Милованов: Я посылаю нах#й ВСК, которая меня приглашает на допрос и никому в голову не приходит меня хейтить
Президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Тимофей Милованов заступился за главу "Укрпочты" Игоря Смелянского, который оказался в центре внимания из-за ряда скандалов. Милованов сравнил стиль коммуникации Смелянского со своим собственным, заявив, что посылает председателя Временной следственной комиссии ВР, которая приглашает его на допрос.
Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Милованов заступился за Смелянского
Милованов считает, что хейт в адрес Смелянского бьет по имиджу Украины.
"Хватит ср#ться со Смелянским. Вы вредите наследию Украины. Потому что Укрпочта - это наследие. Это символ Украины для многих иностранцев. Из-за марок. И если заср#ть бренд Укрпочты, то иностранцы будут ассоциировать этот ср#ч также и с марками Укрпочты, и дальше с событиями, которые на этих марках. Эти внутренние ср#чи - очень веселый спорт во время войны, но победители забывают о негативном влиянии за пределами Украины. Нельзя разрушать все бренды Украины из-за того, что они не идеальны. Мир должен видеть позитивные бренды Украины", - написал экс-министр.
Он призвал смотреть на результаты работы Смелянского, а не на то, как он ведет коммуникацию в соцсетях.
"Я вот на х#й посылаю главу ВСК, которая меня приглашает на допрос, и никому в голову не приходит меня хейтить. Ни один из совета директоров из-за этого не беспокоится. Никто из студентов не возмущается. Единственное, бывают родители, которые говорят: "Президент университета так не должен поступать, но он такой". Так и Смелянский такой. Но дает результат. Давайте обсуждать результат его работы, а не стиль коммуникаций", - заявил Милованов.
Гончаренко ответил Милованову
Пост Милованова прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко, который возглавляет Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения.
Гончаренко возмутился пренебрежительным отношением президента KSE к представителям парламента. Нардеп напомнил Милованову, что тот "закрывал глаза на массовые кражи в Энергоатоме", когда входил в наблюдательный совет акционерного общества.
"Ты нах#й будешь посылать свою жену. А народных депутатов ты будешь уважать. За меня проголосовали люди в округе. Реальные граждане. За тебя вписался вор Андрей Ермак. И ты закрывал глаза на массовые кражи в Энергоатоме. А теперь мы будем играть с тобой в игру. В которой у тебя будет уголовное дело, потом будут проблемы с университетом, потом о твоем маленьком прыщавом и наглом лице узнают все твои спонсоры", - ответил Гончаренко Милованову.
Что предшествовало
- Напомним, что Милованов уже не впервые игнорирует заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу о коррупции в энергетике.
Але цей випадок яскраво показує, яких тільки виродків Зеля брав собі у владу.
подружжя Клінтонів викликали для надання свідчень перед комітетом Конгресу США. Ось ключові деталі цієї справи:
Причина виклику: Комітет Палати представників з нагляду та підзвітності викликав Білла та Гілларі Клінтон у межах розслідування справи покійного фінансиста Джеффрі Епштейна [https://oversight.house.gov/release/chairman-comer-*********-bill-and-hillary-clinton-former-u-s-attorneys-general-and-fbi-directors-and-records-related-to-jeffrey-epstein/ 1.3.1, https://www.bbc.com/news/articles/c79l38vl3lwo 1.3.4]. Комісію цікавлять їхні минулі зв'язки з Епштейном.
Конфлікт із повістками: Клінтони кілька разів ігнорували виклики, називаючи їх "юридично недійсними" та "політично мотивованими"
Загроза арешту: Через відмову з'явитися, 21 січня 2026 року комітет проголосував за рекомендацію визнати їх винними у неповазі до Конгресу. Це могло призвести до кримінального переслідування, штрафів або ув'язнення до одного року
Згода на свідчення: Під тиском можливого голосування всієї Палати представників за "неповагу", на початку лютого 2026 року Клінтони погодилися дати свідчення
.
Саме тому всі пам'ятають єдиний зашквар Порошенка - політ з сім'єю за свої задекларовані гроші раз за п'ять років на Мальдіви, а зашкварів Зе кожного дня по 2-3 штуки в день ніхто навіть не помічає.
символічно
Джеффрі Сакс, як автор «польської шокової терапії», користувався великою повагою.
