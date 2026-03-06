Россияне возобновляют применение мотоциклов на фронте: готовят группу из 50 человек, - Силы обороны юга
С улучшением погодных условий российские войска возобновляют использование мотоциклов на Александровском направлении. Для этого готовят отдельную группу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Так, отмечается, что в районе Новогригоровки на Запорожье (Александровское направление) снова зафиксировано применение врагом мотоциклов.
В Рязани готовят мотоциклистов
По словам Волошина, "для вражеской группировки "Днепр" в Рязанском военном училище ВДВ открывают курсы водителей мотоциклов".
"То есть оккупанты будут готовить группу из 50 человек, которые умеют более или менее профессионально ездить на мотоциклах. И курсы продлятся несколько недель", - рассказал спикер.
Погодные условия улучшились
Волошин отметил, что погода на юге улучшилась, поэтому оккупанты снова будут использовать мотоциклы.
"Сейчас нужно быстро перемещаться. И они будут использовать мотоциклы", - сказал он.
Также он рассказал о попытке врага заехать в украинский населенный пункт, которая была успешно сорвана Силами обороны Украины. Оккупанты уничтожены.
