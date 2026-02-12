РУС
Новости Коррупция в энергетике
16 312 91

Милованов: Я посылаю нах#й ВСК, которая меня приглашает на допрос и никому в голову не приходит меня хейтить

Гончаренко ответил Милованову, который игнорирует ВСК

Президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Тимофей Милованов заступился за главу "Укрпочты" Игоря Смелянского, который оказался в центре внимания из-за ряда скандалов. Милованов сравнил стиль коммуникации Смелянского со своим собственным, заявив, что посылает председателя Временной следственной комиссии ВР, которая приглашает его на допрос.

Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Милованов заступился за Смелянского 

Милованов считает, что хейт в адрес Смелянского бьет по имиджу Украины.

"Хватит ср#ться со Смелянским. Вы вредите наследию Украины. Потому что Укрпочта - это наследие. Это символ Украины для многих иностранцев. Из-за марок. И если заср#ть бренд Укрпочты, то иностранцы будут ассоциировать этот ср#ч также и с марками Укрпочты, и дальше с событиями, которые на этих марках. Эти внутренние ср#чи - очень веселый спорт во время войны, но победители забывают о негативном влиянии за пределами Украины. Нельзя разрушать все бренды Украины из-за того, что они не идеальны. Мир должен видеть позитивные бренды Украины", - написал экс-министр.

Он призвал смотреть на результаты работы Смелянского, а не на то, как он ведет коммуникацию в соцсетях.

"Я вот на х#й посылаю главу ВСК, которая меня приглашает на допрос, и никому в голову не приходит меня хейтить. Ни один из совета директоров из-за этого не беспокоится. Никто из студентов не возмущается. Единственное, бывают родители, которые говорят: "Президент университета так не должен поступать, но он такой". Так и Смелянский такой. Но дает результат. Давайте обсуждать результат его работы, а не стиль коммуникаций", - заявил Милованов.

сообщение Милованова

Гончаренко ответил Милованову

Пост Милованова прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко, который возглавляет Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения.

Гончаренко возмутился пренебрежительным отношением президента KSE к представителям парламента. Нардеп напомнил Милованову, что тот "закрывал глаза на массовые кражи в Энергоатоме", когда входил в наблюдательный совет акционерного общества.

"Ты нах#й будешь посылать свою жену. А народных депутатов ты будешь уважать. За меня проголосовали люди в округе. Реальные граждане. За тебя вписался вор Андрей Ермак. И ты закрывал глаза на массовые кражи в Энергоатоме. А теперь мы будем играть с тобой в игру. В которой у тебя будет уголовное дело, потом будут проблемы с университетом, потом о твоем маленьком прыщавом и наглом лице узнают все твои спонсоры", - ответил Гончаренко Милованову.

сообщение Гончаренко

Что предшествовало

  • Напомним, что Милованов уже не впервые игнорирует заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу о коррупции в энергетике.

ВСК (479) Гончаренко (573) Смелянский Игорь (72) Милованов Тимофей (296)
+59
Розберуться поміж собою.

Але цей випадок яскраво показує, яких тільки виродків Зеля брав собі у владу.
12.02.2026 00:31 Ответить
+57
Если и есть более тупые фэйсы, олицетворяющие собой гельминтов Зеленского - то это, наверное, дебилы Милованов и Малюська. Ну может быть еще кореш и кум Чернышов. И тут не нужно быть великим физиономистом.
12.02.2026 00:34 Ответить
+46
********** посилає в гузно цей посилає на три букви...може цій шоблі пора вже у відставку? А може краще на нари?
12.02.2026 00:38 Ответить
Розберуться поміж собою.

