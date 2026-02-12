Милованов: Я посилаю нах#й ТСК, яка мене запрошує на допит і нікому в голову не приходить мене хейтити
Президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов заступився за голову "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який опинився в центрі уваги через низку скандалів. Милованов порівняв стиль комунікації Смілянського зі своїм власним, заявивши, що посилає голову Тимчасової слідчої комісії ВР, яка запрошує його на допит.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Милованов заступився за Смілянського
Милованов вважає, що хейт на адресу Смілянського б'є по іміджу України.
"Хватить ср#тись зі Смілянським. Ви шкодите спадщині України. Бо Укрпошта - це спадщина. Це символ України для багатьох іноземців. Через марки. І якщо заср#ти бренд Укрпошти то іноземці будуть асоційовувати цей ср#ч також і з марками Укрпошти, і далі з подіями які на цих марках. Ці внутрішні ср#чі - дуже веселий спорт під час війни, але переможці забувають про негативний вплив поза Україною. Не можна руйнувати всі бренди України через те що вони не ідеальні. Світ має бачити позитивні бренди України", - написав ексміністр.
Він закликав дивитися на результати роботи Смілянського, а не на те, як він веде комунікацію в соцмережах.
"Я ось на х#й посилаю голову ТСК, яка мене запрошує на допит і нікому в голову не приходить мене хейтити. Жодний з ради директорів через це не турбується. Ніхто з студентів не обурюються. Єдине, бувають батьки кажуть "президент університету так не має робити, але він такий". То і Смілянський такий. Але дає результат. Давайте обговорювати результат його роботи, а не стиль комунікацій" - заявив Милованов.
Гончаренко відповів Милованову
Допис Милованова прокоментував нардеп Олексій Гончаренко, який очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану.
Гончаренко обурився зневажливим ставленням президента KSE до представників парламенту. Нардеп нагадав Милованову, що той "закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі", коли входив до наглядової ради акціонерного товариства.
"Ти нах#й будеш посилать свою дружину. А народних депутатів ти будеш поважати. За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни. За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі. А тепер ми будем грати з тобою в гру. В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори", - відповів Гончаренко Милованову.
Що передувало
- Нагадаємо, що Милованов уже не вперше ігнорує засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі про корупцію в енергетиці.
Але цей випадок яскраво показує, яких тільки виродків Зеля брав собі у владу.
Саме тому всі пам'ятають єдиний зашквар Порошенка - політ з сім'єю за свої задекларовані гроші раз за п'ять років на Мальдіви, а зашкварів Зе кожного дня по 2-3 штуки в день ніхто навіть не помічає.
Джеффрі Сакс, як автор «польської шокової терапії», користувався великою повагою.
Я пам'ятаю, як всі радники Кравчука кинулися на зустріч з Саксом, коли він приїхав в Київ.
Протягом наступних 19 років Сакс став професором міжнародної торгівлі імені Гейлена Л. Стоуна, директором Гарвардського інституту міжнародного розвитку (1995-1999) та директором Центру міжнародного розвитку Гарвардської школи Кеннеді (1999-2002).
У 1989 році Сакс консультував уряд Польщі. Він написав комплексний план переходу від централізованого планування до ринкової економіки, який був включений до програми реформ Польщі, очолюваної Міністром фінансів Лешеком Бальцеровичем. Сакс був головним автором операції зі скорочення боргів Польщі. Він і економіст МВФ Девід Ліптон консультували щодо швидкого перетворення всієї власності та активів з державної у приватну власність.
Методи Сакса зі стабілізації економік стали відомі як «шокова терапія».
Джеффрі Сакс відіграв значну роль у економічних реформах пострадянської Росії, особливо за часів адміністрації Єльцина.
Однак його участь у скандалі «кредити за акції», коли російські активи продавалися за акції, викликала суперечки.
Сакс публічно заявляв, що його роль у скандалі була неправильно зрозуміла.
Джеффрі Сакс: Пішов у відставку з посади директора HIID у 1999 році, щоб створити новий дослідницький центр, а пізніше в 2002 році залишив Гарвард і перейшов до Колумбійського університету. Він стверджує, що не був залучений до суперечливих особистих інвестицій або програм "кредити за акції", які характеризували корупцію того часу.
Погугліть - "The Harvard Boys Do Russia".
Викладав у якомусь бурситеті, навчав онлайн, образно кажучи, як на програмованому калькулятори , які кнопки натискати
Але ж на фоні криворізького уриста і він непогано виглядає.
Дисертацію робив в США.
В 2004 році - ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсину в Медісоні.
Це дуже хороший університет саме для спеціалізації Милованова.
А чому до нього не приїде ТЦК?
50-ти річний жлоб - на ньому пахати можна.
А з економікою він так зєлє нарадив, що краще би й не було таких радників...
А тепер уявіть, щоб Милованов писав диктант з української - складніший та довший текст. Скільки було би помилок - 15, 20?
Тобто, ця людина не могла би скласти письмовий іспит з української мови навіть на "трійку".
Яким боком, придурку, тут фракція? Мова не про фракцію, а про ТСК, склад якої голосує весь парламент і повноваження якої визначені Законом.
Тим більше, ну не тобі, паскудо, щось там про то, хто, коли і як тригериться. Втік, то сопи собі в дві дзюрки.
И этот , прости господи, преподаватель, не может не понимать, что своим постом умножает на ноль Раду, с ее депутатами , ТСК и т.д. (как бы к ним не относились сами граждане)
Стосовно одіозних ницих особистостей: а їм і на думку не спадає, що в о н и!!!! своєю ницістю паплюжать народ і його символи?? Чи гординя затьмарює зіньки?
PS А чи не порушення норм журналістської етики пропускати кацапські матюки? Навіть, коли невігласи мають посади.
Забув дописати:" тому що я зелений а криша в мене зовсім теж зелена
Хоча посилати депутатів це правильно
После выборов 2019 , "Премьер-министра на самокате", "лейтенанта Баканова во главе СБУ" и прочих "зеленых новых лиц", пора уже наверное привыкать к полному п**децу.... )))
Але нардепу радив би, виявляючи законне обурення таким ставленням Мілованова, трохи теж фільтрувати текст, тому що матюки в ефірі і згадка про дружину . . . - ну, він не на базарі все ж. І якщо хоче, аби депутатів поважали, то насамперед сам повинен себе солідно вести.
Я би рекомендував посилити законодавство про відповідальність за ігнор парламенту. Не прийшов міністр доповідати - відставка; не прийшов хтось за викликом у тимчасову слідчу комісію чи відмовляється свідчити - штраф від 1 млн. грн. або рік позбавлення волі . . . Тоді такі Мілованови будуть трохи стриманішими.
Під стать всій правлячій братії !!!
Добре що матом не пре екс міністр!!!