США й Південна Корея обговорюють передислокацію Patriot на тлі війни з Іраном

Сеул та Вашингтон обговорюють плани перекинути частину розміщених у Південній Кореї комплексів Patriot для підтримки операцій у війні з Іраном.

Про це повідомив південнокорейський міністр закордонних справ Чо Хьон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

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Переговори відбулися після повідомлень у ЗМІ про те, що деякі підрозділи Patriot нещодавно були переміщені на авіабазу Осан з інших локацій у Південній Кореї.

Обговорення відбуваються на тлі перегляду Вашингтоном розгортання озброєнь під час війни з Іраном.

Офіційні особи наголосили, що будь-яке рішення враховуватиме необхідність підтримки оборонної готовності півострова.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в одного із союзників США - держави Катар запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання.

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