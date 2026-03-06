РУС
Новости Бои на Александровском направлении
Россияне возобновляют применение мотоциклов на фронте: готовят группу из 50 человек, - Силы обороны юга

РФ возобновляет применение мотоциклов

С улучшением погодных условий российские войска возобновляют использование мотоциклов на Александровском направлении. Для этого готовят отдельную группу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Так, отмечается, что в районе Новогригоровки на Запорожье (Александровское направление) снова зафиксировано применение врагом мотоциклов.

В Рязани готовят мотоциклистов

По словам Волошина, "для вражеской группировки "Днепр" в Рязанском военном училище ВДВ открывают курсы водителей мотоциклов".

"То есть оккупанты будут готовить группу из 50 человек, которые умеют более или менее профессионально ездить на мотоциклах. И курсы продлятся несколько недель", - рассказал спикер.

Погодные условия улучшились

Волошин отметил, что погода на юге улучшилась, поэтому оккупанты снова будут использовать мотоциклы.

"Сейчас нужно быстро перемещаться. И они будут использовать мотоциклы", - сказал он.

Также он рассказал о попытке врага заехать в украинский населенный пункт, которая была успешно сорвана Силами обороны Украины. Оккупанты уничтожены.

Запорожская область (2228) мотоцикл (47) боевые действия (3817) Силы обороны юга (434)
Проти піхоти і мотоколясок потрібно колючий дріт застосовувати. В тому числі можна скидати колючий дріт з дронів
06.03.2026 18:09 Ответить
І хто його знає де він крок через край. Газ до упору однією ногою ... в рай? (с)
06.03.2026 18:09 Ответить
"..Там царь Кащей над златом чахнет, там рюзкє дух, кацапом пахнет..."
06.03.2026 18:26 Ответить
І , *****, по-колу кругом (навкруги)
06.03.2026 18:50 Ответить
06.03.2026 18:36 Ответить
Аццкє гонщеги?
06.03.2026 18:49 Ответить
50 штук - це цілий пересувний мотокобзонарій.
06.03.2026 19:15 Ответить
а спробуйте-но та відправте на передок бОрзих українських мусорів з тилу - і жоден мотоцикліст-окупант не пройде у цих ментів-бариг з бАльшой дАрогі без документів-прав-посвідчень-страховки..
звісно, якщо ці мародери поводитимуться з реальними порушниками так само, як із цивільними у глибокому українському тилу..
06.03.2026 19:24 Ответить
 
 