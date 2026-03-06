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Новини Бої на Олександрівському напрямку
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Росіяни поновлюють застосування мотоциклів на фронті: готують групу із 50 осіб, - Сили оборони півдня

РФ поновлює застосування мотоциклів

Із поліпшенням погодних умов російські війська поновлюють застосування мотоциклів на Олександрівському напрямку. Готують для цього окрему групу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Так, зазначається, що в районі Новогригорівки на Запоріжжі (Олександрівський напрямок) знову зафіксовано застосування ворогом мотоциклів.

У Рязані готують мотоциклістів

За словами Волошина, "для ворожого угрупування "Днєпр" у Рязанському військовому училищі ВДВ відкривають курси водіїв мотоциклів".

"Тобто окупанти будуть готувати групу з 50 осіб, які вміють більш-менш професійно їздити на мотоциклах. І курси триватимуть декілька тижнів", - розповів речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули ворога біля п’яти населених пунктів на Олександрівському напрямку, - DeepState

Погодні умови покращилися

Волошин зазначив, що погода на півдні покращилася, тому окупанти знову застосуватимуть мотоцикли.

"Зараз потрібно швидко переміщатись. І вони будуть використовувати мотоцикли", - сказав він.

Також читайте: Нова тактика РФ на Олександрівському напрямку: окупанти збільшують глибину ударів FPV-дронами, - 37 ОБрМП

Також він розповів про спробу ворога заїхати в український населений пункт, яку було успішно зірвано Силами оборони України. Окупантів знищено.

Автор: 

Запорізька область (4966) мотоцикл (131) бойові дії (5959) Сили оборони півдня (596)
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Топ коментарі
+4
Проти піхоти і мотоколясок потрібно колючий дріт застосовувати. В тому числі можна скидати колючий дріт з дронів
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06.03.2026 18:09 Відповісти
+2
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06.03.2026 18:36 Відповісти
+2
а спробуйте-но та відправте на передок бОрзих українських мусорів з тилу - і жоден мотоцикліст-окупант не пройде у цих ментів-бариг з бАльшой дАрогі без документів-прав-посвідчень-страховки..
звісно, якщо ці мародери поводитимуться з реальними порушниками так само, як із цивільними у глибокому українському тилу..
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06.03.2026 19:24 Відповісти
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Проти піхоти і мотоколясок потрібно колючий дріт застосовувати. В тому числі можна скидати колючий дріт з дронів
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06.03.2026 18:09 Відповісти
то херня, те мотоциклисты. они ж кудато едут и дето остановятся. там и накрыть, а не ерундой болтать про мотки тяжёлой металлической колючей проволоки и децкие дроны.
дронами тротил доставляют, приятель.
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06.03.2026 20:12 Відповісти
Ворожі мотоциклісти це зовсім не херня. Вони толпою і на швидкості проскакують лінію вогню і заскакують в населені пункти чи прямо в наші посадки і залазять в нори. Майже всі наші міста такими наскоками рашисти і окупували. А колючий дріт для мотоцикліста це жах, особливо якщо в туман і на швидкості вони на нього налетять. Будуть як мухи в павутинні трепихатися і дронів чекати.
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06.03.2026 20:24 Відповісти
А зупиняться вони лише в кінцевому пунткі призначення, якщо їх не зупинити дротами або дронами.
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06.03.2026 22:11 Відповісти
І хто його знає де він крок через край. Газ до упору однією ногою ... в рай? (с)
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06.03.2026 18:09 Відповісти
"..Там царь Кащей над златом чахнет, там рюзкє дух, кацапом пахнет..."
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06.03.2026 18:26 Відповісти
І , *****, по-колу кругом (навкруги)
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06.03.2026 18:50 Відповісти
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06.03.2026 18:36 Відповісти
Аццкє гонщеги?
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06.03.2026 18:49 Відповісти
Стрємящієся на концерт кобзона.
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06.03.2026 23:59 Відповісти
50 штук - це цілий пересувний мотокобзонарій.
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06.03.2026 19:15 Відповісти
а спробуйте-но та відправте на передок бОрзих українських мусорів з тилу - і жоден мотоцикліст-окупант не пройде у цих ментів-бариг з бАльшой дАрогі без документів-прав-посвідчень-страховки..
звісно, якщо ці мародери поводитимуться з реальними порушниками так само, як із цивільними у глибокому українському тилу..
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06.03.2026 19:24 Відповісти
 
 