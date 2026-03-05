Россия атакует Украину ударными дронами вечером 5 марта, - Воздушные силы ВСУ
Вечером четверга, 5 марта, продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 19:00 - Сумская область: БПЛА в направлении Кириковки.
В 20:41 - БПЛА в акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
В 20:52 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией по Сумской области.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что 5 марта российские войска почти 40 раз атаковали Никопольский, Каменский и Синельниковский районы Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой, вследствие чего есть раненые.
@ "Співвласник Fire Point заявив, що ядро мережі «Київстар» та Vodafone заражене російським шпигунським софтом, який відстежує трафік та коригує «шахеди».
На його думку, потрібно «почергово вимкнути обох операторів на кілька днів», щоб очистити їхнє обладнання."
Небо на замку! Амбарному....
"У Зеленського стало ще менше "козирів"і підкреслив свою вірність " "Духу Анкориджу"...
Раніше Лавров нагадав Трмпу, що Путін вважає що "Дух Анкориджу" випаровується, звичайно по вині США-Трампа
І Трамп став виправдовуватися; ніби "Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ.
Зеленський заважає укласти мирну угоду з РФ - Трамп відмовився давати детальні пояснення, але стверджував, що лідер України нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів: "Немислимо, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше".
Трамп переконаний , що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а "миротворець" як і сам Трамп т. Путін готовий.
Напевно на цей раз Трамп забув нагадати що Байден і Зеленський розпочали війну, Україна напала на РФ і т.п. по темнику кремлівської кухні, ніби сам т. Песков працює і при Трампі.
До якого рівня Трамп опустив наймогутнішу державу світу...