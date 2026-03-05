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Новини Удари по енергетиці
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США разом з РФ проголосували проти резолюції МАГАТЕ, що засуджує атаки на енергетику України

біженці,сша

Рада керівників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтримала резолюцію про засудження російських атак на енергоінфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. США разом з Росією, Китаєм і Нігером проголосували проти.

Про це пише Reuters, чиї журналісти були на закритій зустрічі з дипломатами, передає Цензор.НЕТ.

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Голоси країн

Резолюція, прийнята Радою керівників МАГАТЕ, до складу якої входять 35 країн, є сьомою щодо України з моменту вторгнення Росії чотири роки тому.

  • "За" резолюцію проголосували 20 країн. Серед них Франція, Велика Британія, Австралія, Канада, Південно-Африканська Республіка та Аргентина.
  • 10 країн утрималися. Це –– Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.
  • 4 держави проголосували проти. Уперше Сполучені Штати виступили проти неї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ знову атакували енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення у кількох областях

Пояснення США

"Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ у країні, ми не підтримуємо поточний розгляд Радою керівників непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією", - йдеться у заяві Сполучених Штатів.

Формулювання резолюції було не таким жорстким, як у попередніх. 

У тексті, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що рада керівників "ще раз наголошує, що атаки на енергетичну інфраструктуру України, спрямовані на зовнішнє енергопостачання атомних електростанцій, зокрема Запорізької АЕС, становлять пряму загрозу ядерній безпеці та захищеності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США таємно узгоджували з росіянами проєкт власної резолюції ООН щодо війни в Україні, - Le Monde

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року США утримались при голосуванні за резолюцію Генасамблеї ООН "Про підтримку тривалого миру в Україні"

Автор: 

