Россия атакует Украину ударными дронами вечером 5 марта, - Воздушные силы ВСУ

Вечером четверга, 5 марта, продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских БПЛА

В 19:00 - Сумская область: БПЛА в направлении Кириковки.

В 20:41 - БПЛА в акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

В 20:52 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Сумской области.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что 5 марта российские войска почти 40 раз атаковали Никопольский, Каменский и Синельниковский районы Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой, вследствие чего есть раненые.

Читайте также: По меньшей мере 8 дронов попали в химический завод в Кировской области РФ. ВИДЕО