РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9280 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
422 2

В трех областях есть отключения электроэнергии в результате атак РФ по объектам энергетики

Удары РФ по энергетике: где есть проблемы со светом?

В части общин трех областей Украины жители временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть громад в Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов", - говорится в сообщении.

Сейчас в части областей Украины продолжаются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. 

Читайте: Энергетики подключили всех абонентов после атаки РФ на Запорожский район

Что предшествовало?

Читайте: США вместе с РФ проголосовали против резолюции МАГАТЭ, осуждающей атаки на энергетику Украины

Автор: 

обстрел (15227) Минэнерго (288)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У трьох областях є знеструмлення внаслідок атак РФ по об'єктах енергетики

Знеструмлення!? А після відновлення буде ЗАСТРУМЛЕННЯ ?

Однак у повідомленні пресслужба Міненерго "У частині громад трьох областей України жителі тимчасово залишаються без електропостачання.

Так хто вкидає знеструмлення/заструмлення? У якому місці засіли випускники окадемії мішіпоплавського?

А ще пишуть залишилися без світла. Це напевно згадка про лампочки Ілліча, який живее, всех живьіх" ?
показать весь комментарий
09.03.2026 10:47 Ответить
а потім в порядку черги,експеримент продовжується...
показать весь комментарий
09.03.2026 11:00 Ответить
 
 