МАГАТЕ (839) резолюція (283) США (26719) енергетика (3846)
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Топ коментарі
+29
Треба речі називати своїми іменами Трамп це ворог України, який стоїть на стороні світового зла терориста путіна ,єдине що його трохи стримує це виборці які навіть республіканці на стороні України.
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05.03.2026 18:11 Відповісти
+27
Уперше "проти" - але це тільки початок....
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05.03.2026 18:05 Відповісти
+22
Тварі, просто тварі. Хтось ще не зрозумів що сьогоднішня влада сша майже відкрито виступає проти України? Сша проголосували проти територіальної цілісності, проти суверенітету України а тепер проти того щоб рашисти били по українській атомній енергетиці. Тобто Тромба все що хочче і що робить Х'уйло повністю влаштовує. Його тільки не влаштовує що Україна не хоче капітулювати. Надіюсь що Тромб застряне в тому Ірані навічно поки не просере вибори і йому не оголосять імпічмент.
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05.03.2026 18:10 Відповісти
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Уперше "проти" - але це тільки початок....
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05.03.2026 18:05 Відповісти
Не можу визначитися вони:
Братья на вєка чи ****і на вєка?
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05.03.2026 18:17 Відповісти
"...непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною та Росією", зато розхерачена енергомережа сприяє миру (капітуліції)
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05.03.2026 18:06 Відповісти
це тобі прямо сказали, що твій зеля не хоче підписувати мирний договір.
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05.03.2026 18:09 Відповісти
Ти хочеш підписання на умовах підорашки, чи як тебе розуміти???
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05.03.2026 18:12 Відповісти
Давно б підписали, та немає ні такого механізму, ні таких повноважень.
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05.03.2026 18:19 Відповісти
Кто подписал ты дятел ?
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05.03.2026 18:47 Відповісти
Шмурдяка на грудь прийняв? Сиди тихенько не відсвічуй.
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05.03.2026 18:50 Відповісти
Это ты чмо не отсвечивай
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05.03.2026 18:58 Відповісти
я хочу щоб ти оновив дані в тцк.
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05.03.2026 18:39 Відповісти
20.05.2024, а ти???
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05.03.2026 20:31 Відповісти
так і твій пуцькін не хоче. Не підходить йому умова с'*****ся з ураїнських територій і забути про Крим на віка віділітє
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05.03.2026 18:46 Відповісти
тоді доводиться воювати далі. а зелі доводиться красти далі. так і живемо.
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05.03.2026 18:48 Відповісти
Ти ж якого напрямку пишеш, з диванного, чи підспідничного???
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05.03.2026 20:32 Відповісти
з твого
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05.03.2026 21:13 Відповісти
Короче сирун)))
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05.03.2026 21:29 Відповісти
ти самокритичний. ні, тоді я не з твого напрямку.
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06.03.2026 08:03 Відповісти
Дружбани, млять!...
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05.03.2026 18:06 Відповісти
І сша і масковія це големи хабаду. Батько кушнера реальний президент штатів - хабадник. Епштейн - хабадник. Берл лазар власник путіна-шаломова - хабадник. Хануку в кожне місто ставлять...
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05.03.2026 18:07 Відповісти
мосад з фсб співпрацювали у справі епштейна. І Іран розхерачили на догоду кацапляндії та ізраілю.
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05.03.2026 18:10 Відповісти
Іран мені не жалко. Але трамп був змушений розхерачити його шантажем повної публікації файлів епштейна, де були ритуальні вбивства дітей. Це ще вилізе.
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05.03.2026 18:13 Відповісти
На превеликий жаль не вилізе. Там всі сильні світу цього замазані. 🙁
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05.03.2026 19:31 Відповісти
Ти казок начитався, чи дійсно віриш у цю маячню?)))
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05.03.2026 18:15 Відповісти
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05.03.2026 18:17 Відповісти
вороги України голосують проти України...
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05.03.2026 18:08 Відповісти
Запоріжська АЕС уже майже на початку теми: "Майнінг криптовалюти..."
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05.03.2026 18:10 Відповісти
ШІ - це друга серія!
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05.03.2026 18:12 Відповісти
Виходить так, що якщо параша наноситиме удари по енергетиці - то це буде сприяти мирному процесу... Ну певним чином це так, але є нюанс.
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05.03.2026 18:09 Відповісти
Ну що, стовп демократії на який молилися усі українські політики окрім комуністів, показав своє справжнє обличчя. Гроші, гроші і ще раз гроші. А про свободу, справедливість, розвиток - то ******** опіум для пересічних, щоб не бунтували
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05.03.2026 18:10 Відповісти
Комуніст кравчук залюбки їм ядерку продав
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05.03.2026 18:14 Відповісти
і тому ти з'ї..ся в капіталістичну країну. ну як там? мучаєшся?
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05.03.2026 18:51 Відповісти
Тварі, просто тварі. Хтось ще не зрозумів що сьогоднішня влада сша майже відкрито виступає проти України? Сша проголосували проти територіальної цілісності, проти суверенітету України а тепер проти того щоб рашисти били по українській атомній енергетиці. Тобто Тромба все що хочче і що робить Х'уйло повністю влаштовує. Його тільки не влаштовує що Україна не хоче капітулювати. Надіюсь що Тромб застряне в тому Ірані навічно поки не просере вибори і йому не оголосять імпічмент.
