Новости Смена режима в Иране
США и Южная Корея обсуждают передислокацию Patriot на фоне войны с Ираном

США рассматривают возможность передислокации своих ПРО Patriot с Корейского полуострова

Сеул и Вашингтон обсуждают планы перебросить часть размещенных в Южной Корее комплексов Patriot для поддержки операций в войне с Ираном.

Об этом сообщил южнокорейский министр иностранных дел Чо Хён, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Переговоры состоялись после сообщений в СМИ о том, что некоторые подразделения Patriot недавно были перемещены на авиабазу Осан из других локаций в Южной Корее.

Обсуждения проходят на фоне пересмотра Вашингтоном развертывания вооружений во время войны с Ираном.

Официальные лица подчеркнули, что любое решение будет учитывать необходимость поддержания обороноспособности полуострова.

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что у одного из союзников США - государства Катар - запасов ракет-перехватчиков Patriot хватит на четыре дня при нынешних темпах использования.

Читайте также: Украина готова обменять опыт борьбы с "Шахедами" на ракеты Patriot, - Зеленский

Пухляк лише руки потирає...
показать весь комментарий
06.03.2026 21:58 Ответить
Мали ж все залізо з літаків подавити нещадним бомбардируваням
показать весь комментарий
06.03.2026 22:07 Ответить
Шах і мат!
показать весь комментарий
06.03.2026 22:15 Ответить
 
 