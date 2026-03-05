РУС
США вместе с РФ проголосовали против резолюции МАГАТЭ, осуждающей атаки на энергетику Украины

Совет руководителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержал резолюцию об осуждении российских атак на энергоинфраструктуру Украины как угрозу ядерной безопасности. США вместе с Россией, Китаем и Нигером проголосовали против.

Голоса стран

Резолюция, принятая Советом руководителей МАГАТЭ, в состав которого входят 35 стран, является седьмой по Украине с момента вторжения России четыре года назад.

  • "За" резолюцию проголосовали 20 стран. Среди них Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южно-Африканская Республика и Аргентина.
  • 10 стран воздержались. Это –– Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.
  • 4 государства проголосовали против. Впервые Соединенные Штаты выступили против нее.

Объяснение США

"Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом руководителей ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией", - говорится в заявлении Соединенных Штатов.

Формулировка резолюции была не такой жесткой, как в предыдущих. 

В тексте, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что совет руководителей "еще раз подчеркивает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, направленные на внешнее энергоснабжение атомных электростанций, в частности Запорожской АЭС, представляют прямую угрозу ядерной безопасности и защищенности".

Напомним, 24 февраля 2026 года США воздержались при голосовании за резолюцию Генассамблеи ООН "О поддержке длительного мира в Украине".

Уперше "проти" - але це тільки початок....
Треба речі називати своїми іменами Трамп це ворог України, який стоїть на стороні світового зла терориста путіна ,єдине що його трохи стримує це виборці які навіть республіканці на стороні України.
І сша і масковія це големи хабаду. Батько кушнера реальний президент штатів - хабадник. Епштейн - хабадник. Берл лазар власник путіна-шаломова - хабадник. Хануку в кожне місто ставлять...
