Милованов: Я посылаю нах#й ВСК, которая меня приглашает на допрос и никому в голову не приходит меня хейтить

Президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Тимофей Милованов заступился за главу "Укрпочты" Игоря Смелянского, который оказался в центре внимания из-за ряда скандалов. Милованов сравнил стиль коммуникации Смелянского со своим собственным, заявив, что посылает председателя Временной следственной комиссии ВР, которая приглашает его на допрос.

Милованов заступился за Смелянского

Милованов считает, что хейт в адрес Смелянского бьет по имиджу Украины.

"Хватит ср#ться со Смелянским. Вы вредите наследию Украины. Потому что Укрпочта - это наследие. Это символ Украины для многих иностранцев. Из-за марок. И если заср#ть бренд Укрпочты, то иностранцы будут ассоциировать этот ср#ч также и с марками Укрпочты, и дальше с событиями, которые на этих марках. Эти внутренние ср#чи - очень веселый спорт во время войны, но победители забывают о негативном влиянии за пределами Украины. Нельзя разрушать все бренды Украины из-за того, что они не идеальны. Мир должен видеть позитивные бренды Украины", - написал экс-министр.

Он призвал смотреть на результаты работы Смелянского, а не на то, как он ведет коммуникацию в соцсетях.

"Я вот на х#й посылаю главу ВСК, которая меня приглашает на допрос, и никому в голову не приходит меня хейтить. Ни один из совета директоров из-за этого не беспокоится. Никто из студентов не возмущается. Единственное, бывают родители, которые говорят: "Президент университета так не должен поступать, но он такой". Так и Смелянский такой. Но дает результат. Давайте обсуждать результат его работы, а не стиль коммуникаций", - заявил Милованов.

Гончаренко ответил Милованову

Пост Милованова прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко, который возглавляет Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения.

Гончаренко возмутился пренебрежительным отношением президента KSE к представителям парламента. Нардеп напомнил Милованову, что тот "закрывал глаза на массовые кражи в Энергоатоме", когда входил в наблюдательный совет акционерного общества.

"Ты нах#й будешь посылать свою жену. А народных депутатов ты будешь уважать. За меня проголосовали люди в округе. Реальные граждане. За тебя вписался вор Андрей Ермак. И ты закрывал глаза на массовые кражи в Энергоатоме. А теперь мы будем играть с тобой в игру. В которой у тебя будет уголовное дело, потом будут проблемы с университетом, потом о твоем маленьком прыщавом и наглом лице узнают все твои спонсоры", - ответил Гончаренко Милованову.

Что предшествовало

Напомним, что Милованов уже не впервые игнорирует заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу о коррупции в энергетике.

