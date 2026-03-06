Росіяни поновлюють застосування мотоциклів на фронті: готують групу із 50 осіб, - Сили оборони півдня

Із поліпшенням погодних умов російські війська поновлюють застосування мотоциклів на Олександрівському напрямку. Готують для цього окрему групу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, зазначається, що в районі Новогригорівки на Запоріжжі (Олександрівський напрямок) знову зафіксовано застосування ворогом мотоциклів.

У Рязані готують мотоциклістів

За словами Волошина, "для ворожого угрупування "Днєпр" у Рязанському військовому училищі ВДВ відкривають курси водіїв мотоциклів".

"Тобто окупанти будуть готувати групу з 50 осіб, які вміють більш-менш професійно їздити на мотоциклах. І курси триватимуть декілька тижнів", - розповів речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули ворога біля п’яти населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState

Погодні умови покращилися

Волошин зазначив, що погода на півдні покращилася, тому окупанти знову застосуватимуть мотоцикли.

"Зараз потрібно швидко переміщатись. І вони будуть використовувати мотоцикли", - сказав він.

Також читайте: Нова тактика РФ на Олександрівському напрямку: окупанти збільшують глибину ударів FPV-дронами, - 37 ОБрМП

Також він розповів про спробу ворога заїхати в український населений пункт, яку було успішно зірвано Силами оборони України. Окупантів знищено.