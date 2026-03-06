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Новини Зміна режиму в Ірані
2 052 11

США й Південна Корея обговорюють передислокацію Patriot на тлі війни з Іраном

США розглядають можливість передислокації своїх ПРО Patriot з Корейського півострова

Сеул та Вашингтон обговорюють плани перекинути частину розміщених у Південній Кореї комплексів Patriot для підтримки операцій у війні з Іраном.

Про це повідомив південнокорейський міністр закордонних справ Чо Хьон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

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Переговори відбулися після повідомлень у ЗМІ про те, що деякі підрозділи Patriot нещодавно були переміщені на авіабазу Осан з інших локацій у Південній Кореї.

Обговорення відбуваються на тлі перегляду Вашингтоном розгортання озброєнь під час війни з Іраном.

Офіційні особи наголосили, що будь-яке рішення враховуватиме необхідність підтримки оборонної готовності півострова.

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в одного із союзників США - держави Катар запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання.

Читайте також: Україна готова обміняти досвід боротьби з "Шахедами" на ракети Patriot, - Зеленський

Автор: 

США (26726) Південна Корея (488) Patriot (498)
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Топ коментарі
+7
Пухляк лише руки потирає...
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06.03.2026 21:58 Відповісти
+3
Сову невозможно натянуть на глобус. Всю планету от уродов Пэтриотами не прикроешь. Поэтому надо не пытаться защититься от стран-изгоев, а надо полностью уничтожать их и всё их население. Это относится прежде всего к параше, Ирану и КНДР. А Китай пусть на ус мотает пока есть ещё что и на что мотать...
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06.03.2026 22:34 Відповісти
+2
всі супостати руки протирають, бо Господь наказав Захід Клоунами

.
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06.03.2026 22:32 Відповісти
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Пухляк лише руки потирає...
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06.03.2026 21:58 Відповісти
всі супостати руки протирають, бо Господь наказав Захід Клоунами

.
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06.03.2026 22:32 Відповісти
Мали ж все залізо з літаків подавити нещадним бомбардируваням
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06.03.2026 22:07 Відповісти
на території втричі більше ніж Україна ?

ви шутнік, батенька

.
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06.03.2026 22:48 Відповісти
Шах і мат!
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06.03.2026 22:15 Відповісти
Трампу тре терміново обявляти перемогу над Іраном і щоб всі його почали обожнювати.
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06.03.2026 22:32 Відповісти
перемогу можна треба оголошувати з огляду на:

1. знищити загрозу створення ЯО.
2. за 5-10 років вони самі себе зжеруть соціальною катастрофою (Тегеран збираються переносити в новий Ієрусалим Тегеран через нестачу води).

.
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06.03.2026 22:53 Відповісти
Сову невозможно натянуть на глобус. Всю планету от уродов Пэтриотами не прикроешь. Поэтому надо не пытаться защититься от стран-изгоев, а надо полностью уничтожать их и всё их население. Это относится прежде всего к параше, Ирану и КНДР. А Китай пусть на ус мотает пока есть ещё что и на что мотать...
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06.03.2026 22:34 Відповісти
💯 👍🏿!

уродів треба душити в колисці - буде дешевше Петріотів.

.
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06.03.2026 22:54 Відповісти
5 днів постріляли і вже нема чим відбиватись? оце я розумію "перша армія світу"! ХАХАХАХАХА!!!
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07.03.2026 02:24 Відповісти
Це так вони Тайвань збираються захищати? Сі буде повним лохом якщо в найближчій час не захопить Тайвань.
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07.03.2026 08:11 Відповісти
 
 