Я пам'ятаю, як всі радники Кравчука кинулися на зустріч з Саксом, коли він приїхав в Київ.
Протягом наступних 19 років Сакс став професором міжнародної торгівлі імені Гейлена Л. Стоуна, директором Гарвардського інституту міжнародного розвитку (1995-1999) та директором Центру міжнародного розвитку Гарвардської школи Кеннеді (1999-2002).
У 1989 році Сакс консультував уряд Польщі. Він написав комплексний план переходу від централізованого планування до ринкової економіки, який був включений до програми реформ Польщі, очолюваної Міністром фінансів Лешеком Бальцеровичем. Сакс був головним автором операції зі скорочення боргів Польщі. Він і економіст МВФ Девід Ліптон консультували щодо швидкого перетворення всієї власності та активів з державної у приватну власність.
Методи Сакса зі стабілізації економік стали відомі як «шокова терапія».
Джеффрі Сакс відіграв значну роль у економічних реформах пострадянської Росії, особливо за часів адміністрації Єльцина.
Однак його участь у скандалі «кредити за акції», коли російські активи продавалися за акції, викликала суперечки.
Сакс публічно заявляв, що його роль у скандалі була неправильно зрозуміла.
Джеффрі Сакс: Пішов у відставку з посади директора HIID у 1999 році, щоб створити новий дослідницький центр, а пізніше в 2002 році залишив Гарвард і перейшов до Колумбійського університету. Він стверджує, що не був залучений до суперечливих особистих інвестицій або програм "кредити за акції", які характеризували корупцію того часу.
Погугліть - "The Harvard Boys Do Russia".
Викладав у якомусь бурситеті, навчав онлайн, образно кажучи, як на програмованому калькулятори , які кнопки натискати
Але ж на фоні криворізького уриста і він непогано виглядає.
Дисертацію робив в США.
В 2004 році - ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсину в Медісоні.
Це дуже хороший університет саме для спеціалізації Милованова.
А чому до нього не приїде ТЦК?
50-ти річний жлоб - на ньому пахати можна.
А з економікою він так зєлє нарадив, що краще би й не було таких радників...
А тепер уявіть, щоб Милованов писав диктант з української - складніший та довший текст. Скільки було би помилок - 15, 20?
Тобто, ця людина не могла би скласти письмовий іспит з української мови навіть на "трійку".
Яким боком, придурку, тут фракція? Мова не про фракцію, а про ТСК, склад якої голосує весь парламент і повноваження якої визначені Законом.
Тим більше, ну не тобі, паскудо, щось там про то, хто, коли і як тригериться. Втік, то сопи собі в дві дзюрки.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240728-podolayemo-vsih-vorogiv-budanov-otrymav-doktorskyj-stupin-kyyivskoyi-shkoly-ekonomiky-ta-zvernuvsya-do-vypusknykiv/
И этот , прости господи, преподаватель, не может не понимать, что своим постом умножает на ноль Раду, с ее депутатами , ТСК и т.д. (как бы к ним не относились сами граждане)
Стосовно одіозних ницих особистостей: а їм і на думку не спадає, що в о н и!!!! своєю ницістю паплюжать народ і його символи?? Чи гординя затьмарює зіньки?
PS А чи не порушення норм журналістської етики пропускати кацапські матюки? Навіть, коли невігласи мають посади.
Забув дописати:" тому що я зелений а криша в мене зовсім теж зелена
Хоча посилати депутатів це правильно
После выборов 2019 , "Премьер-министра на самокате", "лейтенанта Баканова во главе СБУ" и прочих "зеленых новых лиц", пора уже наверное привыкать к полному п**децу.... )))
Але нардепу радив би, виявляючи законне обурення таким ставленням Мілованова, трохи теж фільтрувати текст, тому що матюки в ефірі і згадка про дружину . . . - ну, він не на базарі все ж. І якщо хоче, аби депутатів поважали, то насамперед сам повинен себе солідно вести.
Я би рекомендував посилити законодавство про відповідальність за ігнор парламенту. Не прийшов міністр доповідати - відставка; не прийшов хтось за викликом у тимчасову слідчу комісію чи відмовляється свідчити - штраф від 1 млн. грн. або рік позбавлення волі . . . Тоді такі Мілованови будуть трохи стриманішими.
Під стать всій правлячій братії !!!
Добре що матом не пре екс міністр!!!