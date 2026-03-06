Росіяни поновлюють застосування мотоциклів на фронті: готують групу із 50 осіб, - Сили оборони півдня
Із поліпшенням погодних умов російські війська поновлюють застосування мотоциклів на Олександрівському напрямку. Готують для цього окрему групу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Так, зазначається, що в районі Новогригорівки на Запоріжжі (Олександрівський напрямок) знову зафіксовано застосування ворогом мотоциклів.
У Рязані готують мотоциклістів
За словами Волошина, "для ворожого угрупування "Днєпр" у Рязанському військовому училищі ВДВ відкривають курси водіїв мотоциклів".
"Тобто окупанти будуть готувати групу з 50 осіб, які вміють більш-менш професійно їздити на мотоциклах. І курси триватимуть декілька тижнів", - розповів речник.
Погодні умови покращилися
Волошин зазначив, що погода на півдні покращилася, тому окупанти знову застосуватимуть мотоцикли.
"Зараз потрібно швидко переміщатись. І вони будуть використовувати мотоцикли", - сказав він.
Також він розповів про спробу ворога заїхати в український населений пункт, яку було успішно зірвано Силами оборони України. Окупантів знищено.
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дронами тротил доставляют, приятель.
звісно, якщо ці мародери поводитимуться з реальними порушниками так само, як із цивільними у глибокому українському тилу..