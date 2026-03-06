Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 5 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Увечері четверга, 5 березня, триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 19:00 - Сумщина: БпЛА в напрямку Кириківки.

О 20:41 - БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.

О 20:52 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:43 - БпЛА на заході Дніпропетровщини, курсом на Миколаївщину (Баштанський район).

О 21:40 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 21:42 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

Оновлена інформація

О 21:48 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини.

О 22:20 - Дніпропетровщина: БпЛА на заході області в напрямку Широкого.

О 22:21 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Дніпропетровщини.

О 22:29 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів:

Харківщина: БпЛА повз Золочів в напрямку Богодухова;

Сумщина: БпЛА на північному заході від Степанівки, курс - постійно змінюється;

Донеччина: БпЛА на півдні області, курс - північно-західний;

Одещина: БпЛА в напрямку Білгород-Дністровського та н.п.Балабанівка.

О 22:34 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

О 22:38 - БпЛА в напрямку Чугуєва з південного сходу.

Оновлена інформація

О 23:02 - БпЛА на північному сході Миколаївщини в напрямку н.п.Новий Буг та Нова Одеса.

О 23:04 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Покровського, Васильківки; також БпЛА на півночі Донеччини, курс - південний/південно-західний.

О 23:05 - БпЛА курсом на Слов'янськ.

О 23:33 - Повітряні сили повідомляють про нові ворожі цілі:

Харківщина: БпЛА в напрямку Печеніг;

Миколаївщина: БпЛА на півдні від Вознесенська, курс - північно-західний.

О 23:48 - БпЛА курсом на Харків з північного заходу.

Оновлена інформація

О 00:18 - БпЛА на/повз н.п.Велика Олександрівка в напрямку Миколаївщини.

О 00:46 - БпЛА на сході Миколаївщини в напрямку Кіровоградщини.

О 00:52 - Дніпропетровщина: БпЛА на півночі від н.п.Васильківка в північно-західному напрямку.

Оновлена інформація

О 01:27 - БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький р-н Дніпропетровщини.

О 01:28 - БпЛА курсом на Синельникове (Дніпропетровщина).

О 01:31 - Харківщина: БпЛА в напрямку Вільшан з північного заходу.

О 01:42 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.

О 01;48 - Група БпЛА на сході Охтирського р-ну Сумщини західним курсом.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що 5 березня російські війська майже 40 разів атакували Нікопольський, Кам’янський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, внаслідок чого є поранені.

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