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05.03.2026 18:10 Відповісти
Треба речі називати своїми іменами Трамп це ворог України, який стоїть на стороні світового зла терориста путіна ,єдине що його трохи стримує це виборці які навіть республіканці на стороні України.
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05.03.2026 18:11 Відповісти
******* потвори
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05.03.2026 18:13 Відповісти
Чергова потужна міжнародна дипломатична перемога найвеличнішого лідера світу та його племінних призначенців.
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05.03.2026 18:18 Відповісти
А тепер скажіть хто верещав що з рашистами потрібно сідати за стіл переговорів. Порахуйте скільки ці переговори принесли Україні біди і відкинули Україну назад в допомозі від постачань зброї і від введення санкцій проти московського режиму. І жодної користі від цих переговорів Україна не отримала. Да якби ці переговори були не на руку Х'уйлу то він давно вже б з них вийшов. Хоча б це повинно було вас насторожити
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05.03.2026 18:27 Відповісти
просто нагадаю що участь США у міжнародних організаціях курує Держсекретар.
це для тих хто - " ну рубіо там нормальний, за нас"
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05.03.2026 18:27 Відповісти
А после визита этого рубика к Орбану и Фицо те сразу начали энергошантаж Украины. Не может быть такого соврадения
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05.03.2026 18:46 Відповісти
Чому США проголосували проти резолюції? - тому що можуть незабаром її порушити її і поводитись як кацапи. Добре що кацапи зробили прецедент.
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05.03.2026 18:37 Відповісти
ну і все. скоро трамп пуцькіну почне зброю постачати.
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05.03.2026 18:41 Відповісти
Якщо не засуджує то значить підтримує терористични атаки Московії на енергетику України, в іншому випадку могли хоча б утриматися..
Білий Дім Трампа став пособником ***** - головного терориста в Світі.
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05.03.2026 18:46 Відповісти
********* квантовий стан суперпозиції.
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05.03.2026 18:49 Відповісти
Это какой-то позор...(с)
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05.03.2026 18:50 Відповісти
схоже ми ще істерики трампа побачимо - коли буде пекти і кацапів треба буде рятувати, подивимось як та корова що аргументуватиме..
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05.03.2026 18:52 Відповісти
Нажаль ,ми дожили до ганебного і епічного сюрреалізму: так званий ,лідер вільного світу'' та головний терорист планети в єдиному пориві тиснуть кнопку ,,ПРОТИ'' в МАГАТЕ. !!!! Це виглядає так, ніби шериф допомагає маньяку підпалювати хату, бо вони обоє раптом стали ,,за безпеку сірників''. Здоровий глузд тут навіть не ночував. США настільки тремтять від слова ,,ескалація'', що їм простіше злитися в екстазі з убивцями, ніж реально захистити нашу енергосистему. Оце і є те саме славнозвісне ,,стратегічне партнерство''? Це більше схоже на спільне замовлення вечері при свічках, тільки свічки ці - у розбитих українських квартирах..... Наступний крок передбачити легко: нам знову випишуть чергову дозу ,,глибокої стурбованості'' і знову розкажуть, що вони з нами ,,до кінця''. Тільки чомусь не кажуть до якого самого.... І чомусь цей кінець вони планують у повній темряві..... Мабуть для того щоб не було видно іх щасливих обличь...... Коли на шальках терезів мораль і цифри з ризиками - Вашингтон зараз впевнено обирає цифри.... Навіть якщо ці цифри пахнуть гарно згорілими трансформаторами та російським газом..... А гроші для них взагалі не пахнуть... Все по діловому і цинічно як у бариги на ринку- нічого особисто, це тільки бізнес..
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05.03.2026 18:54 Відповісти
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05.03.2026 18:54 Відповісти
Трамп звичайно покидьок, але це не скасовує те, що боневтік покидьок в квадраті.
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05.03.2026 19:35 Відповісти
Ще трохи і Трамп почне продавати зброю не Європі, а росії. Там мізків вже немає, все заповнила жадібність.
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05.03.2026 19:41 Відповісти
Бл., хоча б утримались...
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05.03.2026 20:04 Відповісти
Навіщо? Можливо, тепер і сліпі вже прозріють.
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05.03.2026 20:06 Відповісти
У когось ше виникає бажання назвати адміністрацію "краснова" союзниками/партнерами?
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05.03.2026 20:05 Відповісти
А я еще зимой прошлого года писал, что после поездки подсанкционного кaцапа дмитриева в США сразу же произошла мощная ракетно-дроновая атака на Украину (до этой поездки такой атаки очень долго не было). И всё время с начала второго срока рыжего эти атаки были регулярными и намного мощнее, чем при Байдене. Вывод: трамповские США и x#йлорашка действуют сообща в давлении на Украину и принуждении её к капитуляции. США сейчас - это враг. В.Р.А.Г.
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05.03.2026 20:09 Відповісти
Нет, ошибся. Не зимой это было, а в марте 2025г.
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05.03.2026 20:11 Відповісти
Трампакс, здається, обіцяв нам ше якісь гарантії безпеки надати? Цікаво, у це хтось вірить, чи лише якісь хворі?
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05.03.2026 20:17 Відповісти
Криворотий скочується до рашизму?
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05.03.2026 20:34 Відповісти
Головне надіслати Трампу шахеди та дронарів.
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05.03.2026 20:44 Відповісти
Сподіваюсь, виборці у США розуміють на що перетворюється їх країна.
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05.03.2026 21:35 Відповісти
 
 