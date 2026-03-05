США разом з РФ проголосували проти резолюції МАГАТЕ, що засуджує атаки на енергетику України

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримала резолюцію про засудження російських атак на енергоінфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. США разом з Росією, Китаєм і Нігером проголосували проти.

Про це пише Reuters, чиї журналісти були на закритій зустрічі з дипломатами, передає Цензор.НЕТ.

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Голоси країн

Резолюція, прийнята Радою керівників МАГАТЕ, до складу якої входять 35 країн, є сьомою щодо України з моменту вторгнення Росії чотири роки тому.

"За" резолюцію проголосували 20 країн. Серед них Франція, Велика Британія, Австралія, Канада, Південно-Африканська Республіка та Аргентина.

10 країн утрималися. Це –– Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.

4 держави проголосували проти. Уперше Сполучені Штати виступили проти неї.

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Пояснення США

"Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ у країні, ми не підтримуємо поточний розгляд Радою керівників непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією", - йдеться у заяві Сполучених Штатів.

Формулювання резолюції було не таким жорстким, як у попередніх.

У тексті, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що рада керівників "ще раз наголошує, що атаки на енергетичну інфраструктуру України, спрямовані на зовнішнє енергопостачання атомних електростанцій, зокрема Запорізької АЕС, становлять пряму загрозу ядерній безпеці та захищеності".

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Нагадаємо, 24 лютого 2026 року США утримались при голосуванні за резолюцію Генасамблеї ООН "Про підтримку тривалого миру в Україні"