Але цей випадок яскраво показує, яких тільки виродків Зеля брав собі у владу.
12.02.2026 00:31 Ответить
порівняйте:

подружжя Клінтонів викликали для надання свідчень перед комітетом Конгресу США. Ось ключові деталі цієї справи:
Причина виклику: Комітет Палати представників з нагляду та підзвітності викликав Білла та Гілларі Клінтон у межах розслідування справи покійного фінансиста Джеффрі Епштейна [https://oversight.house.gov/release/chairman-comer-*********-bill-and-hillary-clinton-former-u-s-attorneys-general-and-fbi-directors-and-records-related-to-jeffrey-epstein/ 1.3.1, https://www.bbc.com/news/articles/c79l38vl3lwo 1.3.4]. Комісію цікавлять їхні минулі зв'язки з Епштейном.
Конфлікт із повістками: Клінтони кілька разів ігнорували виклики, називаючи їх "юридично недійсними" та "політично мотивованими"
Загроза арешту: Через відмову з'явитися, 21 січня 2026 року комітет проголосував за рекомендацію визнати їх винними у неповазі до Конгресу. Це могло призвести до кримінального переслідування, штрафів або ув'язнення до одного року
Згода на свідчення: Під тиском можливого голосування всієї Палати представників за "неповагу", на початку лютого 2026 року Клінтони погодилися дати свідчення

.
12.02.2026 01:20 Ответить
Ze + команда = результат!
12.02.2026 12:48 Ответить
Если и есть более тупые фэйсы, олицетворяющие собой гельминтов Зеленского - то это, наверное, дебилы Милованов и Малюська. Ну может быть еще кореш и кум Чернышов. И тут не нужно быть великим физиономистом.
12.02.2026 00:34 Ответить
Я Вас розчарую. Вони жодного разу не тупі й не дебіли, а хитрі й цинічні мародеери. Знають як треба безкарно обкрадати Неньку, вивчили ті недолуги закони, шляхи та способи як обдурити нас з вами. І нічого з ними не поробимо, лише отут сперечатимусь один з одним.
12.02.2026 04:58 Ответить
Не тупі і не дебіли,але справку з дурдому на всяк випадок мають...
12.02.2026 10:00 Ответить
.. вони ще мають маєтки в куршавелях і монаках , мільйони в закордонних банках .. і вони тут бо нині це їхні жнива , і вони косять , косять побільше .. а прийде час , будуть там де всі міндічі і чефіри ..
12.02.2026 10:50 Ответить
хитрі і цинічні, але все таки тупі, бо ніяких вони законів не знають, бо нема закону про двушечку на москву, просто тупо крадуть, дебільно впевнені, що ніхто нічого не помітить.
12.02.2026 10:25 Ответить
12.02.2026 13:19 Ответить
12.02.2026 07:03 Ответить
12.02.2026 10:07 Ответить
В зейла всі злодіі ,( що в татарова, ермака, міндіча&цукермана, шефіра, стефанчука, корнійчука, анал-табу, третьяковоі , безуглоі, тищенка алє він , не перевершений - найогидніший , найнагліший , вбивця і брехун , виродок роду людського, як путлер , каддафі, чаушеску……… Таких мразот , ще Світ не бачив‼️
12.02.2026 10:05 Ответить
Проблема не в тому що він дебіл, а в тому що він у них самий розумний.
показать весь комментарий
12.02.2026 00:36 Ответить
Проблема в тому, що я свої дві двійки в школі пам'ятаю все життя, а мій сусід по парті не пам'ятає жодної з своїх двійок, яких отримував по 2-3 штуки в день.

