РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10666 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
645 5

Россия атакует Украину ударными дронами вечером 5 марта, - Воздушные силы ВСУ

Атака Шахедов 5 марта

Вечером четверга, 5 марта, продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских БПЛА

В 19:00 - Сумская область: БПЛА в направлении Кириковки.

В 20:41 - БПЛА в акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

В 20:52 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Сумской области.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также: По меньшей мере 8 дронов попали в химический завод в Кировской области РФ. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (2897) обстрел (15171) атака (844) Шахед (1719)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Радник ОПи Бескрестнов (Флеш) написав, що це (дослівно) - "Бред.":

@ "Співвласник Fire Point заявив, що ядро мережі «Київстар» та Vodafone заражене російським шпигунським софтом, який відстежує трафік та коригує «шахеди».
На його думку, потрібно «почергово вимкнути обох операторів на кілька днів», щоб очистити їхнє обладнання."
показать весь комментарий
05.03.2026 20:57 Ответить
Пруф-лінк - https://dev.ua/news/rosiiskyi-sorm-v-kyivstar-ta-vodafone-1772710544 тут.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:58 Ответить
Від кави у Відні, над якою всі ржали, до потужних туалетів минуло всього сім років ..
показать весь комментарий
05.03.2026 21:01 Ответить
А я уже шахедів не боюся - якщо ми уже дрони-перехоплювачі навіть імпортуємо...
Небо на замку! Амбарному....
показать весь комментарий
05.03.2026 21:03 Ответить
Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 5 березня.

"У Зеленського стало ще менше "козирів"і підкреслив свою вірність " "Духу Анкориджу"...

Раніше Лавров нагадав Трмпу, що Путін вважає що "Дух Анкориджу" випаровується, звичайно по вині США-Трампа

І Трамп став виправдовуватися; ніби "Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ.

Зеленський заважає укласти мирну угоду з РФ - Трамп відмовився давати детальні пояснення, але стверджував, що лідер України нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів: "Немислимо, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше".

Трамп переконаний , що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а "миротворець" як і сам Трамп т. Путін готовий.

Напевно на цей раз Трамп забув нагадати що Байден і Зеленський розпочали війну, Україна напала на РФ і т.п. по темнику кремлівської кухні, ніби сам т. Песков працює і при Трампі.

До якого рівня Трамп опустив наймогутнішу державу світу...
показать весь комментарий
05.03.2026 21:15 Ответить
 
 