США и Южная Корея обсуждают передислокацию Patriot на фоне войны с Ираном
Сеул и Вашингтон обсуждают планы перебросить часть размещенных в Южной Корее комплексов Patriot для поддержки операций в войне с Ираном.
Об этом сообщил южнокорейский министр иностранных дел Чо Хён, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Переговоры состоялись после сообщений в СМИ о том, что некоторые подразделения Patriot недавно были перемещены на авиабазу Осан из других локаций в Южной Корее.
Обсуждения проходят на фоне пересмотра Вашингтоном развертывания вооружений во время войны с Ираном.
Официальные лица подчеркнули, что любое решение будет учитывать необходимость поддержания обороноспособности полуострова.
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что у одного из союзников США - государства Катар - запасов ракет-перехватчиков Patriot хватит на четыре дня при нынешних темпах использования.