Саме тому всі пам'ятають єдиний зашквар Порошенка - політ з сім'єю за свої задекларовані гроші раз за п'ять років на Мальдіви, а зашкварів Зе кожного дня по 2-3 штуки в день ніхто навіть не помічає.
12.02.2026 01:08 Ответить
Український народ обрав тих депутатів, яких він захотів бачити в Раді. Це його відповідальність. Кого обрали - того і маємо. Тому якщо ви кажете, що в парламенті люди низької якості... Який народ, такі і ми, - «слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
12.02.2026 00:37 Ответить
Трет'якова паскуда, але те що вона сказала, усе правильно.
показать весь комментарий
12.02.2026 00:40 Ответить
********** посилає в гузно цей посилає на три букви...може цій шоблі пора вже у відставку? А може краще на нари?
12.02.2026 00:38 Ответить
Респект Олексію Гончаренку !!
12.02.2026 00:39 Ответить
Оцей поц закликав завозити мільйони бангладешців? Цей закінчить не свою смертю точно...
12.02.2026 00:39 Ответить
Доречі, "потужні результати роботи" Смілянського...
12.02.2026 00:40 Ответить
Чують суки кінець намагаються нахапать якомога більше
12.02.2026 06:38 Ответить
Ні , ЗЕ мразоти , хапали з першого дня , прішествія ,(знав зеіуда , що пообіцяв продати пів України) на життях українців , згадайтє , як маски з резервного фонду перепродали , щоб українці вмирали , потім на " Великому крадівницьтві" , на знищенні ракетних програм , відправляли мільйони ФСБ : захарченко, Деркачу, Сівковичу
12.02.2026 11:59 Ответить
це на схемі унітаз чи шо?
символічно
12.02.2026 06:41 Ответить
Писсуар. Ссать в глаза зебильным избирателям.
12.02.2026 07:05 Ответить
Окрім того, що Тимофій Милованов (доцент) навчався і трошки повикладав в США, у Милованова немає ніяких заслуг. А на просторах колишнього СССР спалилися і справжні зубри економічної науки.
12.02.2026 00:48 Ответить
В Україні, в 1991 році,
Джеффрі Сакс, як автор «польської шокової терапії», користувався великою повагою.
Я пам'ятаю, як всі радники Кравчука кинулися на зустріч з Саксом, коли він приїхав в Київ.
12.02.2026 00:50 Ответить
У 28 років Джеффрі Сакс став професором економіки в Гарварді.

Протягом наступних 19 років Сакс став професором міжнародної торгівлі імені Гейлена Л. Стоуна, директором Гарвардського інституту міжнародного розвитку (1995-1999) та директором Центру міжнародного розвитку Гарвардської школи Кеннеді (1999-2002).

У 1989 році Сакс консультував уряд Польщі. Він написав комплексний план переходу від централізованого планування до ринкової економіки, який був включений до програми реформ Польщі, очолюваної Міністром фінансів Лешеком Бальцеровичем. Сакс був головним автором операції зі скорочення боргів Польщі. Він і економіст МВФ Девід Ліптон консультували щодо швидкого перетворення всієї власності та активів з державної у приватну власність.

Методи Сакса зі стабілізації економік стали відомі як «шокова терапія».
12.02.2026 00:51 Ответить
Найкращі та найрозумніші провідного університету Америки приїхали до Москви в 1990-х, щоб навчати росіян бути капіталістами.

Джеффрі Сакс відіграв значну роль у економічних реформах пострадянської Росії, особливо за часів адміністрації Єльцина.
Однак його участь у скандалі «кредити за акції», коли російські активи продавалися за акції, викликала суперечки.
Сакс публічно заявляв, що його роль у скандалі була неправильно зрозуміла.
12.02.2026 00:53 Ответить
"Скандал" головним чином був пов'язаний з двома іншими економістами Гарварду - Андреєм Шлейфером та Джонатаном Хеєм - яких визнали такими, що зловживали своїми посадами для особистої вигоди. Гарвардський університет: У 2005 році погодився виплатити врегулювання у розмірі 26,5 мільйона доларів уряду США для вирішення позовів про порушення контракту. Гарвардський інститут міжнародного розвитку (HIID): Інститут, яким Сакс керував з 1995 по 1999 рік, був розпущений у 2000 році через скандал та фінансові дефіцити.
 Джеффрі Сакс: Пішов у відставку з посади директора HIID у 1999 році, щоб створити новий дослідницький центр, а пізніше в 2002 році залишив Гарвард і перейшов до Колумбійського університету. Він стверджує, що не був залучений до суперечливих особистих інвестицій або програм "кредити за акції", які характеризували корупцію того часу.

