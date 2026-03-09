В трех областях есть отключения электроэнергии в результате атак РФ по объектам энергетики

В части общин трех областей Украины жители временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть громад в Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов", - говорится в сообщении.

Сейчас в части областей Украины продолжаются графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Что предшествовало?

7 марта 2026 года РФ осуществила пятую массированную атаку на объекты энергетики Украины, в результате чего были обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Харьковской и других областях. В Киеве нарушено теплоснабжение.

