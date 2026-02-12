Милованов: Я посилаю нах#й ТСК, яка мене запрошує на допит і нікому в голову не приходить мене хейтити

Президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов заступився за голову "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який опинився в центрі уваги через низку скандалів. Милованов порівняв стиль комунікації Смілянського зі своїм власним, заявивши, що посилає голову Тимчасової слідчої комісії ВР, яка запрошує його на допит.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Милованов вважає, що хейт на адресу Смілянського б'є по іміджу України.

"Хватить ср#тись зі Смілянським. Ви шкодите спадщині України. Бо Укрпошта - це спадщина. Це символ України для багатьох іноземців. Через марки. І якщо заср#ти бренд Укрпошти то іноземці будуть асоційовувати цей ср#ч також і з марками Укрпошти, і далі з подіями які на цих марках. Ці внутрішні ср#чі - дуже веселий спорт під час війни, але переможці забувають про негативний вплив поза Україною. Не можна руйнувати всі бренди України через те що вони не ідеальні. Світ має бачити позитивні бренди України", - написав ексміністр.

Він закликав дивитися на результати роботи Смілянського, а не на те, як він веде комунікацію в соцмережах.

"Я ось на х#й посилаю голову ТСК, яка мене запрошує на допит і нікому в голову не приходить мене хейтити. Жодний з ради директорів через це не турбується. Ніхто з студентів не обурюються. Єдине, бувають батьки кажуть "президент університету так не має робити, але він такий". То і Смілянський такий. Але дає результат. Давайте обговорювати результат його роботи, а не стиль комунікацій" - заявив Милованов.

Допис Милованова прокоментував нардеп Олексій Гончаренко, який очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану.

Гончаренко обурився зневажливим ставленням президента KSE до представників парламенту. Нардеп нагадав Милованову, що той "закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі", коли входив до наглядової ради акціонерного товариства.

"Ти нах#й будеш посилать свою дружину. А народних депутатів ти будеш поважати. За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни. За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі. А тепер ми будем грати з тобою в гру. В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори", - відповів Гончаренко Милованову.

Що передувало

Нагадаємо, що Милованов уже не вперше ігнорує засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі про корупцію в енергетиці.

Читайте також: Милованов проігнорував виклик на засідання ТСК у парламенті: "Я збираюсь послати вас нах#й"