Погугліть - "The Harvard Boys Do Russia".
12.02.2026 00:54 Ответить
А мілованов тут , яким боком?
Викладав у якомусь бурситеті, навчав онлайн, образно кажучи, як на програмованому калькулятори , які кнопки натискати
12.02.2026 06:43 Ответить
І в мене таке ж питання - Тимофій Милованов в США - середненький доцент.
Але ж на фоні криворізького уриста і він непогано виглядає.
12.02.2026 07:01 Ответить
А що, цей ДЕБІЛОУБЛЮДОК зовсім страх загубив, тоді 200
12.02.2026 00:50 Ответить
Милованов носій якої культури?
12.02.2026 01:04 Ответить
Емігрантської.
12.02.2026 03:39 Ответить
ОЦЕ є викладачем у коледжі США? Пінчукопортянка КШЕ ?
12.02.2026 01:12 Ответить
Тимофій Милованов навчався в Києві.
Дисертацію робив в США.
В 2004 році - ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсину в Медісоні.
Це дуже хороший університет саме для спеціалізації Милованова.
12.02.2026 01:24 Ответить
Доктор філософії дорівнює нашій магістратурі, закінчив і можеш викладати в ПТУ, технікумах та бути асистентами у професури у університетах.
12.02.2026 06:46 Ответить
Милованов в США був аспірантом, по США стандартам - PhD студентом.
12.02.2026 07:18 Ответить
а що такого він сказав щоб не бути професором в коледжі?
12.02.2026 02:50 Ответить
Й оце бидло Мелованов було міністром.... там в ЗкКрМанді взагалі є нормальний хочь один???
12.02.2026 01:14 Ответить
Він посилає ТСК?
А чому до нього не приїде ТЦК?
50-ти річний жлоб - на ньому пахати можна.
А з економікою він так зєлє нарадив, що краще би й не було таких радників...
12.02.2026 01:17 Ответить
Нарахував у "великого економіста школи Зе" в його недолугому дописі щонайменше 8 пунктуаційних помилок.

А тепер уявіть, щоб Милованов писав диктант з української - складніший та довший текст. Скільки було би помилок - 15, 20?

