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США й Південна Корея обговорюють передислокацію Patriot на тлі війни з Іраном
Сеул та Вашингтон обговорюють плани перекинути частину розміщених у Південній Кореї комплексів Patriot для підтримки операцій у війні з Іраном.
Про це повідомив південнокорейський міністр закордонних справ Чо Хьон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".
Переговори відбулися після повідомлень у ЗМІ про те, що деякі підрозділи Patriot нещодавно були переміщені на авіабазу Осан з інших локацій у Південній Кореї.
Обговорення відбуваються на тлі перегляду Вашингтоном розгортання озброєнь під час війни з Іраном.
Офіційні особи наголосили, що будь-яке рішення враховуватиме необхідність підтримки оборонної готовності півострова.
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в одного із союзників США - держави Катар запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить на чотири дні за нинішніх темпів використання.
Топ коментарі
+7 YU ST
показати весь коментар06.03.2026 21:58 Відповісти Посилання
+3 Green Bill #603485
показати весь коментар06.03.2026 22:34 Відповісти Посилання
+2 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.03.2026 22:32 Відповісти Посилання
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ви шутнік, батенька
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ІєрусалимТегеран через нестачу води).
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