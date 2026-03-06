Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 5 березня, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)
Увечері четверга, 5 березня, триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Рух ворожих БпЛА
О 19:00 - Сумщина: БпЛА в напрямку Кириківки.
О 20:41 - БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.
О 20:52 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Оновлена інформація
О 21:43 - БпЛА на заході Дніпропетровщини, курсом на Миколаївщину (Баштанський район).
О 21:40 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
О 21:42 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
Оновлена інформація
О 21:48 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини.
О 22:20 - Дніпропетровщина: БпЛА на заході області в напрямку Широкого.
О 22:21 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Дніпропетровщини.
О 22:29 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів:
- Харківщина: БпЛА повз Золочів в напрямку Богодухова;
- Сумщина: БпЛА на північному заході від Степанівки, курс - постійно змінюється;
- Донеччина: БпЛА на півдні області, курс - північно-західний;
- Одещина: БпЛА в напрямку Білгород-Дністровського та н.п.Балабанівка.
О 22:34 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.
О 22:38 - БпЛА в напрямку Чугуєва з південного сходу.
Оновлена інформація
О 23:02 - БпЛА на північному сході Миколаївщини в напрямку н.п.Новий Буг та Нова Одеса.
О 23:04 - Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Покровського, Васильківки; також БпЛА на півночі Донеччини, курс - південний/південно-західний.
О 23:05 - БпЛА курсом на Слов'янськ.
О 23:33 - Повітряні сили повідомляють про нові ворожі цілі:
- Харківщина: БпЛА в напрямку Печеніг;
- Миколаївщина: БпЛА на півдні від Вознесенська, курс - північно-західний.
О 23:48 - БпЛА курсом на Харків з північного заходу.
Оновлена інформація
О 00:18 - БпЛА на/повз н.п.Велика Олександрівка в напрямку Миколаївщини.
О 00:46 - БпЛА на сході Миколаївщини в напрямку Кіровоградщини.
О 00:52 - Дніпропетровщина: БпЛА на півночі від н.п.Васильківка в північно-західному напрямку.
Оновлена інформація
О 01:27 - БпЛА з Херсонщини курсом на Криворізький р-н Дніпропетровщини.
О 01:28 - БпЛА курсом на Синельникове (Дніпропетровщина).
О 01:31 - Харківщина: БпЛА в напрямку Вільшан з північного заходу.
О 01:42 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.
О 01;48 - Група БпЛА на сході Охтирського р-ну Сумщини західним курсом.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що 5 березня російські війська майже 40 разів атакували Нікопольський, Кам’янський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, внаслідок чого є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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@ "Співвласник Fire Point заявив, що ядро мережі «Київстар» та Vodafone заражене російським шпигунським софтом, який відстежує трафік та коригує «шахеди».
На його думку, потрібно «почергово вимкнути обох операторів на кілька днів», щоб очистити їхнє обладнання."
"У Зеленського стало ще менше "козирів"і підкреслив свою вірність " "Духу Анкориджу"...
Раніше Лавров нагадав Трмпу, що Путін вважає що "Дух Анкориджу" випаровується, звичайно по вині США-Трампа
І Трамп став виправдовуватися; ніби "Зеленський перешкоджає мирній угоді з РФ.
Зеленський заважає укласти мирну угоду з РФ - Трамп відмовився давати детальні пояснення, але стверджував, що лідер України нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів: "Немислимо, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше".
Трамп переконаний , що перешкодою для укладення мирної угоди з РФ є президент України Володимир Зеленський, а "миротворець" як і сам Трамп т. Путін готовий.
Напевно на цей раз Трамп забув нагадати що Байден і Зеленський розпочали війну, Україна напала на РФ і т.п. по темнику кремлівської кухні, ніби сам т. Песков працює і при Трампі.
До якого рівня Трамп опустив наймогутнішу державу світу...
Іспанія постачала та постачає детанатори та вибухівку до Ірану, для безпілотників, які передавалися Росії.
Чому президент України мовчить?
https://www.youtube.com/watch?v=5g1ftSyAyVI
Знову надія на Трамп, який задавить Іспанію?
Де Євросоюз?