Тобто, ця людина не могла би скласти письмовий іспит з української мови навіть на "трійку".
12.02.2026 01:26 Ответить
Таке враження що в фракції ЄС та й в раді лише один опозиціонер. Всі решту тригеряться лише тоді коли їх або шефа не пускають за кордон.
12.02.2026 02:17 Ответить
Ти, коли всирався, хоч штани знімав?
Яким боком, придурку, тут фракція? Мова не про фракцію, а про ТСК, склад якої голосує весь парламент і повноваження якої визначені Законом.
Тим більше, ну не тобі, паскудо, щось там про то, хто, коли і як тригериться. Втік, то сопи собі в дві дзюрки.
12.02.2026 08:42 Ответить
Й@баний імбецил.
12.02.2026 02:27 Ответить
Дурхата...
12.02.2026 02:50 Ответить
Коли цього поца вже позбавлять громадянства? Він вже такого встиг набовтати, включно зі свідченнями на кордоні в аеропорту що Пітсбург для нього все, а на Україну він срати хотів.
12.02.2026 03:38 Ответить
І оце воно ще чимось керує , клоун на клоуні
12.02.2026 05:47 Ответить
Дебіл - директор....таке може бути тільки при зелених гнидах..
12.02.2026 06:16 Ответить
А це ще що за шляпа! Їх бляха шо як орків у мордорі з гівна викопують, президент якоїсь приватної поє....ботини, ще й якість студенти є?! Цікаво наскільки низьке iq батьків що погоджуються віддати навчатися свою дитину у під.арконтору якщо керує подібний імбецил!
12.02.2026 06:17 Ответить
чого всі так обурюються незрозуміло . який ішов таких знайшов. там в оточенні фофана такі істоти як міндіч . чернишов . єрмак . рєзніков . галущенко . куницький . пронін . кириленко . одарченко . коля - катлєта . шурма . всю зелену вигрібну яму перелічити неможливо . вся зелена ******** у парламенті сидить на конвертах з баблом як наркомани ждуть ширнутися бо ломка приходить коли конверт не дають і кнопку не ту нажимають --- милованов це точно така сама істота як і увесь зелений шапітолій на чолі з харантом
12.02.2026 06:43 Ответить
У пам'яті закарбувався його епічний двобій з Лишком у аеропорту.
12.02.2026 06:48 Ответить
Тим не менш Ляшко зараз воює, а цей дурня клеїть.
12.02.2026 16:23 Ответить
Жах , як все занедбано !!!
12.02.2026 06:50 Ответить
Мразь. Привести примусово.
12.02.2026 06:52 Ответить
Бренд України - Укрпошта, в не гандон Смілянський.
12.02.2026 07:14 Ответить
Про яку спадщину може казати цей дебіл, що кожним словом і ділом докладається до перетворення в руїну України і який залишить її, як тільки відчує запах смаженого?
12.02.2026 07:24 Ответить
Повірив в себе
12.02.2026 07:44 Ответить
Президент Київської школи економіки та ексміністр економіки як найгіршої породи люмпен рясно використовує матюки! В такий спосіб цей ''інтелектуал'' вболіває/захищає спадщину та символи України!
12.02.2026 08:07 Ответить
... ось і вся правда про патужних...
12.02.2026 08:15 Ответить
Він усіх нас туди послав з першого дня. Раптом всі сполошилися, ніби раніше не помічали
12.02.2026 08:46 Ответить
Це чмо ще зробило Буданова доктором економіки, тому таке самовпевнене і нахабне...

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240728-podolayemo-vsih-vorogiv-budanov-otrymav-doktorskyj-stupin-kyyivskoyi-shkoly-ekonomiky-ta-zvernuvsya-do-vypusknykiv/
12.02.2026 08:48 Ответить
Курва посилає українців
12.02.2026 08:54 Ответить
Кодло племені зеленського зовсім розперезалося!
12.02.2026 09:19 Ответить
Хотів написати пару слів про цього Мілованова, але інші вже сказали все...
12.02.2026 09:27 Ответить
точно дебіл...
12.02.2026 09:36 Ответить
Взагалі вражає рівень "культури", і не лише у цього трускавецького вчителя слуг, а у більшості депутатів і високопосадовців. Адже ти є публічна людина, як можна спілкуватися з людьми і хизуватися вживанням матюків, хамством?
12.02.2026 09:42 Ответить
Ти без фінгала,як чай без цукру. Скоро отримаєш. Нагородний
12.02.2026 09:54 Ответить
судя по тому вреду, который Милованов уже принес Украине, я думаю что это завербованный козачек . Рашистские спецслужбы очень любят вербовать студентов, учащихся в престижных университетах (а значит детей влиятельных родителей, будущих министров, крупных бизнесменов, политиков и т.д.)

