але інші вже сказали все...
12.02.2026 09:27 Відповісти
точно дебіл...
12.02.2026 09:36 Відповісти
Взагалі вражає рівень "культури", і не лише у цього трускавецького вчителя слуг, а у більшості депутатів і високопосадовців. Адже ти є публічна людина, як можна спілкуватися з людьми і хизуватися вживанням матюків, хамством?
12.02.2026 09:42 Відповісти
Ти без фінгала,як чай без цукру. Скоро отримаєш. Нагородний
12.02.2026 09:54 Відповісти
судя по тому вреду, который Милованов уже принес Украине, я думаю что это завербованный козачек . Рашистские спецслужбы очень любят вербовать студентов, учащихся в престижных университетах (а значит детей влиятельных родителей, будущих министров, крупных бизнесменов, политиков и т.д.)

И этот , прости господи, преподаватель, не может не понимать, что своим постом умножает на ноль Раду, с ее депутатами , ТСК и т.д. (как бы к ним не относились сами граждане)
12.02.2026 09:54 Відповісти
Час для 200.
12.02.2026 09:59 Відповісти
до влади в 2019 прийшло бидло та гопота, починаючи з найвеличнішого ЗЕленого гопника... Такого ганьбища навіть за часів донецького бандюгана яника не було... це просто треш
12.02.2026 10:00 Відповісти
этот черт имеет крышу в ОП. К тому же в последние пару идет щедрое финансирование из бюджета каких то программ (когда нибудь следователи проверят и это).... вот оно и быкует...
12.02.2026 10:04 Відповісти
Не дно,а дніще.....
12.02.2026 18:14 Відповісти
Ницість панує у всьому!!! І не тільки в державних справах!
Стосовно одіозних ницих особистостей: а їм і на думку не спадає, що в о н и!!!! своєю ницістю паплюжать народ і його символи?? Чи гординя затьмарює зіньки?
PS А чи не порушення норм журналістської етики пропускати кацапські матюки? Навіть, коли невігласи мають посади.
12.02.2026 10:03 Відповісти
Це зараз він такий борзий...час покаже ...он ректор "юний орел" теж думав що прийшов надовго...
12.02.2026 10:11 Відповісти
Якщо ти порівнюєш "орла", із "дебілом", то в тебе із інтелектом проблеми.
12.02.2026 11:03 Відповісти
Милованов порівняв стиль комунікації Смілянського зі своїм власним, заявивши, що посилає голову Тимчасової слідчої комісії ВР, яка запрошує його на допит.

Забув дописати:" тому що я зелений а криша в мене зовсім теж зелена
Хоча посилати депутатів це правильно
12.02.2026 10:16 Відповісти
одним словом, ПЕДАГОГ с большой буквы )))))

После выборов 2019 , "Премьер-министра на самокате", "лейтенанта Баканова во главе СБУ" и прочих "зеленых новых лиц", пора уже наверное привыкать к полному п**децу.... )))
12.02.2026 10:18 Відповісти
йому з офіса сказали не йди і пошли *****.ухиляйся від ТСК.тобі нічого не буде.а де патріоти дуті,де хлопці ? обнулить цього уїбана прямо в підїзді дому.
12.02.2026 10:18 Відповісти
Садити пора
12.02.2026 17:04 Відповісти
пора цього "грабіжника соросятника"України, давно сраною мітлою гнати з України...
12.02.2026 10:19 Відповісти
цей клоун давно був хоч в одному відділенні Укрпошти, наприклад, в центральному в будь-якому невеликому обласному центрі? там вже на вході аж пре атмосфера совка - всі працівники сидять, а не стоять, як на Новій пошті, і рухаються так, ніби тиждень не їли, коли після них заходиш на Нову пошту, то ніби все в прискореному в 2 рази темпі відбувається!
12.02.2026 10:31 Відповісти
наявність "вчєнохо ступєня" (це ляпає міністєрь асвіти й гавуки ухілянт оксєнька лісова) зовсім не означає, що особина не довбойоб
12.02.2026 10:43 Відповісти
В Україні на посадах одні моральні уроди.
12.02.2026 10:51 Відповісти
Реакцію Гончаренко можна зрозуміти . . . Бо посилати парламентську комісію - це тільки в Україні таке можливо. Я би хотів побачити, аби Мілованов так послав комісію Конгресу США, де за неявку на засідання чи відмову давати свідчення передбачена кримінальна відповідальність.

Але нардепу радив би, виявляючи законне обурення таким ставленням Мілованова, трохи теж фільтрувати текст, тому що матюки в ефірі і згадка про дружину . . . - ну, він не на базарі все ж. І якщо хоче, аби депутатів поважали, то насамперед сам повинен себе солідно вести.

Я би рекомендував посилити законодавство про відповідальність за ігнор парламенту. Не прийшов міністр доповідати - відставка; не прийшов хтось за викликом у тимчасову слідчу комісію чи відмовляється свідчити - штраф від 1 млн. грн. або рік позбавлення волі . . . Тоді такі Мілованови будуть трохи стриманішими.
12.02.2026 11:05 Відповісти
Це гівно повинно як мінімум на нарах буди, як максимум висіти
12.02.2026 12:07 Відповісти
Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно)
12.02.2026 18:37 Відповісти
Лексикон у економіста зовсім не науковий !!!
Під стать всій правлячій братії !!!
Добре що матом не пре екс міністр!!!
12.02.2026 20:54 Відповісти
Милованов паскуда ти сядеш
12.02.2026 22:48 Відповісти
 
 