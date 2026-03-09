В трех областях есть отключения электроэнергии в результате атак РФ по объектам энергетики
В части общин трех областей Украины жители временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть громад в Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов", - говорится в сообщении.
Сейчас в части областей Украины продолжаются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.
Что предшествовало?
- 7 марта 2026 года РФ осуществила пятую массированную атаку на объекты энергетики Украины, в результате чего были обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Харьковской и других областях. В Киеве нарушено теплоснабжение.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Знеструмлення!? А після відновлення буде ЗАСТРУМЛЕННЯ ?
Однак у повідомленні пресслужба Міненерго "У частині громад трьох областей України жителі тимчасово залишаються без електропостачання.
Так хто вкидає знеструмлення/заструмлення? У якому місці засіли випускники окадемії мішіпоплавського?
А ще пишуть залишилися без світла. Це напевно згадка про лампочки Ілліча, який живее, всех живьіх" ?