И этот , прости господи, преподаватель, не может не понимать, что своим постом умножает на ноль Раду, с ее депутатами , ТСК и т.д. (как бы к ним не относились сами граждане)
12.02.2026 09:54 Ответить
Час для 200.
12.02.2026 09:59 Ответить
до влади в 2019 прийшло бидло та гопота, починаючи з найвеличнішого ЗЕленого гопника... Такого ганьбища навіть за часів донецького бандюгана яника не було... це просто треш
12.02.2026 10:00 Ответить
этот черт имеет крышу в ОП. К тому же в последние пару идет щедрое финансирование из бюджета каких то программ (когда нибудь следователи проверят и это).... вот оно и быкует...
12.02.2026 10:04 Ответить
Не дно,а дніще.....
12.02.2026 18:14 Ответить
Ницість панує у всьому!!! І не тільки в державних справах!
Стосовно одіозних ницих особистостей: а їм і на думку не спадає, що в о н и!!!! своєю ницістю паплюжать народ і його символи?? Чи гординя затьмарює зіньки?
PS А чи не порушення норм журналістської етики пропускати кацапські матюки? Навіть, коли невігласи мають посади.
12.02.2026 10:03 Ответить
Це зараз він такий борзий...час покаже ...он ректор "юний орел" теж думав що прийшов надовго...
12.02.2026 10:11 Ответить
Якщо ти порівнюєш "орла", із "дебілом", то в тебе із інтелектом проблеми.
12.02.2026 11:03 Ответить
Милованов порівняв стиль комунікації Смілянського зі своїм власним, заявивши, що посилає голову Тимчасової слідчої комісії ВР, яка запрошує його на допит.

Забув дописати:" тому що я зелений а криша в мене зовсім теж зелена
Хоча посилати депутатів це правильно
12.02.2026 10:16 Ответить
одним словом, ПЕДАГОГ с большой буквы )))))

После выборов 2019 , "Премьер-министра на самокате", "лейтенанта Баканова во главе СБУ" и прочих "зеленых новых лиц", пора уже наверное привыкать к полному п**децу.... )))
12.02.2026 10:18 Ответить
йому з офіса сказали не йди і пошли *****.ухиляйся від ТСК.тобі нічого не буде.а де патріоти дуті,де хлопці ? обнулить цього уїбана прямо в підїзді дому.
12.02.2026 10:18 Ответить
Садити пора
12.02.2026 17:04 Ответить
пора цього "грабіжника соросятника"України, давно сраною мітлою гнати з України...
12.02.2026 10:19 Ответить
цей клоун давно був хоч в одному відділенні Укрпошти, наприклад, в центральному в будь-якому невеликому обласному центрі? там вже на вході аж пре атмосфера совка - всі працівники сидять, а не стоять, як на Новій пошті, і рухаються так, ніби тиждень не їли, коли після них заходиш на Нову пошту, то ніби все в прискореному в 2 рази темпі відбувається!
12.02.2026 10:31 Ответить
наявність "вчєнохо ступєня" (це ляпає міністєрь асвіти й гавуки ухілянт оксєнька лісова) зовсім не означає, що особина не довбойоб
12.02.2026 10:43 Ответить
В Україні на посадах одні моральні уроди.
12.02.2026 10:51 Ответить
Реакцію Гончаренко можна зрозуміти . . . Бо посилати парламентську комісію - це тільки в Україні таке можливо. Я би хотів побачити, аби Мілованов так послав комісію Конгресу США, де за неявку на засідання чи відмову давати свідчення передбачена кримінальна відповідальність.

Але нардепу радив би, виявляючи законне обурення таким ставленням Мілованова, трохи теж фільтрувати текст, тому що матюки в ефірі і згадка про дружину . . . - ну, він не на базарі все ж. І якщо хоче, аби депутатів поважали, то насамперед сам повинен себе солідно вести.

Я би рекомендував посилити законодавство про відповідальність за ігнор парламенту. Не прийшов міністр доповідати - відставка; не прийшов хтось за викликом у тимчасову слідчу комісію чи відмовляється свідчити - штраф від 1 млн. грн. або рік позбавлення волі . . . Тоді такі Мілованови будуть трохи стриманішими.
12.02.2026 11:05 Ответить
Це гівно повинно як мінімум на нарах буди, як максимум висіти
12.02.2026 12:07 Ответить
Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно)
12.02.2026 18:37 Ответить
Лексикон у економіста зовсім не науковий !!!
Під стать всій правлячій братії !!!
Добре що матом не пре екс міністр!!!
12.02.2026 20:54 Ответить
Милованов паскуда ти сядеш
12.02.2026 22:48 Ответить
 
 